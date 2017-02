Eurasien und die Kurdenfrage

Die Welt wird neu geordnet. Es geht um die permanente Verdrängung des Westlichen Imperiums aus Eurasien zur Verwirklichung der mit China geplanten Seidenstraße.

1. Teil

Anzeige

Wichtige Vorbemerkung!

Anzeige

Der in meiner Analyse zu bearbeitende Stoff ist zu umfangreich, um ihn in einen einzigen Artikel zu pressen. Ich werde mich der Kurdenfrage daher mit Einzelanalysen nähern, die sie zwar manchmal nur am Rande zu berühren scheinen; am Ende soll dem Leser jedoch ein etwas komplexeres Gesamtbild geboten werden, als die Mainstreammedien es uns bisher geliefert haben. Dass ein solches trotzdem so unvollständig bleiben muss, wie es fehlerhaft sein kann, versteht sich von selbst. Es ist halt meine Sicht der Dinge und ja schließlich auch nur ein Diskussionsbeitrag, angeregt durch meine Leser.

Ich muss allerdings, um meine Analyse nicht unnötig ausufern zu lassen, um Verständnis darum bitten, dass ich im Folgenden die Lektüre meiner früheren Texte zur Türkei und Erdogan voraussetze. Dazu meinen Artikel: Das westliche Imperium wankt.

Putin und Erdogan – wahrlich kein Liebesbund

Putins Strategie, die vom CIA angeführte arabische Sunna zu neutralisieren und von weiteren Kämpfen gegen die arabische und persische Schia abzuhalten, offenbart sich in seinem klugen Vorgehen, zunächst Katar, den Konkurrenten Saudi-Arabiens wirtschaftlich über eine erhebliche Beteiligung an Rosneft aus dem islamistischen Bündnis des Imperiums und dessen Pipelineträume herauszubrechen. Gleichzeitig nutzt er die inzwischen außerordentlich perekäre Lage Erdogans aus. Der vom kemalistisch unterstützten CIA-Putsch getriebene türkische Präsident war nämlich im Syrienkrieg bis dahin ein enger NATO- und Bündnispartner der Saudis, die wiederum gerade von Russland und Iran im Jemensumpf versenkt werden.

Erdogan hat mit seinem jetzt erheblich von den Anhängern Gülens und den Kemalisten gesäuberten und somit auch sich selbst teilenthauptet habenen türkischen Militär keine militärischen Optionen mehr, die Neuaufteilung des Nahen und Mittleren Ostens im Sinne der Moslembruderschaft bzw. eines sunnitischen Kalifats mitzubestimmen. Beeinflussen kann er sie sehr wohl noch. Über seine pantürkisch-panturanischen Netzwerke, die weit in den Balkan, den russischen und chinesischen Raum und deren Einflusszonen hineinreichen.

Das weiß auch Putin. Schützt er Erdogan und leistet dem von den Furien Verfolgten verdeckte Militärhilfe, könnte dieser jedoch im Gegenzug dafür sorgen, dass die unterschiedlichsten, vom Westen unterstützten sunnitischen Terrorgruppen, die für das Westimperium in Russland und an seinen südlichen Rändern Unruhe stiften sollen, nun nicht mehr von Erdogan heimlich unterstützt – sondern sogar bekämpft werden, was auch Putin mehr Ruhe ins eigene Land bringt. Aber das ist nur ein Nebenaspekt, so wichtig er ist.

Denn hier geht es eben nicht einfach um geopolitisches oder innenpolitisches oder militärisches Kalkül. Das ist immer nur die Denkweise des Imperiums, weshalb es auch an sich selbst scheitern musste. Und noch immer scheint es auch die Denkweise des verhinderten Pantürken Erdogan zu sein. Nein, hier geht es um eine hochsensible Politik (zu der weder die USA oder NATO, geschweige EU und ihr römischer und Brüssler Vatikan fähig sind), die angesichts der unlösbar scheinenden, oft schon jahrhundertelangen Konflikte langfristig pragmatisch auf Versöhnung und Völkerverständigung ausgerichtet sein muss, soll das hochkomplexe Seidenstraßenprojekt funktionieren.

Die NATO verlassen – aber wie?

Angesichts des Russlandschwenks Erdogans geht nun die Umwandlung der Türkei in ein Präsidialsystem zum Ärger der USA und der NATO umso forcierter von statten. Damit aber regiert auch Putin künftig in der Türkei mit. Denn er hat den Großtürken in der Hand. Innerhalb des transatlantischen Bündnisses, dessen zweitgrößte Armee die Türkei nach den USA stellt, wird Ankara damit nicht nur zum unberechenbaren -sondern unhaltbaren Faktor. Ebenso für die EU.

Die NATO kann aber die Türkei nicht so ohne weiteres ausschließen, ohne einen Präzidenzfall zu schaffen. Auf den könnten sich dann andere NATO-Staaten berufen. Angesichts der vom wankenden Imperium initiierten Masseneinwanderung in Selbige und deren Bürgerkriegsfolgen fühlen sich inzwischen nicht wenige Mitglieder dieses Nordatlantik-Angriffspaktes durch ihre Mitgliedschaft in diesem falschen Bündnis eher innenpolitisch bedroht als außenpolitisch beschützt. Ganz abgesehen von der enormen Schwächung der NATO-Truppenstärke. Völlig zu schweigen von der angefressenen Moral der „wertegemeinschaftlich“ zusammengezwungenen Truppenverbände.

Diese Entwicklung muss Trump natürlich auf dem Schirm gehabt haben, als er ankündigte, die NATO-Staaten mehr an den Kosten zu beteiligen und das US-Militär weiter zu modernisieren und aufzurüsten. Ihm dürfte klar sein, dass die Türkei nicht in der NATO zu halten ist und deshalb deren militärische Stärke kompensiert werden muss. Dazu ist es notwendig, sich mit Russland dergestalt zu arrangieren, dass Putin den türkischen Präsidenten bewegt, den Austritt aus der NATO selbst, und so zu vollziehen, dass er von allen anderen nervösen NATO-Mitgliedstaaten als Sonderfall gewollt und akzeptiert wird.

Doch warum sollte Putin Trump diesen Gefallen tun, wo er doch gerade erst wieder an der Westgrenze durch NATO-Truppenaufmärsche bedroht wird? Nun ja, ich denke, der russische Präsident weiß auch, dass das, was die Transatlantiker da gerade als letztes Obama-Killery-Aufgebot an Soldaten und Militärschrott die Grenze zum Baltikum und nach Polen verschieben, aber auch deren politische und strategisch-taktische Intelligenz nur für Theaterdonner reicht, aber nicht, um den 3. Weltkrieg auszulösen.

Doch Fuchs Trump braucht für die russophoben Polen und Balten und die an der Ostfront der Ukraine inzwischen in Panik gefallenene Jesuiten-EU nunmal solche Beruhigungspillen, um diesen aufgeregt gackernden Politik-Hühnerhof Gewehr bei Fuß und so die USA als Konzernkontrollinstanz über die NATO in Europa zu halten. Nicht, dass die drei Baltenstaaten oder Polen noch eigenständig Russland provozieren, obwohl der neue US-Präsident und seine Milliardärs-Regierung entgegengesetzte Pläne verfolgen. Welche es auch sein werden: Sie sind geschäftlicher und nicht ideologischer Natur wie bei den Neocons und den von ihnen installierten, polnischen und baltischen Polit-Russophoben.

Doch erweitert man seinen Horizont auch dann bestimmt sicherer, wenn man mit dem Adjektiv „russophob“ hier bewusst differenzierend umgeht und wirklich nur die national radikalisierten Parteien der in Rede stehenden Staaten dem Verdacht des krankhaft Manischen aussetzt.

Denn bezüglich der völkerrechtlich garantierten Volkssouveränität der Völker dieser Länder zeigt sich auch hier wieder, dass kleine und mittlere Staaten wie die baltischen und Polen, angesichts ihrer blutigen Geschichte mit Russland zu Recht um ihre Selbstbestimmung bangen müssen. Nicht, weil Putin vorhätte, sie ihnen zu nehmen, sondern weil diese Völker zu Recht das Gefühl haben, dass sie auf die bestimmenden Großmächte keinen Einfluss nehmen können. Auch diesmal rollt die Entwicklung über sie hinweg. Sie sind bisher bestenfalls immer nur Werkzeuge und Verhandlungsmasse gewesen.

Das sind die historischen Folgen einer jahrhundertelang vorherrschenden imperialen Großmachtpolitik in ganz Eurasien, die erst mit dem friedlichen Voranbringen des großen Seidenstraßenprojekts – auch als das eines völlig neuen Verständnisses von internationaler Staats- und Völkerrechtspolitik im Geist des Westfälischen Friedens – friedlich bewältigt werden können. Und hier keimt zu Recht Hoffnung. Denn z.B. im Güterverkehr ist China seit Kurzem auch mit den drei baltischen Staaten, zu deren ureigenen Vorteil, verbunden. Dieser wirtschaftlich engen Verbundenheit zum gegenseitigen Vorteil wird zwangsläufig die politische folgen. Auch die mit Russland. Hier sind bislang eben nur die Transatlantiker im Wege, die an der russischen Westgrenze ihren Limes sichern wollen, der Deutschland daran hindern soll, mit Russland politisch und wirtschaftlich zusammenzugehen. Doch gerade dieses Zusammengehen muss, aus historischer Erfahrung begründet, eine Art Urfurcht bei Polen, Balten und Galizier auslösen, weshalb sie für das Vatikan-Imperium leichte Beute sind, wenn es darum geht, sie strategisch gegen Russland aufzuhetzen.

Dessen Politik wird Trump nicht fortsetzen. Obendrein ist er eben ein kluger Geschäftsmann, also einer mit langfristigen wie kurzfristigen – nie aber unüberlegten Strategien (wie bisher stets nur in der Atlantiker hörigen Presse süffisant propagandistisch kolportiert worden ist). Die Vatikanisten, die das natürlich wissen, wollen ihn aber wohl deshalb mehr oder weniger als Idioten hinstellen, weil sein bescheidener „soziokultureller“ Bildungshorizont nicht so fein geschliffen wie der ihre ist. Folglich müssen sie befürchten, dass sein radikalkapitalistischer, sprich unideologischer Hausverstand schwer beeinflussbar, weil unberechenbar in seiner politischen Flexibilität ist, und sich ihnen somit nicht als optimal zugänglich erweist. Um diese ihre Hilflosigkeit vor der bitter amüsierten Weltöffentlichkeit zu verschleiern, machen sie aus Trump den gefährlichen Narren im „Weisen Haus“.

Was sich jedenfalls sicher aus Trumps Persönlichkeitsbild ergibt, welches seiner Biographie zugrunde liegt, ist sein langer strategischer Atem beim Überschauen großer Zusammenhänge und Zeiträume. Der zeichnet ihn aus. Deswegen gelingen ihm nervige Detailfragen über seine nächsten Schritte öffentlich wohl auch nur so kurzatmig, was ihn widerum zu spontanen Komprimierungen bestimmter Sachverhalte hinreißt. Doch nicht aus Idiotie wirkt er dabei manchmal brüskierend, sondern aufgrund seiner weitsichtigen Ungeduld, die sich vom Kleinklein wohl eher belästigt fühlt, wenn es um die ganz großen Fragen für ihn geht. Deshalb ist er bezüglich der Widersacherin Killery Clinton auch nicht auf Rache aus und wird sie und ihren Mann stattdessen vermutlich klüger ihren Anklägern und den Geschworenengerichten überlassen. Das ist die saubere und intelligentere Lösung, die ihn auch am wenigsten gefährdet.

Zur aktuellen Zypernfrage über nötige Umwege

Er wird dem präzisen Putin, der sich eben gerade im Detaildenken, das ihn herausfordert, diametral von ihm, dem es oft zu krümelig ist, unterscheidet, dennoch nicht weniger präzise Angebote machen, weil er weiß, dass Genosse Putin ihn im strategisch langfristigen Denken und taktisch kurzfristig entschlossenen Handeln womöglich noch weit übertrifft. Hier muss es dem unkonventionell realistischen Trump nunmal tatsächlich an handwerklicher Ausbildung mangeln. Doch er ist eben klug und selbstkritisch genug, um diese Wahrheit zu respektieren und für sich genau zu kalkulieren. Er wird Putin für diesen Türkei-Deal also etwas angeboten haben, was dieser nicht leicht abschlagen kann; denn was zukunftsstrategisch handfestes Vertragsdenken angeht, ticken beide ja ähnlich. Es geht ihnen also nicht um kurzfristige Spielchen, wie der Bush-Clinton-Obamerei Londons und Roms, sondern um Vertrauensneubildung.

So dürfte es eben auch nicht im Interesse Putins liegen, den erklärten Feind, also die NATO im Würgegriff der neokonservativen Atlantiker, wegen des Austrittsverlustes eines Heeres von über 720 000 türkischen Soldaten völlig kopflos auseinanderlaufen zu lassen und somit Trump zu schwächen. Putins Politik ist es nicht, einen Feind vordergründig zu bekämpfen (das tut er nur, wenn es unbedingt sein muss, dann aber entschlossen), sondern hintergründig zu integrieren.

Denn das zeichnet eine langfristige und umsichtige Strategie aus, die als friedliche Strategie des Nationalstaates Russland nicht auf systemisch bedingt kurzfristige Kapitalgewinne und -verluste ausgelegt sein kann, wie die der transatlantischen Oligarchen. Sie muss ein für sich selbst besser geeignetes Wirtschaftssystem anvisieren, dem es um eine lange haltbare Völkerverständigung zu tun ist. Nur eine wirtschaftliche Friedenspolitik kann letztlich auch alle Großinvestitionen auf dem Globus am zuverlässigsten absichern. Deshalb ist es auch notwendig, der FED die Macht aus den Händen zu nehmen, das alte Petrodollarsystem auf kurze Sicht zu beseitigen und in Eurasien ein völlig neues Finanzsystem zu etablieren.

Mit dieser Politik des Interessenausgleichs nehmen Putin, Xi und womöglich auch Trump der machtpolitischen Vorgehensweise des Britischen Empire und seiner transatlantischen Ableger in Eurasien für immer die Spitze. Denn diese Oligarchen haben es bezüglich ihrer barbarischen Welteroberungsstrategien seit Jahrhunderten stets und vor allem nur auf die Ausnutzung sowie das Schüren von Völkerhass abgesehen und im Geiste ihrer „Balance of Power“ zwischen den Völkern geistige, rassistische und Ländergrenzen gezogen, die heute noch zu deren Nachteil gelten, nur um bei Bedarf Kriege zum Vorteil des Westlichen Imperiums zu schüren. Schon deshalb ist eine möglichst friedliche Neuordnung Eurasiens unabwendbar, obwohl sie der Quadratur des Kreises nahe kommt.

Trump, dem dies bekannt sein dürfte, wird also nicht versuchen, Russlands und Chinas Außenpolitik in diesem Sinne zu torpedieren, indem er mit GB kungelt. Er wird im Gegenteil anstreben, sich nicht von den Briten gegen die Russen und Chinesen ausspielen und somit isolieren zu lassen. Er wird als Präsident, der vor allem für die weißen Amerikaner steht, die seit der Unabhängigkeitserklärung von 1776 den britischen Einfluss auf die USA zurückdrängen wollen (Stichwort Tea-Party, LaRouge-Bewegung ect.), nach dem Scheitern der eng mit den britischen Netzwerken verbundenen Neocons bei den Wahlen nun beweisen wollen, dass die amerikanischen Patrioten endlich Oberwasser gegenüber dem verhaßten Ostküstenestablishment, ihrem Bankstertum, den Bushs, Clintons und ihrer Marionette Obama haben.

Trump wird sich mit größtmöglicher Würde, die Moskau und Peking ihm auch zugestehen werden, aus dem eurasischen Abenteuer des Imperiums zurückziehen. Zusammen mit Russland und Peking wird er die Zerrissenheit GB ausnutzen und die Seperatistenbewegungen in der EU und auf den Britischen Inseln fördern. Dies zeigte sich bereits durch das erste Treffen mit einem ausländischen Politiker nach seiner Wahl: Nigel Farage – der nebenbei auch noch exzellente Beziehungen zum EU-Widerstand in Deutschland hat. Eine auch für uns spannende Konstellation also.

Deshalb wird sich auch bald für uns zeigen, dass Trump die NATO in diesem Sinne entweder völlig umkrempeln oder in ihrer jetzigen Form auflösen wird, um an ihre Stelle ein neu strukturiertes Militärbündnis zu setzen, das den neuen amerikanischen Interessen, die mit seiner Wahl in den USA die Oberhand gewonnen haben, entspricht. Und es scheint mir fraglich, ob er Deutschland in der NATO und der EU halten kann und will, wenn er für seine eigenen Konsolidierungspläne die Russen braucht.

Die britischen Oligarchen haben ja nun ein Problem: Sie wurden zum Brexit genötigt, Trump hat die Wahlen in den USA gewonnen, und nun stünden sie quasi ohne ihren Commonwealth ziemlich bloß da. Mit letzterem versuchen sie nun also eiligst, China anzulocken, während Trump gerade die Philippinen an das Reich der Mitte verliert. Ich könnte mir also vorstellen, dass Trump zulässt, dass Russen und Chinesen die von GB einst beherrschten Länder und Völker in ihr Seidenstraßenprojekt integrieren. Politisch und wirtschaftlich. Im Falle Indien und Pakistan sind sie schon fleißig dabei.

Und Trump wird Afghanistan räumen, sobald die Briten völlig raus sind und kann sich so mit seinen militärischen Kräften und dem Segen Moskaus wie Pekings weltweit erfrischt auf die Ostindienoligarchen der Krone und des Ostindienostküstenestablishments stürzen; sowie auf deren strategische Schätze im Pazifik, um sie in sein nordamerikanisches Infrastrukturprojekt einzuverleiben.

Ich könnte mir daher z.B. vorstellen, dass der neue amerikanische Präsident deshalb das „traditionell britische“ Zypern nicht den Viktoria-fuck-the-EU-Nuland – Neocons überlassen wird, die es eben gerade vollständig den Türken angeboten haben, um Sultan Erdogan ein allerdings vergiftetes Geschenk zu machen, bevor sie von der politischen Weltbühne abtreten müssen. Denn mit dem versuchten sie, nochmal kräftig Öl ins Feuer der anstehenden Auseinandersetzung der Türkei mit Griechenland zu gießen, um dem noch bevorstehenden langen Territorialstreit zwischen Griechen und Türken um den gesamten Westen Anatoliens und den Osten und Süden der Ägäis ihren Stempel aufzudrücken.

Also versuchte die Ukraine erprobte Nuland, mittels finanzieller Erpressung, den zypriotischen Präsidenten Anastasiades willfährig zu machen. Er sollte offen der Befreiung Zyperns vom gesunden Menschenverstand zuzustimmen, also dem Vorhaben, Erdogans Zypern-Truppen zunächst aus Zypern abzuziehen, sie dann aber als Blauhelme, diesmal auch auf den griechischen Teil der Insel verteilt, zurückkehren zu lassen. Auf diese Weise hatte die feine Diplomatin Zypern völlig kampflos der Türkei zuspielen wollen. Jedenfalls hat sie das Herrn Erdogan nach erfolgreicher Erpressung von Anastasiades in Aussicht gestellt, der auf selbige aber angesichts seiner Abhängigkeit von Putin ohnehin hätte verzichten müssen. Denn noch vor der Türkei stehen Griechenland und Zypern unter dem Schirm Russlands. Dass die Briten auch in diesem Bereich immer weiter zündeln werden, um über den griechischen und türkischen Nationalismus Russland unter Druck zu setzen, versteht sich für mich fast von selbst.

Erdogan von Furien getrieben

Um Erdogan aber nicht nur in Zypern Gewehr bei Fuß zu halten, hat Putin alle Mittel in der Hand. Denn der gescheiterte Möchtegernkalif hat sich einen inneren wie äußeren Mehrfrontenkrieg eingebrockt, in dem er sich nicht zuletzt durch seinen islamistischen Pantürkismus und Panturanismus, verbunden mit amerikanischen Positivismus, hoffnungslos verfangen hatte. Und nun wollen nach CIA und PKK ihm auch noch die aus Syrien flüchtenden, einstigen IS-Kumpane ans Leder, die von Idlib aus über die Grenzen strömen. Schutz kann Erdogan unter diesen Umständen nur noch von Putin bekommen, obwohl ja ausgerechnet Russland mit ihm noch mehrere hohe Rechnungen offen hat. Aber er hat keine andere Option, als Putin geopolitisch brav die Pantoffeln zu küssen. Außer die, dem nächsten Mordanschlag der NATO, des CIA oder MI6 zum Opfer zu fallen.

Ist Putin nun ein Heiliger, wenn er seinem Widersacher „vergibt“ und schützt? Sicher nicht. Barmherzig mag Putin ja mit Russlandangreifern sicher auch mal umgehen wollen, aber dafür hätte Erdogan zu viel auf dem Kerbholz. Da Putin aber ein Staatsmann ist, ist ihm bewusst, dass Staaten ohnehin keine Freunde haben, sondern Interessen. Und Russlands Interesse ist unter so klugen wie besonnenen Staatslenkern wie Putin und Lawrow, wie gesagt, ein langfristiges und kein kurzsichtiges Integrationsinteresse.

Es geht um nichts weniger, als um die permanente Verdrängung des Westlichen Imperiums aus ganz Eurasien zur Verwirklichung des mit China geplanten, gigantischen Infrastrukturprojekts Seidenstraße. Einem in der Konsequenz auch finanzpolitischen Weltnetz, das die bereits zahlreichen EU-Finanzhaie, darunter die Frankreichs, Deutschlands und Italiens, aber auch die der Londoner City über die AIIB-Bank anlockt, die angesichts ihrer kaputten Währungen darin nun zappeln wie gefangene Haie im Schleppnetz einer Großfangflotte.

Darüber hinaus müssen zahllose ökonomisch unterentwickelte Völker und Staaten eingebunden werden, was aber nicht funktionieren kann, solange diese von den Westmächten mittels Kapital, Religion und historischen Konflikten in ruinöse Groß – und Kleinkriege verwickelt werden können, bis hinunter zum Freischärlerbandentum und Terrorismus, mit denen Rom die religiösen und Stammeskonflikte immer wieder aufkochte und blutig gegeneinander ausspielte, wobei die betroffenen Völker im Resultat nie etwas gewinnen konnten, sondern immer nur ihre Ressourcen an das Imperium verlieren mussten.

Überfälliger Kurdenstaat

Zu den bis heute durch die Briten eingefädelten Völkerkonflikten gehört neben der Zypernfrage vor allem eine längst überfällige Staatslösung der Kurdenfrage und natürlich eine Zweistaatenlösung des Israel-Palestina-Konflikts. Und die beste, also auch langfristig haltbare Lösung ist noch immer eine im gegenseitigen Interesse. Es ist aber so, dass es oft sehr lange dauert, bis bestimmte Staaten, ihre Regierungen und Völker das einsehen; Briten, Franzosen, Israelis, Palästinenser, Türken und Kurden an vorderster Front.

Die Türkei kann als Staat zwar ohne weiteres völkerrechtlich gezwungen werden, die Insel Zypern zu räumen, doch nicht, eigenes Staatsgebiet an einen Kurdenstaat abzutreten. So, wie es Unrecht war, den Palästinensern große Teile ihres Landes mit dem Segen der Westmächte zu rauben und auf dem verbliebenen Acker einen eigenen Staat zu verweigern, wie es Israel bis heute tut. Wobei die Türkei im Gegensatz zu Israel allerdings das Völkerrecht auf ihrer Seite hat, wenn sie den Kurden lediglich Autonomie, aber keinen eigenen Staat zubilligen will. Eine verzwickte juristische Lage.

Wohin das aber auf die Dauer in einem Staat führt, wenn seine autonomen Teile zueinander das gegenseitige Verhandlungsvertrauen verloren haben, weil sie durch die Westmächte stets gegeneinander ausgespielt werden, kann man seit der Gründung Israels auf Kosten Palästinas beobachten: Eine Gewaltspirale folgt der nächsten und das fragile Staatswesen kommt nicht zur Ruhe und somit auch nicht zur wirtschaftlichen Blühte. Und so verhält es sich auch in der Türkei, wenn sie die Kurdenfrage nicht dergestalt löst, dass sie zunächst einer Autonomie zustimmt (das wäre aber erst mal nur eine Zwischenlösung) und schließlich für die Gründung eines Kurdenstaates Teile des Staatsgebiets der Türkei abtritt.

Putin könnte Erdogan am Gängelband in diese Richtung führen, in dem er ihm einfach erneut droht, den Vertrag von Kars 2021 aufzulösen und die ostanatolische Grenze auch ohne türkische Zustimmung völlig neu zu ordnen und Gebiete der Türkei an Armenien, Georgien, Aserbaidschan und die Kurden zu geben. Auch hier wäre das Völkerrecht auf Russlands Seite. Erdogan hat die Türkei mit seiner neo-osmanischen Politik zum Spielball der Großmächte gemacht.

Wie also bringt man Israel dazu, einen Palästinenserstaat zu akzeptieren, und wie die Türkei einen Kurdenstaat? Nur über den völkerrechtlichen Status. Diese Frage muss ein russischer Präsident bei der Neuordnung des Nahen Ostens jetzt unmittelbar im Auge haben, wenn er einen massiv geschwächten türkischen Präsidenten unter die Arme greift, statt ihn den gerechten Flüchen seiner eigenen bösen Taten zu überlassen.

Es wird interessant sein, zu beobachten, ob er auch Netanjahu retten will, aber danach sieht es nicht aus; was zu den jüngsten Angriffen Israels auf einen Militärflughafen von Damaskus geführt haben könnte. Damit dürften allerdings die Tage des israelischen Ministerpräsidenten gezählt sein, der sich denn auch in Israel (das eine riesige Gemeinde von russischen Juden beherbergt, die keinen Krieg mit Russland wollen), nun aktuell schweren Korruptionsvorwürfen stellen muss.

Obendrein wird sein Amtskollege Erdogan auf seinem schwankenden, neoabsolutistischen Präsidententhron am Ende auch nichts übrig bleiben, als die MI6-Netzwerke der Muslimbrüder, als deren Oberhaupt er sich ja wähnte, genauso konsequent zu bekämpfen, wie die CIA-Gülenbewegung, als deren Haupt er sich auch mal sehen wollte. Nur kann er das unmöglich offen tun, solange sie ihn nicht offen angreifen. Doch mit dieser Armada an äußerst gefährlichen Feinden im Rücken ist der Kalif von Ankara im neupräsidialen Sultanspalast (der, nebenbei gesagt, nicht annähernd so teuer war, wie die Elbphilharmonie in Hamburg und dennoch eine bessere Akustik haben soll) unbedingt auf Überlebenshilfe russischer Geheimdienste angewiesen. Aber auch auf die der mit Russland verbündeten Iraner, Syrer und der libanesischen Hisbolla, die ansonsten gar nicht gut auf ihn zu sprechen sind. Mit anderen Worten: Er wurde zur Geisel seiner früheren Feinde, die alles andere als seine neuen Freunde sein wollen, wenn sie ihn in ihr Bündnis zwingen. Das bedeutet aber auch das Ende seiner pantürkisch sunnitischen Kalifatspläne, die Russland nicht dulden kann und wird, geschweige denn, die Schia. Seine Großmachtträume, ohnehin absurd, dürften angesichts seiner neuen schiitischen „Verbündeten“ nun wohl ausgeträumt sein.

Damit hat Putin die gesamte Türkeipolitik strategisch gekapert und obendrein ein festes Bein in der Tür der NATO, die kemalistische Putsch-Offiziere gerade reihenweise um politisches Asyl bitten, weil sie sich nicht mehr in die Türkei zurück trauen, wo ihnen ein Hochverratsprozess droht. Die NATO aber wird sich in Anbetracht ihres bevorstehenden, beinahe kompletten Einfluss- und somit Machtverlustes in Eurasien auf eher kürzere als längere Sicht nicht nur mit der neuen Trump-Administration arrangieren müssen, die die Kosten für die Mitgliedsstaaten unakzeptabel hoch treiben könnte, sondern auch mit Russlands und Chinas Interessen. Das wiederum könnte bedeuten, dass das kriegshetzerische Jesuiten-Malteser-Geschmeiß an seiner Spitze, allen voran britische und skandinavische Oberbefehlshaber von Clintons und Obamas Gnaden, durch Trump, im Bunde mit Putin, wohl eher in den kommenden Wochen entmachtet wird, als in den kommenden Monaten.

Fazit:

Eine Neuordnung der Welt impliziert, dass die alte Ordnung so nicht mehr funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Putin muss bei seiner Türkei- aber auch Balkan-Politik die verschiedenen Turkvölker berücksichtigen, die religiös teilweise sogar griechisch orthodox orientiert sind, wie etwa die Gagausen Moldaviens. Das gilt natürlich auch in der Innenpolitik Russlands, da auf seinem Gebiet ebenfalls zahlreiche Turkvölker leben. Die Türkenfrage ist eine asiatische wie europäische, da sich das Verbreitungsgebiet der Turkvölker über weite Teile Zentralasiens bis nach Sibirien und den chinesischen Westen, aber auch über den Balkan erstreckt. Selbst im Iran lebt eine zahlreiche Bevölkerung, die zu dieser Ethnie gehört. Und inzwischen auch in Deutschland.

Erdogan wollte die völkerverhetzende globale Breszinski-Doktrin des „Großen Schachbretts“ gegen Russland, China und Iran für sich nutzen, um mit Hilfe der Transatlantiker Einfluss auf diese türkischen Bevölkerungsgruppen zu bekommen. Beim Aufbau seiner eurasischen Theokratie sollte ihm der sunnitische Islam, auch in seiner extremistischen Auslegung durch die Moslembruderschaft und den radikalen Wahhabismus, als theokratisches System dienen. Damit ist es nun vorbei.

Die gesamte Islamisierung, wie wir sie in den letzten beiden Jahrzehnten aufkommen sahen, hatte also vordergründig weniger mit Religion als mit klassisch britisch-ostindischer und ostküstenamerikanischer Geostrategie zu tun, der sich Erdogan mit seiner Pantürkenstrategie angeschlossen hatte, deren endgültiges Scheitern als „Neues Amerikanisches Jahrhundert“ er nun aber gerade als eigenen Untergang miterleben muss.

Im 2. Teil will ich die zukünftige Möglichkeit eines Kurdenstaates in einen breiteren geopolitischen Raum stellen. Dazu wende ich mich, neben der Islamisierung der Christianisierung als Mittel zur Geopolitik, historisch dem Konflikt in Syrien und Libanon zwischen schiitischen Drusen und christlichen Maroniten zu. Letztere sind Christen der Ostkirche, die sich jedoch schon während der Kreuzzüge vollständig dem römischen Papst unterstellt haben. Aber auch die Politik der „Schutzmacht“ Frankreich, die bereits 1523 und dann noch mal 1638 alle Katholiken des Osmanischen Reiches, darunter die Maroniten, als unter seinem Schutz stehend erklärte, soll in meiner kommenden Betrachtung entsprechend stärkere Berücksichtigung finden.