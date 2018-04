Der digitale Tod des Kapitalismus

Noch ist offen, ob und wie der Kapitalismus und unsere Arbeitswelt im Zeitalter der Digitalisierung überleben. Aber die Zeichen des Wandels sind untrüglich.

In den vergangenen Jahren wurde der Kapitalismus, auch auf GEOLITICO, immer wieder kritisch hinterfragt. Es wurde darüber nachgedacht, was passieren wird, wenn dieses System kollabiert. Seit geraumer Zeit rückt das Phänomen der Digitalisierung immer stärker ins Bewusstsein der Menschen. Sie beschäftigt die Frage, wie die Digitalisierung den Kapitalismus und damit auch die Arbeitswelt verändern könnte. Nicht wenige prognostizieren gar einen Welt ohne Arbeit. Und dann?

Wir leben in einer Zeit, in der Reichtum in den Industrieländern weit verbreitet ist und in der Arbeit immer stärker automatisiert wird. Die steigende Digitalisierung führt zweifelsfrei dazu, dass weiterhin Jobs vom Markt verschwinden und der Computer oder Roboter den Menschen ersetzen.

Fünf Millionen Arbeitsplätze weniger?

Große Aufregung folgte die vielen Studien, die mögliche Konsequenzen in unserer Gesellschaft der Automatisierung und Digitalisierung zuschreiben. So prophezeite eine Studie des Weltwirtschaftsforums in Davos, dass durch die Digitalisierung fünf Millionen Arbeitsplätze in den Industrieländern vom Markt verschwinden werden.

Steht Europa vor einer historischen Wende, oder sind die Zukunftsszenarien von Peter F. Drucker und Paul Mason ihrer Zeit weit voraus? Viel wurde darüber schon diskutiert, geschrieben und berichtet. Ökonomen, Philosophen und verschiedene Experten haben sich vor allem in der letzten Dekade mit der Frage beschäftigt, wie weit der Kapitalismus zu verschmerzen ist, wann die Fassade herum zu bröckeln beginnt und was passiert, wenn es so weit ist.

Schon 1993, als die ersten Web Browser und Laptops noch in ihren Startlöchern standen, prophezeite Peter F. Drucker in seinem Buch Post-Capitalist Society den Wandel von der Industrie- zur Informationsgesellschaft. 2015 erweiterte der ehemaliger Musiker und Journalist Paul Mason diese Theorie in seinem Buch PostCapitalism: A Guide to our Future.

Beide pronistizieren mit der Digitalisierung das baldige Ende des Kapitalismus und eine grundlegende Veränderung des Arbeitsmarktes. Durch die Automatisierung werde der Bedarf an klassischen Arbeitskräften rapide sinken und das Verhältnis zwischen Lohn und Arbeitszeit werde stark gelockert.

Auch laut Paul Mason folgt dem Kapitalismus eine Zeit der Informationstechnologie. Information, so Mason, sei mit dem System des Kapitalismus nicht kompatibel, und die Auswirkungen zeigten sich vor allem am Arbeitsmarkt. Wissen und Information hielten sich nicht an die Regel von Angebot und Nachfrage. Als Beispiel demonstriert er die Plattform Wikipedia, die Wissen unentgeltlich zugänglich macht. Es wird jedoch auch Kritik an seinen Thesen geübt, nicht zuletzt am Wikipedia-Beispiel.

Die Sorgen der Mittelschicht

Große Sorgen bereiten all die Prognosen vor allem der Mittelschicht. So wird unter anderem über einen kollektiven Mindestlohn ohne vorausgesetzte Arbeit diskutiert. Da steigende Arbeitslosigkeit ein ständiges Problem darstellt, versuchen Staaten bestmöglich damit umzugehen. Ausprobiert wird ein Modell für ein bedingungsloses Grundeinkommen derzeit in Finnland. Damit sollen verlorene Jobs und die damit verbundene Kaufkraft reguliert werden. Aber auch soziale Sicherheit soll das Grundeinkommen bewirken.

Steht das System, das wir seit vielen Jahrzehnten kennen, tatsächlich vor dem Kollabieren? Angesichst socher Fragen wächst der Unmut über eine ungewisse Zukunft. Ist unsere Gesellschaft vorbereitet auf ein Zeitalter fern von den Spielregeln, mit denen sie aufgewachsen ist? Die wohl brennendste Frage für viele ist: Wie werden unsere Kinder eine Arbeit finden?

Es gibt jedoch auch Entwarnung. Es würden nicht nur viele Jobs verschwinden, sondern auch ständig neue entstehen. Als Beispiele werden die Smartphones angeführt. Bevor das erste produziert wurde, konnte sich niemand vorstellen, in welchem Ausmaß diese Technologie den Arbeitsmarkt weiterentwickeln sollte. Heute entstehen ständig neue Technologien und Geräte, die womöglich die Zukunft am Arbeitsmarkt sein werden.

Nicht nur die Arbeitswelt verändert sich

Kürzich bereitete die „Welt“, wie die anstehenden Veränderungen alle Bereiche unseres Lebens beeinflussen, nicht nur die Arbeitswelt. Experten raten Politik, Wirtschaft und Gesellschaft dazu, die kommenden Generationen auf den Wandel vorzubereiten. So sei es dringend notwendig, Bildungseinrichtungen auf den neuesten Stand zu bringen und ihre Lehrpläne zu reformieren. Nicht nur auf universitärer Ebene, aber auch in der Grundschule müssten Schülerinnen und Schüler auf die neue Welt vorbereitet werden.

Dazu zähle der richtige Umgang mit Medien, eine adäquate Ausbildung in technischen Berufen sowie die Fähigkeit, komplexe Themen miteinander zu verknüpfen und zu erarbeiten. Wenn die Zeiten des klassischen „Nine-to-five“-Jobs vorbei sei, müssten unsere Kinder früh genug richtig ausgebildet werden.

Um der drohenden „Entmenschlichung“ dre Arbeitswelt duch Automatisierung entgegenzuwirken, raten sie dringend dazu, all jene menschlichen Fähigkeiten zu stärken, die nicht digital ersetzt werden könnten. Dazu gehören Kreativität, komplexes Denken in Problemsituationen und Innovation. Ein breit vernetztes Denken wird notwendig sein, um mit der Digitalisierung mithalten zu können. Dass Wissen rein unentgeltlich zugänglich wird, ist unwahrscheinlich. Unzählige Bereiche setzen nach wie vor auf Kompetenzen von Experten.

Veränderungen ghören zum Leben. Jede Ära oder Zyklus iendet irgendwann einmal. Was bleibt, ist die Tatsache, dass diese Veränderungen stattfinden und die Gesellschaft sich ihnen anpassen muss. Noch ist offen, ob und in welcher Form der Kapitalismus überleben wird. Aber die Zeichen der anstehenden grundlegenden Veränderungen sind nicht mehr zu übersehen.



