FC Bayern wieder auf Meisterkurs

Acht Partien sind in der Bundesliga noch zu spielen. Doch schon jetzt ist dem FC Bayern der Meistertitel kaum noch zu nehmen. Sie träumen gar vom Tripple.

Für den FC Bayern München, Deutschlands Rekordmeister, könnte die Saison aktuell nicht besser laufen. Nachdem Jupp Heynckes, der mit den Bayern in der Saison 2012/13 die Meisterschaft, den DFB-Pokal und die Champions League gewinnen konnte, das Traineramt des glücklosen Carlo Ancelotti übernahm, spricht man in München wieder einmal vom Tripple. Schlussendlich haben die Bayern in der Meisterschaft bereits 20 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten und stehen in der Champions League im Viertel- und im DFB-Pokal im Halbfinale.

Kein Weg führt an den Bayern vorbei

Geht der Siegeszug der Bayern weiter, so dürfen die Münchner bereits in wenigen Wochen alles für die Meisterfeier vorbereiten. Es wäre der sechste Meistertitel hintereinander – das wäre ein absoluter Rekord! Doch sind die Bayern in dieser Saison so stark oder die Konkurrenz so schwach? Es ist die Mischung. Die Bayern, die die letzte Niederlage in der 13. Runde gegen Borussia Mönchengladbach hinnehmen mussten, konnten danach – bis zu Runde 24 – jedes Spiel gewinnen. Zehn Siege – 30 Punkte. Die Konkurrenz zerfleischte sich hingegen selbst. Die Jungs des RB Leipzig, die letztes Jahr noch als ernsthafter Gegner der Bayern eingestuft wurden, mussten im Herbst eine unglückliche Pleitenserie wegstecken; auch Borussia Dortmund oder Schalke 04 konnten nur selten mehrere Siege hintereinander feiern, so dass auch sie mit der Zeit den Anschluss an die Tabellenspitze verloren.

20 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten

26 Spiele wurden bereits ausgetragen – die Bayern haben aktuell 66 Punkte, somit 20 Zähler mehr als Schalke, die auf dem zweiten Platz liegen. Am dritten Rang liegt die Stöger Elf von Borussia Dortmund, die bislang 45 Punkte sammeln konnte. Leverkusen belegt derzeit den vierten (44 Punkte), Eintracht Frankfurt den fünften Platz (42 Punkte). RB Leipzig liegt derzeit nur auf dem sechsten Platz mit 40 Punkten.

Ob dieser Umstand gut oder schlecht für den deutschen Fußball ist? All jene, die sich mit Fußball-Wetten befassen, können getrost auf die Bayern setzen – auch wenn die Quoten für einen Bayern-Sieg nicht hoch sind, so ist es zumindest ein sicherer Tipp. Auch die Bayern-Fans können nicht genug von ihren Jungs bekommen, die wieder in Richtung Tripple (Gewinn der Meisterschaft, des DFB-Pokals und Champions League) marschieren. Doch neutrale Beobachter oder auch die Fans der gegnerischen Mannschaften sind bereits keinesfalls mehr glücklich über die scheinbar nie enden wollende Siegesserie der Münchner.

Zwei Niederlagen, drei Unentschieden, 21 Siege

Zwei Spiele, zwei Siege – der Start in die Meisterschaft hätte nicht besser sein können. Doch in der dritten Runde mussten sich die Bayern erstmals mit 2:0 gegen Hoffenheim geschlagen geben. Gegen Wolfsburg holte man in der sechsten Runde nur einen Punkt (2:2). Der Motor stotterte. Doch danach folgte bereits die erste kleine Siegesserie – ein 5:0 gegen Freiburg (siebte Runde) und ein 2:0 gegen RB Leipzig (zehnte Runde) waren Beweis genug, auch dieses Jahr wieder um den Meistertitel mitspielen zu wollen. In Runde 13 konnte Borussia Mönchengladbach einen 2:1 Sieg gegen die Bayern verbuchen – das war auch zugleich (bis jetzt) die letzte Niederlage der Münchner. Erst in Runde 24 mussten die Bayern wieder Punkte abgeben – gegen Hertha BSC gab es nur ein 0:0.

Aber nicht nur in der Meisterschaft ist alles nach Wunsch verlaufen, auch im DFB-Pokal konnten die Bayern bislang überzeugen. In der ersten Runde eliminierten die Bayern den Chemnitzer FC (5:0), in der zweiten Hauptrunde konnte man RB Leipzig im Elfmeterschießen aus dem Pokal werfen (1:1 nach Verlängerung, 5:4 im Elfmeterschießen). Im Achtelfinale gab es einen 2:1 Sieg gegen Borussia Dortmund und im Viertelfinale einen 6:0 Kantersieg gegen SC Paderborn 07. Nun trifft man im Halbfinale auf Bayer Leverkusen – im Finale, sofern die Bayern gegen Leverkusen gewinnen, werden sie dann entweder auf Eintracht Frankfurt oder auf den FC Schalke 04 treffen.

Auch international auf Erfolgskurs

Während man in der Meisterschaft auf Kurs ist und es mitunter nur noch wenige Wochen dauert, bis die Bayern zum sechsten Mal hintereinander Meister werden, befindet man sich auch in der Champions League auf dem richtigen Weg. Auch wenn man in der Gruppe B nur Gruppenzweiter hinter Paris Saint-Germain wurde, so stellte Achtelfinalist Besiktas Instanbul keine große Herausforderung dar. Die Bayern gewannen in der Allianz Arena 5:0 und in der Türkei 3:1.

Im Idealfall kommen die Bayern auf 90 Punkte

In der vergangenen Saison feierten die Bayern 25 Siege. Am Ende waren es 82 Punkte – der Vorsprung auf RB Leipzig betrug 15 Zähler. Acht Partien sind in der aktuellen Saison noch zu spielen – somit könnten die Bayern, sofern alle restlichen Spiele gewonnen werden, am Ende sogar 90 Punkte am Konto haben.



