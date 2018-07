Was wird jetzt aus Löws DFB-Elf?

Nach der enttäuschenden 0:1-Niederlage gegen Mexiko wachsen die Zweifel an der Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw. Kann sie die Hoffnungen der Fans erfüllen?

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft begann das WM-Turnier gestern Abend in Moskau mit einer herben Enttäuschung. Die deutsche Elf unterlag Mexiko mit 1:0. Zum ersten Mal seit 1982 verlor die deutsche Mannschaft damit ein Auftaktspiel bei einer Weltmeisterschaft.

Dabei haben nicht ur die deutschen Fans hohe Hoffnungen in den Elf von Trainer Jogi Löw gesteckt, nachdem die DFB-11 vor vier Jahren einen nahezu magischen WM-Sieg hingelegt hat und das ganze Land begeisterte. Fans sind sich sicher, dass dieses Jahr in Russland der zweite Titel in Folge auf Jogi Löws Jungs wartet. Autos fahren wieder mit Deuschland-Fahnen, Parks und Plätze verwandeln sich bundesweit in Public-Viewing-Hotspots, und die Supermärkte strotzen nur so vor Fan-Artikeln. Deutschland ist wieder im WM-Fieber!

Aber die WM kann natürlich auch Spaß machen, wenn man einfach nur als Fan bis zum Endspiel am 15. Juli in Moskau mitfiebert. Es wartet also ein ganzer Monat voller Spannung und Fußball-Freuden, und voran geht die Hoffnung der deutschen Fans, trotz der gestrigen Niederlage die Nationalelf am 15. Juli gewinnen zu sehen.

Aber die WM kann natürlich auch Spaß machen, wenn man keine Wette abschließt, sondern einfach nur als Fan bis zum Endspiel am 15. Juli in Moskau mitfiebert. Es wartet also ein ganzer Monat voller Spannung und Fußball-Freuden, und voran geht die Hoffnung der deutschen Fans, trotz der gestrigen Niederlage die Nationalelf am 15. Juli gewinnen zu sehen.

Doch wie stehen die Chancen unserer Nationalelf in diesem wichtigen Turnier? Ist der WM-Titel tatsächlich denkbar ?

Die DFB-11 für Russland

Der Kader für die WM 2018 steht natürlich schon eine Weile fest, und Jogi Löw hat mit seiner Aufstellung für einige Überraschung und Diskussionsstoff gesorgt. Die Spieler die er nach Russland mitgenommen hat gelten als die Crème de la Crème des Deutschen Fußballs, jedoch sind einige Entscheidungen nicht auf die Zustimmung des Publikums gestoßen, sondern haben eher für Verwunderung gesorgt. So ist beispielsweise Mario Götze dieses Jahr nicht in Russland mit dabei sondern muss in Deutschland bleiben.

Insgesamt darf der Trainer 23 Spieler mit zur WM nehmen. Löw hat sich für einige Stars und einige eher unbekannte Gesichter entschieden, was auch für Überraschungen sorgen könnte. Im Tor stand gestern Manuel Neuer, der sich von seinem Mittelfußbruch erholt hat und bereit ist viele gegnerische Treffer zu verhindern. Als Ersatz hat Löw Marc-André ter Stegen und Kevin Trapp mit dabei. In der Verteidigung stehen Stars wie Boateng, Hummels und Kimmich mit einigen jungen Spielern, die wie Marvin Plattenhardt ihr WM-Debüt in Russland abliefern.Der Trainer setzt auf Vielseitigkeit und hat einige junge und motivierte Spieler in sein Team aufgenommen.

Mit Mittelfeld und Angriff treffen wir auf Mario Gomez, Sami Khedira, Toni Kroos, den Torschützenkönig Thomas Müller oder Ösil. Der Nationaltrainer setzt hier auf ein starkes Mittelfeld und erwartet wesentlich bessere Leistungen von seinen Spielern als gestern gegen Mexiko. Einige der Spieler aus dem letzen Turnier haben kein Ticket für diese Weltmeisterschaft erhalten. Insgesamt hat Löw neun der Weltmeister von 2014 zu dieser WM mitgenommen.

Die Favoriten für den WM-Sieg

Insgesamt kämpfen 32 Nationen einen Monat lang um den Weltmeistertitel. Dabei kann es am Ende natürlich nur einigen Sieger geben. Experten, Medien und Fans haben klare Favoriten. Dazu gehört Titelverteidiger Deutschland. Viele Experten sind sich einig, dass die DFB-11 gute Chancen auf das Finale und sogar den Titel hat.

Sieben weitere Nationen kommen für die Medien und Experten als Favoriten in Frage. Diese Liste umfasst, kaum verwunderlich, den Rekordmeister Brasilien und die Top-Teams Frankreich und Spanien, die bei vielen Turnieren weit vorne dabei waren und erstklassige Leistungen erbringen. Auch sie gelten als Titelanwärter. England gilt für einige Kenner als Geheimtipp und britischen Mannschaft werden durchaus Chancen auf den Titel oder eine hohe Position eingeräumt. Ein weiterer Geheim-Favorit ist Belgien. Das Team hat viele talentierte Spieler und ist bei vielen Nationaltrainern der Gehiemfavorit.

Weniger geheim ist das Favorisieren des Vize-Weltmeisters Argentinien und des Europameisters Portugal. Beide Mannschaften gelten als stark und werden auch von Nationaltrainer Löw als Favoriten und starke Gegner gesehen.

Ausblick und Turnierverlauf

Weltmeister Deutschland trifft in der Gruppenphase nach Mexiko auf Schweden und die Republik Korea. Die Nationalelf ist also der Hauptfavorit in ihrer Gruppe. Und so werden trotz der Niederlage gegen Mexiko kaum Zweifel auf den Einzug in das Achtelfinale gehegt.

Die K.O.Runde beginnt am 30.Juni. erwartet wird, dass fast alle Favoriten sich dort wiederfinden. Interessant wird das Abschneiden von Belgien und England, die beide in einer Gruppe spielen.

Deutschland gilt also als starker Favorit für den Titel, dennoch ist die Nationalelf nicht der alleinige Anwärter auf den heißbegehrten Titel. Ein zweiter Titel in Folge ist zwar keine sichere Sache aber ein Traum der in greifbarer Nähe liegt.

Das sehen auch Wett-Experten und Fußball-Kenner bundesweit so. Auch wenn Wetten nicht jedermanns Sache ist, sind WM-Wetten ein beliebter Zeitvertreib und viele Fans werden auf den amtierenden Weltmeister tippen und hoffen auf einen ähnlichen Freudentaumel, wie vor vier Jahren.

Favoriten, wie Brasilien und Argentinien sehen sich jedoch für die Nationalelf gewappnet und erhoffen sich gute Chancen auf den Titel. Eines ist sicher: Die Weltmeisterschaft wird alles andere als langweilig.



