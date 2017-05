Ist in Frankreich der Faschismus im Anmarsch? Macrons Wahl zum Präsidenten ist kein Aufbruch. Die Staaten der EU werden über kurz oder lang zusammenbrechen.

En Marche!“ nennt sich martialisch die neue jesuitische Goldmann-Soros-Rothschildtruppe, die angetreten ist, den unvermeidlichen Zerfall des Brüsseler EU-Faschismus Roms doch noch, wenn schon nicht, zu verhindern, so doch wenigstens für die nächsten fünf Jahre hinauszuzögern. Zöge nämlich der Front National mit Marine Le Pen als Präsidentin schon zum jetzigen Zeitpunkt in den Präsidentenpalast ein, der bekanntlich einst der Bankierstochter und Königsmaitresse Madame Pompadour gehörte, wäre es bereits um die Macht des Neocon-Imperiums geschehen, dem nun de facto nur noch die Brüsseler EU-Demokratur als ihre Machtbasis verblieben ist, geschehen.

Denn Madame Le Pen hatte klar ein Frexit-Referendum angekündigt. Doch ohne Frankreich gibt es keine EU mehr. Genauso wie die deutsche ist somit auch die französische Nation weiter die Geisel des verbrecherischen Jesuitenpapstes und seiner Brüsseler Kallergi-Faschisten.

Anzeige

Le Pens Zeit kommt noch

Die Rothschild-Vatikan-Bankster-Marionette Emmanuel Macron, Jahrgang 1977, Zögling der Pariser Eliteschulen und von der Konzernjournaille liebevoll mit dem Etikettenschwindel „sozialliberal“ und „demokratisch“ versehener Schöngeist der französischen Sozialisten, durfte unter dem Schwächling Hollande sogar zwei Jahre lang die französische Wirtschaft ruinieren. Um Frankreich über den Freihandel endgültig sturmreif zu schießen und an die kosmopolitischen Priesterschaften auszuliefern, führt er nun diese künstlich geschaffene „Bewegung“ an, die jedoch schon bald krachend scheitern wird. Sie wurde erst 2016 nur zu dem Zweck gegründet, Rothschilds Knaben die Interims-Präsidentschaft zu sichern, die dann zu Ende gehen wird, wenn die vatikanisch-jesuitische „Katholische Aktion“, die allgemein in Frankreich und insbesondere im Front National sehr einflussreich ist, Putin-Freundin Le Pen so im Griff hat, dass man ihr die Macht im Élysée anvertrauen kann. Das schient noch nicht der Fall zu sein. Bei ihrem Vater hatten sie es da leichter.

Bei den kommenden Wahlen zur Nationalversammlung könnte der Front National nämlich stärkste Fraktion werden. Damit würde er die gegnerischen Systemparteien zur politischen Einheit gegen Le Pen zwingen und diese mit bewährtem False-Flag-Terrorismus immer mehr ins politische Chaos der eigenen Unglaubwürdigkeit stürzen.

Mit den marginalisierten Sozialdemokraten ging es schon in ganz Europa ganz gut los. Die ebenfalls an den Rand gedrängten Gaullisten werden – egal, was sie verlauten lassen – schon bald mit dem Front National koalieren; so, wie wir auch in Deutschland einer CDU-AfD-Koalition entgegensehen werden. Es sei denn, der frisch geschminkten Leiche FDP gelingt es, wie jetzt in Schleswig Holstein, doch noch, die seit Köln endgültig domestizierte AfD wieder unter ihren Scheffel zu stellen.

Eine Groteske

„En Marché“ rekrutiert sich (ähnlich wie die deutsche AfD-Komödie) vor allem aus Hinterbänklern der Hollande-Sozialisten und Linksliberalen, die jetzt nach vorn an die Futtertröge streben. Was sich in Frankreich derzeit abspielt, ist in etwa so, als würde unser Justizverweser Heiko Maas eine neue Extrem-FDP unter Führung von Stasi-Madame Kahane gründen und sie als eine Art „sozialistische Reformbewegung“ darstellen. Es ist eine groteske Farce.

Macron ist, das weiß jeder, der Wunschkandidat des Raubtierkapitalismus. Die letzte Hoffnung der Jesuiten Brüssels nach dem Brexit. Der lässt nun nicht nur die Puppen tanzen, er ist die Oberpuppe! Macron ist also auch eine Art Entmachtung Merkels im internationalen Spiel. Wie Merkel ist er kein Politiker, sondern so etwas wie ein Agent. Wie sie und Obama ist er ein intellektueller Hochstapler. Alle drei aber waren und sind gleichsam das letzte Aufgebot eines Imperiums, das weltweit auf dem Rückzug ist und sich nun auf seinem „Heimatkontinent“ Europa reduziert. Darum versucht es, sich mittels allerlei „Messiasse“, die plötzlich auf der Weltbühne erscheinen und sich ebenso schnell wieder entzaubern (ein gewisser Herr Schulz lässt grüßen!) nochmal halbwegs zu konsolidieren.

Macron ist nur ein Zylinder-Kaninchen

Es wird daher in Frankreich so ungemütlich und grotesk zugleich wie bei uns zugehen. Ebenso wie im Transatlantischen Bündnis der NATO, die sich auch nicht mehr halten kann und sich deshalb in eine neue EU-Armee verwandeln will. Eine EU-Armee ohne Briten unter deutscher Führung geht nicht (wegen Nazi und Putin und so…), also muss Frankreich in dem neu zurechtgeschrumpften Abendland-Imperium, in das die USA nicht mehr allzu viel investieren wollen, die erste Geige spielen. Finanziert natürlich von den Deutschen. Von wem sonst?!

Innerhalb dieses Bündnisses der Gescheiterten wird Präsident Macron nun versuchen müssen, diese Oligarchen-Wehrmacht anzuführen. Zwar werden die Briten das nicht dulden, solange es eine NATO gibt, bei der sie Mitglied sind, ihm aber lange Leine lassen, insofern dies der Niederhaltung bzw. Unterdrückung des deutschen EU-Einflusses dient. Denn den will niemand im Jesuiten-Vatikan und seinem Jesuitenklerus haben. Genauso wenig, wie einen deutschen Papst.

Nicht zufällig ist ja jener Bundeswehrsoldat, der sich als Islamist verkleidete, um einen weiteren Geheimdienst-Anschlag zumindest vorzubereiten, fest in Frankreich stationiert und folglich selbstverständlich unter französischer Geheimdienstkontrolle gewesen. Anders ist das gar nicht denkbar! Jetzt darf also wieder alles „Nazi“ schreien und die deutsche Truppe, physisch und psychisch schwerstens angeschlagen, unter der Leyen-Ministerin zur Gänze ihrer Wehrhaftigkeit beraubt, darf sich, wie gewohnt, devot der französischen unterordnen, die nun durch Rotschilds Goldmänner und Trumps Segen so aufgerüstet werden wird, dass sie die Deutschen für ihre Zwecke dominieren und vereinnahmen kann.

Denn als Geostrategen wissen Trump, Rothschild, der Papst sowie die britisch-venezianischen „Magna-Charta-Oligarchen“, dass beim kommenden Zusammenbruch der EU, der ja unabweislich ins Haus steht und somit durch nichts mehr zu verhindern ist, Deutschland mit ziemlicher Sicherheit Richtung Russland abdriften könnte. Umso mehr, wenn Le Pen Präsidentin geworden wäre, die ja die von Rom und London so gefürchtete Achse Paris-Berlin-Moskau neu belebt hätte. Das konnte nun nochmals verhindert werden. Aber für wie lange?

Macron ist schließlich nur ein Zylinder-Kaninchen, dessen magisch niedlich weißer Reinheits-Zauber nicht lange anhalten wird. Denn der akkumulierende Kapitalismus am Scheideweg, also sein quasi natürlicher Übergang in den Faschismus wird Frankreich bis zur Bürgerkriegsexplosion nicht mehr zur Ruhe kommen lassen. Während sich die USA, China und Russland die Welt neu aufteilen, muss sich nämlich die Vatikan-EU mit einem unter ihrem geeinigten Banner stehendem Einheitskonglomerat von am Brüsseler Tropf hängenden Staaten herumschlagen und nun auch noch dabei beeilen, den globalen Anschluss nicht zu verpassen. Dabei hat sie ihn längst verpasst hat. Sie weiß es nur nicht, weil sie es nicht wissen will. Nicht wissen darf! Wer’s fassen kann, der fasse es.

Die geopolitische Einkreisung der Brüsseler EU

Das entspricht ganz den Interessen der USA, die auch unter Trump eine schwache, aber keine zusammengebrochene EU brauchen, die international keine selbstständige Rolle mehr spielen kann, aber noch genug Macht besitzt, den Völkern Europas das US-Vasallentum aufzuzwingen. Auch Israel kann sich freuen. Hoffen die Zionisten doch nach einem lang anhaltenden Aderlass, dass durch den enorm gestiegenen Einwanderungsantisemitismus die westeuropäischen Juden wieder in Scharen ins Gelobte Land strömen.

Allerdings werden Großbritannien und Frankreich künftig keine Großmächte mehr sein. Denn das werden ihnen die jetzt relevanten drei Weltgroßmächte China, USA und Russland im Bund mit Israel nicht erlauben. Die kommende Reform der UNO, die ja auch ansteht, wird dies schon bald deutlich zeigen. Die Briten wissen das und versuchen, sich in ihrem Commonwealth zu retten. Die Franzosen aber haben keinen solchen. Die Grand Nation wird sich schon bald exklusiv auf ihr eigenes Territorium verwiesen sehen.

Die geopolitische Situation, die sich abzeichnet, hat diese beiden westlichen Ex-Großmächte nicht mehr auf der Rechnung. Im Nahen und Mittleren Osten kollabiert ihr Einfluss geradezu. Ebenso in Nordafrika, wo sich Amerikaner, Israelis und Russen – aber auch Chinesen! – um die künftigen Einflusszonen streiten. Das klassische Kolonialreich Frankreich in Afrika hat aufgehört zu existieren. Es darf zwar mal hier und da noch mit der Bunzelwehr ein bisschen den IS jagen, aber mehr auch nicht. Ressourcen gibt’s dafür zum Lohn keine mehr. Das wird Frankreichs Oligarchen schon bald zwingen, ihre bisherige Bündnispolitik zu überdenken.

Die Zerstörung Libyens durch vor allem Franzosen und Briten (wenn auch im Auftrag der Killery Clinton) war ein Pyrrhussieg. Sie hat dazu geführt, dass sich die Staaten Nordafrikas von der mörderischen, demokratisch völlig delegitimierten EU als Bündnispartner abgewandt haben. Sie wird längst als Feind wahrgenommen. Entsprechend ist sie bestenfalls nur noch Objekt ihrer ersehnten Landnahme. Was sich geopolitisch also gegenwärtig ereignet, ist nicht mehr die Einkreisung Russlands, sondern die der Brüssler EU.

Vom Süden droht eine nordafrikanische und levantinische Allianz unter dem Oberkommando von Washington und Tel Aviv. Im Osten hat Trump das Neocon-Projekt Ukraine aufgegeben und den Russen überlassen. Die Briten im Norden wollen nach dem Brexit nur noch bilateral mit einzelnen EU-Staaten verhandeln, was dem perfiden Albion viel Gelegenheit geben wird, die EU-gebundenen Staaten weiter gegeneinander auszuspielen. So werden wir bald den Austritt Dänemarks erleben. Die östlichen Balkanstaaten nähern sich immer weiter Russland an. Schweden ist inzwischen multikulturelles Katastrophengebiet. Die Staaten Südeuropas sind hoffnungslos pleite und werden von Nordafrika und der Türkei mit Flüchtlingen überschwemmt.

Kurz: Die Staaten der EU werden über kurz oder lang zusammenbrechen, und es wird dann für die USA, China und Russland um die Neuaufteilung dieser Staatsruinen gehen, die sie unter sich abmachen werden.

Als globaler Machtfaktor hat die EU also in jedem Fall fertig! Der Vatikan hat fertig! Und weil hier nichts zufällig geschieht, gibt’s dafür in Bayern auch wieder mal ganz aktuell einen brandneuen Kinderschänderskandal in einer renommierten Jesuitenschule. Die römische Bande kann’s halt nicht lassen.

In Österreich geriert sich der Kurze im Außenministeramt schon fast wie ein neuer Jörg Haider. Da kann Strache nur Zweiter sein. Und es müsste geradezu mit dem Teufel zugehen, wenn die Jesuiten, die ja alles andere als blöd sind, nicht schon längt begonnen haben, mit Russland und China über ihr „Europa Karls des Grossen“ zu verhandeln. Und auch in Holland kann man beobachten, dass das Land weit „nach Rechts“ abdriftet, d.h., nicht länger als multikultureller Pionier des Jesuiten-Vatikans herhalten kann und will.

Wenn die Pariser nun also ihrem neuen Präsidenten zujubeln, während die Franzosen in den meisten Provinzen ihnen deshalb schmollen, so ist das nur der sichtbare Teil, an dem wir die kommenden Machtkämpfe dort beobachten können. Frankreich ist auch hinter den Kulissen zutiefst gespalten, und dieser Trend wird sich unter Macron enorm verstärken. Wir werden sehen, wie unter dem anhaltenden Ausnahmezustand, der sich wohl noch ausweiten wird, die kommenden Nationalversammlungswahlen ausgehen. Ein starker Front National wird die Parteienlandschaft in zwei Lager spalten, wobei interessant sein könnte, wie die Linken von Melenchon reagieren, für die ja Macron ein ebenso rotes Tuch ist wie Le Pen.

Anzeige

Fazit mit AfD

In Bezug auf die kommende Bundestagswahl wird man nach der NRW-Wahl deutlicher sehen, ob die Wahl in Schleswig-Holstein einen Trend zeigt oder nur für dieses Bundesland typisch ist. Die unter Petry-Pretzell und nun unter Gauland-Weidel an den politischen Narrensaum gedrängte AfD ist hier weit unter den Prozentzahlen der FDP-Leiche geblieben. Das zeigt, wie sehr sie inzwischen auch im Norden als das gesehen wird, was sie tatsächlich ist. Was das auch immer sein mag: Sie ist weder eine Volkspartei noch gar eine Volksbewegung. Sie ist ein veritabler neoliberaler Etikettenschwindel und kann von Glück sagen, wenn sie überhaupt in den Bundestag gewählt wird. Das unterscheidet sie vom Front National. Das hat sie gemeinsam mit dem neuen französischen Präsidentenversuch.

Ihr ist es daher nicht zum geringen Teil zu verdanken, dass wir womöglich nach den Bundestagswahlen, wenn auch nur vorübergehend, mit einer Art M&M-Tandem leben müssen: Macron und Merkel.