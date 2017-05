Zum Anschlag auf den GEOLITICO-Autor Konrad Kustos, der dem Druck der gegen ihn gerichteten Antifa-Gewalt weicht, schreibt Diogenes Lampe einen offenen Brief.

Lieber Herr Kustos,

Feigheit ist immer ein Zeichen von Schwäche. Feige sind jedoch nicht Sie, sondern ist die kriminelle Bande, die den Angriff auf Sie mit dem „Recht des Stärkeren“ begangen hat, sich dabei hinter der Macht und Anonymität der Geheimdienste versteckte und schließlich selbst Fahnenflucht beging. Denn ein Bekenntnis zur eigenen Fahne sieht anders aus. Eher war das eine erneute Aktion, die mit solchen Antifatrüppchen und deren Zahnstocherkriegen das längerfristige Ziel verfolgt, alles echt linke, echt sozialistische Gedankengut zu diskreditieren. So, wie die Jesuiten schon 1793 mit der Schreckensherrschaft der scheinlinken Jakobiner vor allem im Sinn hatte, die Aufklärung – ihren gefährlichsten Feind! – zu diskreditieren, als deren Konsequenz sie dargestellt wurde.

Ziel war damals wie heute: Die Heilige Allianz, das neue europäische Reich Karls des Großen! Beherrscht vom Papst, seinen Großbankiers und Großindustriellen. Dem stehen Leute von unserem Schlag, die mit ihren Internet-Texten natürlich auch Synergieeffekte erzielen, im Weg. Da wir uns aber stets am geltenden Recht orientieren und so unsere Strafverfolgung unmöglich machen, wird zu solchen Mitteln gegriffen.

Anzeige

Die Angst vor dem bloßen Wort

Der Angriff auf Sie erfolgte nur, weil man sich offensichtlich vor Ihrem bloßen Wort gefürchtet hat. Begreifen Sie Ihre Stärke! Wenn Sie nun schweigen, dann heißt das aber dennoch nicht, dass Sie Ihrem Wort von der Fahne gehen. Also sind Sie auch nicht fahnenflüchtig. Genau so wenig wie Galileo Galilei, dem das Inquisitionstribunal durch Todesandrohungen Schweigen gebot und dessen Antwort darauf nur sein konnte: Ja, ich will in Anbetracht der Übermacht schweigen. Aber wie sehr Ihr mich auch einschüchtert: „Sie bewegt sich doch!“

Der etwaige Nachbar wie die Ausführenden des Anschlags haben es nicht gewagt, sich persönlich zu dieser Schandtat zu bekennen, die im Übrigen auch deshalb so menschlich widerwärtig ist, weil sie es ja (bisher wenigstens) hauptsächlich auf Denunziation abgesehen hat. Wie alle, die heute mit der Vokabel „Nazi“ hausieren gehen und deren autoritärer Charakter sie genauso anstiften würde, zu anderen Zeiten mit dem Wort „Jude“ hausieren zu gehen. „Hier wohnt ein Nazi“ heißt nichts anderes als „Kauft nicht bei Juden!“ und ist dieselbe Denunziationsmethode; denn man will ja erreichen, dass Ihnen niemand mehr irgendwas abkauft, erst recht nicht das, was Sie zu sagen haben.

In Köln würden Sie jetzt nicht mal mehr ein Kölsch kriegen, denn da gilt ja „Kein Kölsch für Nazis!“, und viele Gaststätten machen den blanken Bekenner-Irrsinn mit, weil sie pure Angst vor den Antifa-Schlägerbanden haben. Früher – im Rechtsstaat – nannte man das noch Schutzgelderpressung.

Aber sind die Kneipenwirte Kölns und anderswo nun alles Fahnenflüchtige und Feiglinge, weil sie vor so einer übermächtigen Mafia die Segel streichen? Gewiss nicht! Sie sind nur klug genug, der Keule auszuweichen, bis die Staatsmacht wieder in der Lage ist, das Gewaltmonopol durchzusetzen. Das aber wird erst wieder sein, wenn das Imperium untergegangen ist. Bis dahin wird es ungemütlich auf der Titanic. Denn: „Die Erde bewegt sich doch!“ und wird diesen Satanisten bzw. Möchtegernteufeln nicht länger ein Paradies sein.

Linke Bücherverbrennung

In der SPD – d.h. bei den Fabianisten – brennt die Hütte! Selbst „linke“ Buchhändler vom Schlage eines Martin Schulz schwärmen deshalb schon wieder offen von Bücherverbrennungen! Erinnern Sie sich? – nach dem die Lügenmedien des Imperiums die Rede des „kleinen Akif“ bei Pegida in ihr pures Gegenteil umgedichtet hatten! Dieser linke Buchverkäufer wusste: Linke Scheiterhaufen sind gut! Rechte sind böse! Mehr gaben weder seine geistigen Kapazitäten noch sein Bildungsstand her.

In einem Land, in dem intellektuell eher Zukurzgekommene wie dieser neue SPD-Messias bevorzugt Buchhändler und Kanzlerkandidaten werden können, ist das nicht verwunderlich. Auf deren Scheiterhaufen sollen nun also auch Ihre Werke brennen, lieber Herr Kustos! Der „Hausbesuch“ der Antifa war somit im Grunde eine Warnung der neuen Staats-Inquisition des evangelikalen Merkel-Schulz-Regimes! Und wir, Ihre Leser, sollen nun quasi zur eigenen Warnung diesem Autodafé beiwohnen. Aber die Geschichte wiederholt sich auch hier nur als Farce.

Doch nach wie vor gilt bei allen echten Rechten wie bei allen echten Linken (also denen, die nicht am Gängelband von Geheimdiensten geführt werden, sondern ihre echte Staatswohl-Überzeugung selbst erarbeitet haben) wie überhaupt jedem halbwegs anständigen Menschen: „Das größte Sch…. in diesem Land, das ist und bleibt der Denunziant!“ – oder eben Antifant. Das kommt aufs selbe raus. Wenn dann auch noch Vandalismus und Terrorismus hinzukommen, dann wird damit der hilflosen Feigheit dieses Denunziantentums nur noch die Krone aufgesetzt.

Das beweist aber auch, dass diese Bande im Grunde nichts mit Ideologien zu tun hat, sondern mit der Geheimdienstmafia der NATO, den Maltesern um die noch immer aktiven Netzwerke der P2-Loge, also dem militärischen Arm des von den Jesuiten, also Satanisten, beherrschten Vatikans, der auch die Zionisten und ihren Mossad am Gängelband führt. Nicht nur in Deutschland werden solche „Hausbesuche“ also quasi von „Gladio“ veranstaltet.

Blanker Psychoterror

Solche Anschläge sind ja in der BRDDR nichts Neues! Seit Jahren tourt der denunzierende Linksterror des autoritären Charakters mit dieser bewährten Masche der Einschüchterung durch die Lande; in der irren Hoffnung, damit seine Opfer in deren persönlichen Umfeld, ihrer persönlichen Nachbarschaft zu diskreditieren und zu isolieren, ihre Familien zu bedrohen.

Zu Anfang mag das ja wenigstens noch beim linksaffinen Gutmenschen-Publikum der Kirchen und Parteien funktioniert haben, die immer gerne und schnell mit dem Finger auf andere zeigen. Aber inzwischen ahnt selbst der grün wählende Halbgebildete, dass hier nicht die eine Weltanschauung auf die andere sauer ist, sondern das Imperium und seine Geheimdienste hinter dieser „Antifa“ wie hinter dem Nazi-Popanz stecken, um jede Stimme der Vernunft zu ersticken, die dem offenen Staatsterror der Fabianisten gefährlich werden könnte. Und was sie nicht ersticken können, das denunzieren sie. Am Ende alles, was noch vor kurzem als linke Grundethik galt.

Ob nun in Form einer Kahane-Stiftung im Netz oder eben durch blanken Psychoterror vor der Haustür, bleibt sich gleich. Und sollte das auch nicht funktionieren, dann hat das erwählte Opfer, sofern es wichtig und somit gefährlich genug ist, eben einen Herzinfarkt, einen Autounfall oder wird geselbstmordet.

Angesichts des an Fahrt aufnehmenden Untergangs des Römischen Imperiums ist jedes Mittel heilig, das dem Zweck seiner Erhaltung dient. Gerade die Einschüchterung der schreibenden Intellektuellen im Land – völlig egal, ob sie links oder rechts oder nichts von beidem sind – scheint einerseits durch die Maasschen Zensurkampagnen mit einer sich offen bekennenden Stasi-Agentin und andererseits durch solche „Hausbesuche“ gerade ganz akut oberste Priorität zu haben. Kein Wunder! Wir leben in Wahlkrampfzeiten. Alles steht auf der Kippe: Der Vasallenstaat BRD, die EU, das Imperium.

Aushilfsjakobiner für echte Linke

Was auf Sie und viele andere Mitstreiter von Seiten der nationalen wie internationalen Geheimdienste, die seit Jahr und Tag die Strippen dieser „Linken“ ziehen, ausgeübt wurde, ist nichts anderes als blanker Staatsterror, zu dem die Sozialdemokratie in Deutschland – seit 45 geführt von den britisch–oligarchischen Fabianisten – angesichts ihres bevorstehenden Untergangs als Siegermachtspartei längst übergegangen ist. Spätestens mit der Einführung der Agenda 2010 und dem völkerrechtswidrigen Angriff auf Jugoslawien hat sie als Partei der imperialen Faschisten ihre Terrormaske fallen lassen.

Die SPD ist eben keine bloße „Partei“, sondern wie die sogenannte Protestantische Kirche in Deutschland ein mafiös strukturierter Sozialkonzern zur Unterdrückung und Ruhigstellung der an den untersten Rand gedrängten Bevölkerungsmassen, die sie heute nicht mehr Proletariat sondern Prekariat nennen. Dieser klerikalfaschistische Neoliberalismus hat längst sämtliche im Bundestag vertretenen Parteien im Würgegriff, weshalb sie uns auch wie eine Einheitspartei erscheinen.

Da dieser Partei-Konzern wie alle Konzerne natürlich Staatsgelder, Steuergelder generieren muss, um zu überleben, muss er seinen Einfluss auf jene Massen behalten, die aus gutgläubiger wie ehrfürchtiger und sich verrechnender Dummheit ihre Schlächter selber wählen. Die Dummheit ist daher auch das eigentliche Lebenselixier der SPD und ihrer Fabianisten an der Spitze.

Folglich hat die staatstragende Terrorputztruppe „Antifa“ natürlich auch den Auftrag, gerade die Stimmen zum Schweigen zu bringen, die diese Aushilfsjakobiner für echte Linke, also in ihren Augen für Apostaten und Renegaten halten, die natürlich für sie viel schlimmer sind, als „Nazis“. Also jene, die, wie Sie, Konrad Kustos, gerade auch alte linke und liberale Werte jenseits aller Ideologie hochhalten und dabei analytisch wie empirisch vorgehen, um die faschistoiden Ideologien bloßzustellen, die sich gegenwärtig als „links“ ausgeben, nur, um schon morgen „ultrarechts“ marschieren zu können.

Dieser – ich nenne ihn dann auch gleich ohne Umweg SPD-Terror (Grüne, Linke, Gewerkschaften sind letztlich nur die Tochterunternehmen dieses Konzerns) -ist also kein blinder! Wenn schon Kritiker wie Sie so massiv als „Nazis“ angegriffen werden, dann ist das Bedrohungsgefühl dieser Staatsterroristen inzwischen beeindruckend gewachsen. Dann kommt mir auch gleich die gegenwärtige konzertierte Aktion vom SPD-Justizministerium in den Sinn, flankiert von der Internationale des geheimdienstlichen Links -wie Rechts -wie Islamterrorismus.

Hatte der Justizminister nicht erst kürzlich gewaltaufrufenden Antifanten ganz öffentlich sogar Preise verliehen und damit öffentlich bekundet, an wessen Seite er steht? Fördert er nicht auch die Stasi-Stiftung der Anette Kahane als nur zum Schein ausgegliederte Denunziantenbehörde des von ihm geführten und missbrauchten Ministeriums? Ist nicht inzwischen vielfach ans Licht gekommen, dass die Antifaschlägerbanden, die regelmäßig zu Bürgerkundgebungen gefahren werden, die dem Establishment nicht passen, dafür vom Staat regelrecht „Demogelder“ kassieren? Also auch dafür, die eigene Polizei mit Molotov-Cocktails und Eisenstangen zu traktieren.

Anzeige

Wie lange noch?

Wie lange kann und wird sich so ein Regime halten, dass inzwischen nicht einmal mehr davon ausgehen kann, dass der eigene zugrunde gerichtete polizeiliche Sicherheitsapparat noch loyal zu ihm steht?

Keiner von den durch Wahlmanipulation den Bundestag usurpiert habenden Partei-Konzerne wird auch nur ein Sterbenswörtchen des Bedauerns über den Angriff auf Sie äußern, lieber Herr Kustos; geschweige diese Terroraktion verurteilen. Das sagt schon alles in diesem Merkel-Regime, dass sich vor den Wahlen nun noch zum Merkel-Schulz-Regime steigern wird und muss, damit das Imperium nicht seinen Einfluss auf die Mitte und somit den Kern der faschistischen und rassistischen Kallergi-EU des römischen Papsttums verliert.

Doch allein dieser Angriff auf Sie zeigt beeindruckend, dass ein solches Regime, das zu solchen Mitteln greifen muss, um die tragende Säule der eigenen Legitimität nicht umstürzen zu sehen, nicht mehr lange existieren kann. Das der klägliche Rest seiner Existenz noch mal ordentlich um sich schlägt wie ein Ertrinkender, liegt in der Natur der Sache, ändert aber nichts mehr. Das Imperium verliert nicht nur seinen außenpolitischen Einfluss gerade massiv, sondern auch den innerhalb seiner Grenzen. Seine Medien sind beinahe vollständig diskreditiert. So muss nun folgerichtig das Internet auf Linie gebracht werden, aber das ist ein törichter Versuch, das Ruder nochmal herumreißen zu wollen.

Wenn Sie sich nun zum Schweigen entschlossen haben, so bin ich der Letzte, der das nicht versteht, bin aber dennoch sicher, dass es kein Schweigen für sehr lange sein wird. Bis dahin trösten Sie sich damit, dass Ihre Texte, die ja schon in der Welt sind, längst ihre Leser gefunden haben und ihre Synergien auch über Ihr Schweigen hinweg entfalten. In diesem Sinne bleiben sie auch während Ihres Schweigens ganz aktuell und man könnte abschließend sagen: „Und sie bewegen uns doch!“