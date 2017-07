Die meisten Spieler spielen, weil der große Gewinn lockt. Es gibt aber auch kostenlose Online-Spiele, die immer beliebter werden.

Wer hat sich nicht schon mal gefragt, warum Menschen ins Casino gehen oder Casino-Spiele online spielen? Diese Frage stellen sich meist nur Leute, die noch nie gespielt haben. Das ist zweifellos wohl immer noch die Mehrheit der Bevölkerung. Doch die Zahl der Spieler steigt. Und das liegt nicht nur an der Aussicht auf große Gewinne.

Immer beliebter werde auch Angebote für kostenlose Casino-Spiele, wie etwa gametwist.com. Dort muss niemand seine Brieftasche zücken, er muss „nur“ ein Konto eröffnen. Geld gibt es auch nicht zu gewinnen, weil alle Casino-Chips und Credits „falsch“ sind. Aber für viele Menschen ist es immer noch ein großes Geheimnis, dass man Casino-Spiele spielen kann, bei denen es kein Geld zu gewinnen gibt.

Dem Alltag entfliehen

Der Grund, warum Menschen spielen, ist oft in ihrem Alltag begründet. Es ist der Stress in ihrem Berufs- und Privatleben. Wir alle müssen Rechnungen bezahlen, wir brauchen was zu essen, wir haben Chefs, mit den nicht immer gut Kirschen essen ist, und in diesen Zeiten müssen wir die unsichere Zukunft zu fürchten. Indem sie spielen, versuchen Spieler aus dieser Realität zu entfliehen. Wenn Sie online oder Live spielen, sind Sie auf das Spiel fokussiert und nicht auf den Stress in ihrem Leben.

Menschen kennenlernen

Andere wiederum lenken sich bei einem guten Abendessen, einigen Drinks, Dessert und einem Film ab. Das ist nicht selten ebenso kostpielig wie der Besuch in einem Spielcasino. Darum gibt es das Angebot der kostenlosen Online-Spiele, weil die Leute sich dort auf diese Weise amüsieren können.

Es gibt aber auch soziale Gründe für das Casino-Spielen. Schüchterne Menschen lernen andere Spieler kennen, weil es einfacher ist, mit Leuten zu plaudern, die die gleichen Dinge gemeinsam mit Ihren haben. Online können sie im Chat miteinander kommunizieren, wie etwa beim Multiplayer Roulette.