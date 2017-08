Sylt ist in Deutschland der wohl teuerste Ort für einen Hauskauf. Auf der Insel bietet ein Makler ein Häuschen mit 30 Quadratmetern für 4,8 Millionen Euro an…

Prominente verkehren hier, die Stars und Sternchen verbringen ihren Urlaub auf der Insel, und auch die Reichen und Schönen trinken den Champagner gern mit Blick aufs Meer: Die Rede ist natürlich von der nordfriesischen Insel Sylt. Der Treffpunkt für die Bekanntheiten des Landes ist aber nicht nur in dieser Hinsicht populär und beliebt. Die Insel ist auch bekannt dafür, dass die Immobilienpreise seit eh und je enorm hoch sind.

Kaum ein Normalverdiener kann sich eine Wohnung, geschweige denn ein eigenes Häuschen mit Grundstück und Garten leisten. Der Grund dafür ist unter anderem auch, dass die Insel aufgrund Ebbe und Flut Stück für Stück vom Meer abgetragen wird, sich die Insel also sukzessive verkleinert. Auch wenn dieses ein langer Prozess ist, wird der Platz zum Wohnen auf kurz oder lang weniger.

München und Hamburg deutlich günstiger

Wie extrem die Preise für Immobilien und auch Grundstücke sind, wird deutlich, wenn man einen Blick auf die zuletzt veröffentlichten Angebote wirft. Die norddeutsche Insel geriet vor allem aufgrund eines speziellen Verkaufsangebots in die Schlagzeilen. In dieser Anzeige bot ein Makler das sogenannte „Waterküken“ zum Verkauf an. Bei dieser Immobilien handelt es sich um ein kleines Haus mit einer Wohnfläche von etwa 30 Quadratmetern. Hinzu kommt ein Grundstück, das mit einer Fläche von knapp 2.400 Quadratmetern recht großzügig ausfällt.

Diese Angaben allein stellen noch keine Besonderheit dar. Besonders ist vor allem der geforderte Preis, den der Eigentümer verlangt. Satte 4,8 Millionen Euro sollen für das Häuschen gezahlt werden, das sich in unmittelbarer Nähe zum Kampener Watt befindet – einer Top-Lage. Legt man diesen Preis zugrunde, so ergibt sich ein Preis von 160.000 Euro pro Quadratmeter Wohnraum. Der Durchschnitt auf Sylt liegt bei etwa 73.000 Euro. Somit ist die Insel um das Zwei- bis Dreifache teurer als die bereits finanzintensiven Städte München und Hamburg.

Wohnraum erschließen treibt Preise an

Doch mit diesen 4,8 Millionen Euro ist es noch nicht getan. Der Eigentümer hat bereits angekündigt, den Wohnraum zu erweitern. Gibt der Bebauungsplan einer derartige Erweiterung vor bzw. ist diese gestattet, so würde sich der Verkaufspreis um ca. 100.000 Euro pro erschlossenen Quadratmeter Wohnraum erhöhen. Laut Makler könnte sich in diesem Fall ein neuer Verkaufspreis von etwa 6,3 Millionen Euro ergeben, der auch einen höheren Quadratmeterpreis verursachen würde.

Urlaub ebenfalls teuer

Doch nicht nur das Wohnen und Bauen bzw. Kaufen ist auf Sylt teuer. Auch der normale Urlaub kann ein Loch in den eigenen Geldbeutel reißen. Um die Kosten niedrig zu halten, empfiehlt es sich, das Angebot an Ferienwohnungen zu vergleichen. Ferienwohnungen und Apartments bieten hierbei den Vorteil einer kleinen Küche, in der Gerichte eigens zubereitet werden können. Hinzu kommt, dass einige Hotelzimmer finanziell extrem zu Buche schlagen, werden hierbei immerhin Preise von bis zu 1000 Euro pro Nacht fällig.

Wie man dennoch zu erschwinglichen Preisen auf Sylt Urlaub machen kann, hat die Süddeutsche recherchiert. Befolgt man diese und einige weitere Tipps zum Urlaub auf Sylt, kann der Urlauber trotz der teils hohen Preise doch noch auf Sylt entspannen. Denn Sylt ist zweifellos etwas Besonderes: Nicht nur für Erwachsene wird einiges geboten, auch Kinder kommen hier voll auf ihre Kosten.