  • Zeitungsstapel / nano-banana-2026-03-04T08-06-23
    Top Story

    In Ceuta wird Migration zur geopolitischen Waffe

    Ein X-Post des ARD-Journalisten Georg Restle zum Ansturm auf Ceuta schlägt hohe Wellen. Alles Verschwörung oder was? Was sich Ende Juli in Ceuta abspielte, war mehr als eine weitere Migrations-Krise an Europas Außengrenze. Rund 60.000 [...]

Aktuell

Typewriter / nano-banana-2026-03-04T08-21-24
Aktuell

Wie Trump die US-Finanzen schönrechnet

26. Juli 2026 10
Donald Trump täuschte seine um die steigende Staatsverschuldung durchaus besorgte Wählerschaft und fuhr dort fort, wo sein Vorgänger Joe Biden aufgehört hatte. In seinem großspurigen Wahlkampf des Jahres 2024 schrieb sich der amtierende US-Präsident Donald […]
Typewriter / nano-banana-2026-03-04T08-21-24
Aktuell

Das System Kai Wegner beherrscht die Politik

12. Juli 2026 2
Chaos-Tage in der Hauptstadt-Union. Der unrühmliche Abgang des Regierenden Bürgermeisters und CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner hinterlässt einen Scherbenhaufen. Das war Mist. Ich ärgere mich am meisten darüber.“ Kai Wegners Einsicht bei seiner Rückzugspresse-Konferenz als Kandidat für […]
Typewriter / nano-banana-2026-03-04T08-21-24
Aktuell

250 Jahre USA. (K)ein Grund zum Feiern?

5. Juli 2026 4
Alter Ruhm, der längst verblasst. Die Lage der USA rund um die Jubelfeiern. Donald Trump steht seit dem Iran-Konflikt innenpolitisch unter Druck. Seine Umfragewerte trudeln abwärts, und die Feierlichkeiten stehen unter keinem guten Stern. Von […]
Mit Hilfe von AI erstellte Zeichnung
Im Blicklpunkt

Olympia 1936 – Als Hitler die Welt blendete

von Steven West in Im Blickpunkt 5

Fackellauf, Lichtdom, erstes olympisches Dorf: Die Spiele von Berlin vor 90 Jahren haben Maßstäbe gesetzt – bis heute. Es gibt Bilder, die sich tief in das kollektive Gedächtnis eingegraben haben. Das voll besetzte Olympiastadion in [...]

Gesellschaft und Kultur

Politik

Boulevard Royal

Wirtschaft

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Politik

Die Nazi-Keule schlägt zurück

14. März 2017 44
Die Türken schimpfen uns Nazis. Von Anfang wurde an das Hakenkreuz in der AfD gesucht. Woher kommt dieser lockere und inflationäre Umgang mit der Nazikeule? [dropcap]A[/dropcap]ngela Merkel und das Berliner Establishment sind von den Socken, […]
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Wirtschaft

Börse steht vor dem nächtsen Absturz

10. Februar 2019 25
  Anleger sollten sich auf die nächste große Abwärtswelle an den Börsen vorbereiten. Die Indizes kündigen Entwicklungen der Krisenjahre Jahre 2001 und 2008 an. [dropcap]A[/dropcap]uf den ersten Blick scheinen sich die Aktienmärkte entspannt zu haben. […]
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Gesellschaft und Kultur

Merkel und Gabriel auf Crashkurs

16. Mai 2016 Kommentare deaktiviert für Merkel und Gabriel auf Crashkurs
TTIP,Visa für Türken, Elektroautos und Islam: In jedem Punkt stehen Kanzlerin Merkel und ihr Vize Gabriel gegen Volkes Meinung. Der Wochenrückblick im „Sonntagspanorama“. [dropcap]L[/dropcap]iebe Leserinnen und Leser, Putin gibt es jetzt auch als gegenständlichen Lautsprecher: […]
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Gesellschaft und Kultur

Tiefpunkt der politischen Kultur

13. Januar 2015 Kommentare deaktiviert für Tiefpunkt der politischen Kultur
Zeitungsverleger-Chef Heinen setzt Pegida-Anhänger, die wütend „Lügenpresse“ skandieren, mit islamistischen Massenmördern gleich. Das ist infam und unerträglich. [dropcap]D[/dropcap]ieser Tage erschien ein Kommentar von FAZ-Herausgeber Berthold Kohler, in der er die wütende Kritik der Pegida-Demonstranten an […]
Schwer bewaffnete Polizei patrouilliert in Paris: Ist ohne sie Sicherheit nicht mehr zu gewaehrleisten? © Karin Lachmann
Gesellschaft und Kultur

Wen der Staat schutzlos zurücklässt

26. Januar 2017 40
Können sich Frauen immer noch überall unbehelligt und gleichberechtigt in der Öffentlichkeit bewegen? Berichte der Polizei lassen ernste Zweifel aufkommen. [dropcap]T[/dropcap]aharrusch dschama’i oder in englischer Transkription auch taharrush gamea bezeichnet einen Sachverhalt, für den wir […]

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