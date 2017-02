Wem nützen deutsche Leichen? Warum sollte der IS in seinem Ruhe- und Rückzugsraum Deutschland töten? Fragen über Fragen. Und keiner schaut nach London.

Eben noch schrieb die Welt: „Für eine bessere Integration will Kanzlerin Merkel Flüchtlinge schneller in Arbeit bringen. Als eine Option bringt sie im ,rbb‘ den Job des Kraftfahrers ins Spiel. Die würden ,überall gesucht‘. Das Umschreiben eines syrischen Führerscheins kostet aber 500 Euro. Ein Darlehensprogramm könne laut Merkel helfen.“[1]

Am Abend des 19. Dezember 2016 soll einer dieser dank Merkels Gesetzesbruch 2015 illegal über Bayern eingereisten „Einzelfälle“ einen islamistisch motivierten Massenmord begangen haben. Den bis Dato folgenreichsten in Deutschland. Bisher zählt man offiziell 12 Tote und 48 zum Teil Schwerverletzte.

Die Ermittlungen scheinen verworren. Zunächst hatte die Polizei einen Pakistaner im Visier. In der Mainstreampresse hieß es, der Mann habe einen gerade aus Italien kommenden polnischen Kraftfahrer getötet und seinen Lastwagen gestohlen. Mit dem raste er dann in den Weihnachtsmarkt der Berliner City West.

Schon bald jedoch wurde der den Polizeibehörden bereits „wegen kleinerer Delikte“ bekannte Pakistaner mangels belastbarer Beweise wieder freigelassen. Gestern Abend dann reklamierte der IS den Anschlag für sich – so jedenfalls formulierten es die Mainstream-Medien. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf? Und jetzt fahndet die Polizei angeblich nach einem Tunesier, der 2016 Asyl in Deutschland beantragte und eine Aufenthaltsgenehmigung erhielt, obwohl der als „Gefährder“ eingestuft wurde.

Anzeige

„Wir befinden uns im Kriegszustand“

Der Regierende Bürgermeister Müller jedenfalls war rasch vor Ort, und seine Frohe Botschaft lautete: „Alles unter Kontrolle!“. Mit anderen Worten: Das Motto der nächsten Tage und Wochen wird bei den etablierten Politikern und ihren Medien lauten: Beschwichtigen, dass sich die Balken biegen!

Doch diesmal wird das Merkel-Regime den Terrorgeist nicht mehr zurück in die Flasche kriegen. Noch sitzt der Schock der Berliner tief. Noch herrscht Ruhe vor dem Sturm. Doch es mehren sich nun dringendste Fragen des eigenen Überlebens. Und mit ihnen Wut und Zorn der Bürger auf eine Regierung, die nicht mehr in der Lage zu sein scheint, das Gewaltmonopol des Staates auszuüben. Nicht mal mehr in der Hauptstadt!

Nur derjenige, welcher in seinem Leben bereits die Erfahrung machen musste, einen nahen Verwandten oder Freund verloren zu haben (und das dürften natürlicherweise die meisten von uns sein), kann nachfühlen, was die Überlebenden und ihre Angehörige jetzt und noch für sehr lange Zeit fühlen müssen und zu leiden haben.

Doch was bedeutet es erst, durch eine nicht mehr zu tolerierende Politikerkaste das Liebste zu verlieren? Jeder, der durch eine massive Körperverletzung, aus welchen Gründen auch immer, Weihnachten einmal in der Klinik verbringen musste, wird zusammen mit seinen Angehörigen und Freunden wenigstens ahnen können, was Merkel, Soros & Co. mit ihrer illegalen und hochgradig kriminellen „Flüchtlingspolitik“ den Opfern vom Breitscheidplatz angetan haben. Die Überlebenden werden nie wieder ein glückliches Weihnachten feiern können. Und jeder Berliner weiß nun, wie zuvor schon die Münchner: Es hätte auch mich treffen können! Und es könnte mich noch treffen, wenn Merkel Dank der CDU/CSU unbekümmert weiter regieren darf. Dabei besteht in den innersten Kreisen der CDU gar kein Zweifel darüber, dass durch Merkels Politik Krieg in Deutschland herrscht. So sagt der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Klaus Bouillon (CDU), laut Spiegel:

„Wir müssen konstatieren, wir sind in einem Kriegszustand, obwohl das einige Leute, die immer nur das Gute sehen, nicht sehen möchten“, sagte er. Bouillon kündigte verschärfte Sicherheitsmaßnahmen an. Es stehe zu befürchten, dass es Nachahmer gebe.“

Natürlich werden die Betroffenen nun auch von den Kirchen und Moscheen fleißig instrumentalisiert, um eben diesen Kriegszustand, für den sie fraglos mit hauptverantwortlich sind, weiter zu verschleiern. Beten, Bedauern, Betrauern – das ganze Programm läuft eben erst an. Und ein Heer von Psychologen wird dem Täter eine schwere Kindheit attestieren, was bei einem Pakistaner oder Afghanen ja auch sicher nicht besonders schwer ist. Kritischere Zeitgenossen werden zu Recht konstatieren, dass nun endgültig der völkerrechtswidrige Krieg der Bundeswehr in Afghanistan zu seinen Mitverursachern nach Deutschland zurückgekehrt ist.

„Stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Dann kommt der Krieg zu euch!“ – sagte einst Bertold Brecht.

Wie recht er hatte! „Aber was haben die Opfer vom Berliner Weihnachtsmarkt damit zu tun?“, werden all jene fragen, die Brechts Warnung noch immer nicht verstanden haben.

Was wissen wir?

Ich denke, es verbietet sich, jetzt wilde Spekulationen zu verbreiten. Das führt auch zu nichts. Dennoch werden wir nicht völlig ohne auskommen können, wenn wir uns einen in sich stimmigen Reim auf die Ereignisse vom 19. Dezember machen wollen.

Deshalb ist es erst einmal viel wichtiger, die richtigen Fragen zu stellen und bestimmte politische Zusammenhänge des Weltgeschehens mit zu erfassen, die sich nicht gleich so offensichtlich anbieten. Doch dazu bedarf es einer möglichst gründlichen und umfassenden Analyse. Eine solche kann ich hier natürlich nicht liefern. Doch ich will versuchen, wichtigste Details herauszustellen und mich dabei keineswegs auf die Ereignisse in Berlin beschränken. Denn der 19. Dezember 2016 wird wohl weltweit als ein besonderer Tag des Terrors in die Geschichte eingehen.

In Ankara wird der russische Botschafter bei einer Ausstellungseröffnung von einem türkischen Polizisten erschossen. Auch vor der US-Botschaft fallen Schüsse, verletzen aber niemanden. In Zürich gibt es eine Schießerei in einem Islamzentrum. In Russland (Jakutien) stürzt ein Flugzeug ab. 33 Tote. Bei einer Schießerei mit Polizisten in Jordanien wird eine unbeteiligte Touristin erschossen. Im Kugelhagel sterben weitere 6 Menschen. In Berlin wird ein Großattentat, mutmaßlich durch einen Islamisten verübt.

Der 19. Dezember war, ungeachtet dieses Terrors, natürlich auch der Tag, an dem Donald Trump durch die Wahlmänner endgültig zum 45. Präsidenten der USA gewählt wurde.

Schaut auf diese Stadt!

Genau das tun seit Gestern nicht nur Deutsche, sondern gerade auch das Ausland. Denn viele Menschen aus Übersee, vor allem Amerikaner, Kandier und Australier, suchen sich traditionsgemäß ihre Hotels in der City West und besuchten folglich auch den Weihnachtsmarkt dort. Viele wollten noch über die Feiertage die gerade in Amerika so berühmten und beliebten deutschen Weihnachten (bzw. das, was sie darunter verstehen) und den Jahreswechsel erleben. Manche wollten einfach nur als Städtereisende shoppen. Für die Berliner Wirtschaft, vor allem die Tourismusbranche, ist also der Anschlag ausgerechnet kurz vor Heiligabend eine wirtschaftliche Katastrophe.

Ich will aber erst einmal den Ort des Geschehens als solchen etwas gründlicher betrachten als es die Mainstreammedien jetzt tun. Warum wählte der Attentäter gerade den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz? Es gibt schließlich zahllose gut besuchte Weihnachtsmärkte in Berlin, wo er ebenso maximalen Schaden hätte anrichten können. Vor allem auf denen in Mitte.

Da die Stadt lange durch die Mauer geteilt war, hat sie heute zwei große Zentren:

Die City West mit der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zwischen Kurfürstendamm, Bahnhof Zoo und Tauentzienstraße. Berlin Mitte vom Brandenburger Tor bis zum Alexanderplatz. Dort befindet sich der zentrale Weihnachtsmarkt direkt vor Müllers Rotem Rathaus. Und vom Alex bis zur Jannowitzbrücke zieht sich der wohl größte Berliner Weihnachtsmarkt hin, der aber auch nur so eine Art Winterrummel ist.

Warum wählte der Attentäter die City West für seinen Massenmord? Da gibt es nur zwei Möglichkeiten:

Er wählte den Anschlagort zufällig aus. Er wählte den Ort mit Bedacht aus.

Betrachtet man den zweiten Aspekt und dazu noch die Tatsache, dass der Täter offenbar kein Selbstmordattentat geplant hatte, wie die „üblichen“ Islamisten, sondern seine Schandtat überleben wollte und deshalb vom Tatort flüchtete, so musste er für einen geeigneten Fluchtweg sorgen. Man könnte auch verstehen, warum ihm Berlin Mitte womöglich zu heiß war. Denn vor dem Roten Rathaus und direkt am Fernsehturm ist natürlich die Polizei viel präsenter und hätte den Attentäter während der Tat erschießen können, um ihn zu stoppen, was nur einem typischen Selbstmordattentäter egal gewesen wäre. Dagegen ist die Polizeipräsenz in der City West eher zu vernachlässigen.

Folglich könnte der Platz durchaus als bestimmtes Symbol eine Rolle spielen. Wenn der 2. Fall zutrifft, so war es dem Terroristen bzw. seinen Hintermännern (falls es solche gibt, was bei einem islamistischen Anschlag natürlich nahe liegen muss) aus irgendeinem Grund sehr wichtig, das Verbrechen im Zentrum des ehemaligen Westberlin zu begehen. Der Grund kann auch ein wirtschaftlicher oder nur symbolischer sein. Alles ist noch offen!

Schauen wir uns die umliegenden Gebäude genauer an, so finden wir folgende, durch den Kalten Krieg international vor allem in Amerika und Australien bekannte bis berühmte Bauwerke mit enormer Symbolkraft:

Die Ruine und der Neubau der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, deren Turm seit der Teilung der Stadt durch die alliierten 4 Siegermächte als zentraler Turm der „Frontstadt Berlin“ weltweit bekannt geworden ist.

Das Europa-Center. Mit seinem Mercedes-Stern auf dem Hochhausdach ist fast so berühmt wie die Kirche. Zwischen beiden Gebäuden befindet sich der Weltkugelbrunnen.Der Berliner Zoo. Er ist der artenreichste in Europa. Davor steht das Bikini-Haus, das 1956-57 von den USA für die Berliner Bekleidungsindustrie errichtet wurde. Daneben ist gleich der Zoo-Palast, eines der berühmtesten und wichtigsten Lichtspielhäuser der Stadt, wo Jahrzehnte lang die Berliner Filmfestspiele veranstaltet wurden.

Genau an der Seite, von wo aus der Attentäter den LKW auf den Weihnachtsmarkt steuerte, steht das erst 2012 fertig gestellte Luxushotel Waldorf-Astoria (das erste dieser Hotelkette in Deutschland überhaupt) und das sogenannte „Upper West“, das Anfang nächsten Jahres fertig gestellt werden soll. Zwischen beiden Türmen fuhr der Attentäter, der von der Kant-Straße kam, hindurch. Der Anschlag fand also, wenn man so will, direkt vor der Haustür der wichtigsten amerikanischen Luxusherberge in Berlin statt. Und dass dies zur Folge haben wird, dass dort jetzt die Buchungen zwischen Weihnachten und Neujahr massiv einbrechen werden, kann sich jeder denken.

Deshalb will ich hier mal etwas genauer hinsehen und mir die Besitzverhältnisse anschauen:

Hilton, Trump und Blackstone

Das Berliner Waldorf-Astoria gehört zur Hilton-Gruppe. Die gehört wiederum seit 2007 dem Investor Blackstone-Group. Die hat sich vorgenommen, die Hilton-Hotels an die Börse zu bringen. Dieser Investor zählte übrigens auch zu den vom SPD-Chef Müntefering so bezeichneten „Heuschrecken“. Gerade hat Blackstone Solvay Acetow, den weltweit drittgrößten Hersteller von Celluloseacetat-Kabeln zur Herstellung von Zigarettenfiltern, gekauft. Sitz der GmbH ist Freiburg (sic!), also die Stadt in BW, wo gerade ein Afghane eine junge Frau, Maria L., vergewaltigt und ermordet hat, was die Tagesschau jedoch als lediglich regionales Ereignis bewertete und deshalb erst einmal nicht darüber berichten wollte. Drei Wochen später wurde im 30 Kilometer entfernten Endingen eine Joggerin vergewaltigt und ermordet. Zieht man zwischen beiden Tatorten eine Linie, so liegt an dieser der Industriepark von Solvay Acetow. Ein Zufall? Womöglich. Ein Symbol? Ganz bestimmt.

Kein Zufall ist, dass Donald Trump, der gerade am selben Tag des Massakers von den Wahlmännern zum Präsidenten gemacht wurde, nicht nur eng mit den Hilton-Erben befreundet ist, sondern auch mit Stephen Schwarzmann, dem Chef der Blackstone-Group, den er vor noch nicht einem Monat zu einem seiner engsten Berater seiner künftigen Regierung gemacht hat.

Der polnische LKW, den der Attentäter als Mordwerkzeug benutzt hatte, kam nach Auskunft von Ariel Z., der eine Spedition in Gryfino bei Stettin besitzt und eines seiner Fahrzeuge wiedererkannt haben will, direkt aus Italien. Erst wurde vermutet, dass der LKW von einer polnischen Baustelle gestohlen wurde. Insofern war mir schon am Abend, als die ersten Nachrichten über den Ticker liefen, klar, dass es sich bei dem toten „Beifahrer“ nur um den polnischen Fahrer handeln kann, der vom Attentäter vorher erschossen wurde. Und so war es dann ja auch.

Doch welche Route hatte der LKW aus Italien genommen? Kam er über Österreich oder über die Schweiz? Im zweiten Fall wäre er dann wohl über die A5 auch über Freiburg gekommen; direkt vorbei an Blackstones Solvay-Industriepark. Ein Detail, das völlig unwichtig sein kann, aber eben auch nicht.

Wie die „Jüdische Allgemeine“ berichtet, ist nicht nur eines der schwer verletzten Opfer ein Israeli, sondern es war, wie inzwischen nicht selten bei solchen Massakern, dazu noch „zufällig“ gerade ein israelischer Terrorexperte, diesmal von der Bar-Ilan-Universität Tel Aviv auf dem Weihnachtsmarkt und hat ihn erst kurz vor dem Attentat wieder verlassen. Sein Name: Shlomo Shpiro. Der sagte dann auch in einem Interview bei n-tv, dass das Attentat zu erwarten war. Er ahnte also was! Die Zeitung schreibt:

„Terrorexperte Shlomo Shpiro, Geheimdienst- und Terrorexperte der Bar-Ilan-Universität Tel Aviv, sagte dem Nachrichtensender n-tv, dass er nur wenige Minuten zuvor selbst auf dem Breitscheidplatz war. Er erzählte, dass er dort Berliner und Touristen gesehen und verschiedene Sprachen der Besucher gehört habe. Der Breitscheidplatz sei als symbol- und geschichtsträchtiger Ort mitten in Berlin möglicherweise bewusst für einen Terroranschlag ausgewählt worden, so Shpiro.“[2]

Außerdem hieß es:

„Über den Schutz des Weihnachtsmarktes sagte der Professor: Es gab kaum Sicherheitsmaßnahmen. Ich war dort und habe kaum Polizisten gesehen. Es gab kaum Kontrollen, der Verkehr lief ganz normal.“

Ich selber kenne die Gegend sehr gut und kann bestätigen, dass, was die dortige mangelhafte Polizeipräsenz betrifft, der Terrorexperte da völlig richtig liegt. Da wussten also die Israelis mal wieder viel mehr als unsere fahrlässigen Sicherheitsbehörden.

Cui bono – wer profitiert?

Wer auch immer hinter diesem Massaker steckt: Er war 1. kein Selbstmörder und 2. ortskundig und sehr gut vorbereitet. Er musste auch wissen, wo er den polnischen Lastwagen stehlen kann, fuhr ihn nur etwa 50 Meter über den Markt und ist dann in die Budapester Straße ausgebrochen, von wo aus er offenbar seine Flucht geplant hatte, die ihm wohl auch gelang. Sein überaus geeigneter Fluchtweg (in Berlin Mitte wäre der nicht möglich gewesen), der zumindest detaillierte Ortskenntnisse verrät, führte durch den Großen Tiergarten bis zur Siegessäule, wo schließlich der besagte Pakistaner festgenommen wurde. Ein beherzter Weihnachtsmarktbesucher soll ihm gefolgt sein und die Polizei über sein Handy zu ihm gelotst haben. Wer ist dieser Lotse?

Da der Verhaftete die Tat bestritt und offenbar belastende Indizien fehlten, wurde er wieder freigelassen. Es ist ja möglich, dass er wirklich nichts mit der Tat zu tun hat. An der Siegessäule, wo der Pakistani festgenommen wurde, ist abends immerhin ein weltbekannter Schwulentreff. Vielleicht ist er wirklich unschuldig und nur ein Bauernopfer des eigentlichen Täters, z.B. jenes „Lotsen“, der ihm als „couragierter Bürger“ gefolgt sein will und so die Polizei absichtlich hätte in die Irre führen können? Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir es nicht.

Fragen wir uns also, wem die Tat am Ende am meisten nützt, dann sollten wir nicht nur die Rachegefühle von Islamisten, die gerade aus Aleppo vertrieben wurden, ins Auge fassen. Um hierauf eine halbwegs plausible Antwort zu bekommen, sollten wir vielleicht erst einmal fragen, wem sie auf keinen Fall nützt, um so im Ausschlussverfahren den Hintermännern auf die Spur zu kommen.

Wem sie natürlich gar nichts nützt, sondern massiv schadet, ist Angela Merkel. Wer auch immer das Attentat bestellt hat: Er hätte keinen besseren Ort und keinen besseren Zeitpunkt wählen können, um sie in die Bredouille zu bringen. Da die Kanzlerin und ihre Verteidigungsministerin fleißig in Syrien auf Seiten der USA, also des IS mitmischen, müsste man die Islamisten schon für ausgesprochen dumm halten, wenn sie mit so einem Attentat, noch dazu vor Weihnachten, in die Quelle spucken würden, aus der sie jetzt in der syrischen Provinz Idlib bzw. im „Ruheraum Deutschland“ trinken.

Massiv schadet dieses Massaker vor der eigenen Haustür natürlich auch dem Hilton-Hotel Waldorf-Astoria, denn dem dürfte das wichtigste Geschäft zwischen Weihnachten und Silvester durch massive Stornierungen verhagelt werden. Wer weiß, wie in den USA, in Kanada oder in Australien über die Flüchtlingspolitik des Merkel-Regimes ohnehin schon berichtet wird, der hat kaum einen Zweifel, dass die Bürger dieser Staaten Deutschland so lange meiden werden, bis wenigstens diese Kanzlerin abgesetzt ist. Entsprechende Sicherheitswarnungen wurden ja schon nach München, Würzburg und Freiburg ausgesprochen.

Da die Hilton-Erben wie auch Blackstone enge Geschäftsfreunde von Donald Trump sind, schadet das Attentat letztlich auch ihm, obwohl er sicher nichts gegen einen Sturz der Kanzlerin hätte. Doch womöglich werden sie ihn nun drängen, darauf hinzuarbeiten, sobald er sein Amt angetreten hat.

Massiv schadet dieses Massaker natürlich auch den Dank Merkel massenhaft Eingewanderten. Der gesellschaftliche Druck auf sie wird sich weiter erhöhen. Und wenn ich dann noch die verschiedenen Attentate des 19. Dezembers, vor allem das in Anjara gegen den russischen Botschafter mit in meine Überlegung einbeziehe, ebenso wie die Schüsse vor der amerikanischen Botschaft, dann schließe ich erstmal russische und amerikanische Geheimdienste aus, die beide am Sturz von Frau Merkel zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Interesse haben können. Jedenfalls nicht, bevor die Alternative zur Alternativlosen klar ist. Ganz abgesehen davon, dass wenigstens russische Geheimdienste bisher nicht dafür bekannt sind, mittels Massaker und Umsturz in anderen Ländern zu operieren, auch wenn die Obama-Clinton-Administration nicht müde wird, das im Sinne von „Haltet den Dieb!“ in Bezug auf die Ukraine zu behaupten.

Bleiben die Israelis, Franzosen und Briten oder italienisch-vatikanische Geheimdienste, die allein noch stark und skrupellos genug wären, so ein Massaker und dessen unausweichliche Folgen zu planen und durchzuführen. Letztere, also die ehrenwerte Gesellschaft der P2-Loge, hätten ein Motiv gegen Merkel, weil diese mit ihrer Austeritätspolitik gerade dabei ist, Italien endgültig zu ruinieren. Der italienischen Regierung und dem Vatikan kann der Sturz des Merkel-Regimes also durchaus sehr gelegen kommen.

Da ich aber einen Zusammenhang zwischen dem Berliner Massaker und der Ermordung des russischen Botschafters in Ankara sehe, frage ich mich allerdings, wieso die Italiener und Vatikanier an diesem Mord interessiert gewesen sein sollen? Zumal sich der Papst gerade mit Assad aussöhnt. Darauf habe ich keine plausible Antwort. Ebensowenig glaube ich daran, dass Israel damit was zu tun hat. Denn das hat sich mit Putin wie mit Trump arangiert und ist an einer solchen Destabilisierung Deutschlands auch nicht interessiert. Geschweige, den russischen Botschafter zu erschießen. Ganz abgesehen davon hätte sich Israel nicht so beeilt, einen Terrorexperten über n-tv vorzuschicken, der noch kurz vor der Tat in Berlin vor Ort gewesen ist. Was ich aber durchaus glaube, ist, dass Israel die Hinterleute kennt und der Terrorexperte deshalb vor Ort war.

Franzosen und Briten sehen im Nahen Osten, vor allem in Syrien und Irak, gerade ihre Felle wegschwimmen. Den Franzosen sind sie quasi schon weggeschwommen. Und der vorzeitige Sturz Merkels wäre nicht nur für Hollande ein Desaster. Auch für den Neocon Fillon. Denn er spielt auf jeden Fall Marine Le Pen in die Hände.

Britischen Geheimdienstkreisen muss es aber, wie der scheidenden Obama-Clinton-Administration, durch ihre Feindschaft zu den Russen nach dem Brexit weiter darum gehen, gleich den amerikanischen Neocons einen Keil zwischen Deutschland und Russland zu treiben und dabei Deutschland durch die EU unten und die Russen rauszuhalten. Deren bestes Werkzeug und Garant für das Gelingen ihrer Pläne gegen unser Land war aber gerade Frau Merkel. Warum also sollte sie die Kanzlerin plötzlich loswerden wollen? Haben sie Wind davon bekommen, dass Merkel auf Trump-Linie umschaltet? Sie hat doch gerade die Verlängerung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland zum Schaden ihrer eigenen Nation in der EU durchgesetzt? Fühlen sich Londoner Kreise dennoch mit ihrer Politik der „Balance of Power“ von ihr verraten?

Wenn britische Regierungskreise mit ihrem MI6 dahinter stecken, dann müsste geprüft werden, ob sie auch am Mord des russischen Botschafter in der Türkei und damit an einer Verschlechterung der türkisch-russischen Beziehungen interessiert sein könnten; und das an einem Tag, an dem die Wahlmänner Trump endgültig zum Präsidenten kürten. Da wird zwar jetzt von Erdogan wieder öffentlich die Gülen-Bewegung beschuldigt, und es ist sicher nicht ausgeschlossen, dass der türkische Polizist, der den Botschafter ermordete, mit ihr in Verbindung steht. Aber Gülen wird vom CIA kontrolliert und nicht vom MI6. Was jedoch nicht ausschließt, dass der MI6 auch türkische CIA-Agenten für sich instrumentalisieren kann.

Auf jeden Fall hätte der mutmaßlich durch den Tiergarten geflüchtete Täter nach wenigen Minuten Fußweg entweder die amerikanische, französische oder eben britische Botschaft erreicht, um sich dort eventuell in deren Schutz zu begeben.

Russland und Katar gegen britische Interessen

Was aber in den letzten Wochen vielleicht ein bisschen untergegangen ist, ist die wirtschaftliche Hinwendung Katars zu -und seine Vernetzung mit Russland, also dem Terror-Scheichtum, das historisch vor allem durch die Briten entstand und gelenkt wurde und das mal als Ausgangspunkt der Nabucco-Pipeline vorgesehen war. Dazu beanspruchen die Briten seit über einem Jahrhundert die Ölfelder in Mossul (Irak), die gerade vom IS befreit werden. Hier spielt Erdogan wegen seiner Angst vor einem Kurdenstaat von Britanniens und Israels Gnaden eine besondere militärische Rolle, wobei ihn die Russen und sogar die Amis jedenfalls nicht im Wege stehen und die Israelis auch nicht mehr. Mit anderen Worten: Wie die USA, so verlieren natürlich auch die Briten jetzt massiv an Einfluss im Nahen und Mittleren Osten. Nur besteht für sie die Gefahr, hier völlig ausgeschaltet zu werden, wenn sie China nicht auf ihre Seite zu ziehen vermögen. Doch danach sieht es erst mal nicht aus.

Dass Russland Katar aus dem Netzwerk der Briten gelöst hat, könnte in London durchaus Rachegefühle wachgerufen haben, die man dann durch den Mord am russischen Botschafter in der Türkei befriedigt haben könnte, wobei man mit dem „Fall“ Aleppos als Begründung des jetzigen IS-Terrors schön davon ablenken kann. Doch wie dem auch sei: London ist auf Moskau wie auf Ankara nicht gut zu sprechen; genauso wenig wie auf die neue Trump-Administration höchst einflussreicher Milliardäre in Washington. Und Merkel ist schon durch ihren Vater, den roten Kasner, Teil des Netzwerkes der britisch imperialen Fabian-Society.

Sollte den Briten zu Ohren gekommen sein, dass sie mal wieder einen ihrer 180 Grad-Schwenks macht und sich womöglich anschickt, sich Trump oder gar Putin zu unterwerfen, statt der Downingstreet und der City, dann könnte ein „Schuss vor dem Bug“ auch für sie sehr lehrreich sein und es für die Briten womöglich besser erscheinen, wenn die CDU für die kommenden Wahlen doch noch eine Alternative aus den eigenen Reihen aufbauen kann, mit der sie Merkel weiter unter Druck setzen können. Denn die AfD dürfte schon von den USA und Frankreich weitgehend absorbiert worden sein.

Da wäre z.B. ein gewisser CDU-Politiker namens Jens Spahn, der eine Jesuitenschule besucht hat und Merkel gerade in Essen den Doppelpass verhagelte. Er ist bekanntlich ein Pharmalobbyist vor dem Herrn, der gegenwärtig jedoch parlamentarischer Staatssekretär bei Finanzminister Schäuble ist, der bisher die Austeritätspolitik des Merkel-Regimes bestimmte. Nur kann der halt nicht als Merkel-Alternative offen auftreten. Dazu fehlt ihm der Rückhalt in der Partei und als Hoffnungsträger lässt der sich auch nicht mehr verkaufen. Spahn wird dagegen von den Mainstreammedien gerade seit dem Essener CDU-Parteitag unter nicht einmal vorgehaltener Hand als Alternative für Merkel gehandelt. Nachtijall, ick hör dir trapsen – würde der Berliner sagen.

Anzeige

Indizien einer False Flag Operation

Fazit: Es ist noch viel zu früh, um irgend einen abschließenden Verdacht zu äußern, geschweige, stichhaltige Ergebnisse zu liefern, aber am meisten dürften die Anschläge von Ankara und Berlin nach meinem Dafürhalten der britischen Administration nützen. Da man die natürlich nicht offenstellen und beschuldigen kann, wird es um den oder die Täter wieder ein schönes Geeiere geben. Die Mainstreammedien werden sich in Volksverar…e gegenseitig überbieten, und die Wut auf Merkel wird ins Unermessliche steigen. Wenn nicht, könnte es seitens der Geheimdienst-Briten durchaus noch einen Nachschlag geben, wenn sie denn tatsächlich hinter diesem Terror stecken und Merkel durch Spahn ersetzen wollen.

Warten wir also ab, welche Informationen noch zutage treten und wie Putin und Trump in nächster Zukunft auf London reagieren werden! Denn noch ist alles nur eine wage Vermutung von mir; eine Spekulation, die ich hiermit auch ausdrücklich als solche kennzeichne. Aber eine, die uns womöglich näher an die Tatsachen führen könnte, als die blinde Wut, die mancher jetzt vorschnell auf die Eingewanderten abladen möchte und vor der ich gerade auch die AfD-Anhänger nur warnen kann.

Wie Nizza, so sieht für mich auch das Massaker von Berlin nach einer False Flag Operation eines „befreundeten“ Geheimdienstes aus, der immerhin schon seit den Tagen von Elisabeth I. in der ganzen Welt über Leichen zu gehen pflegt, um skrupellos seine Interessen durchzusetzen und der, wie wir spätestens seit den ausschließlich gegen Zivilisten gerichteten Flächenbombardements im 2. Weltrieg wissen, nach wie vor sicher keinerlei Skrupel hat, erneut über viele deutsche Leichen zu gehen, wenn es seinem Machterhalt nützt.

Anmerkungen

[1] https://www.welt.de/politik/deutschland/article158160682/Kraftfahrer-gesucht-Merkel-gibt-Fluechtlingen-Tipps.html

[2] http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/27336