Aktuell
Olympia 1936 – Als Hitler die Welt blendete
Fackellauf, Lichtdom, erstes olympisches Dorf: Die Spiele von Berlin vor 90 Jahren haben Maßstäbe gesetzt – bis heute. Es gibt Bilder, die sich tief in das kollektive Gedächtnis eingegraben haben. Das voll besetzte Olympiastadion in [...]
Gesellschaft und Kultur
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Vier Jahre Haft für den unehelichen Sohn, die Mutter Mette-Marit auf der Intensivstation. Norwegens Königshaus zwischen Skandalen und Staatskrise In einer Pause in der Osloer Oper kam ich mit einem [...]
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Wie ein Milliardenprojekt der Familie Trump zum Problem für Albanien und Ministerpräsident Edi Rama wird. Die Vorgänge um die albanische Insel Sazan wirken auf den ersten Blick wie eine klassische [...]
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Großbritannien droht im politischen Chaos zu versinken. Sowohl Labour als auch Tories verlieren bei den Briten rasant an Bindekraft. Keir Starmer galt lange als das personifizierte Valium der britischen Politik. [...]
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Die „demokratische Mitte“ traf sich beim 104. Katholikentag in Würzburg. Ein Hochamt der Funktionärsklasse. Der Dom von Würzburg steht fest wie seit Jahrhunderten. Doch rund um ihn herum wirkt vieles [...]
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Donald Trump liebt die britischen Royals. Der prunkverliebte US-Präsident sieht Charles III. ideellen Verwandten, dem er in nichts nachsteht. Welch ein Irrtum. Alte Welt, neue Welt? Charles kam nicht nach [...]
Politik
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Grüne, Linke und SPD bejubeln ein Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) gegen die AfD. Kommt jetzt das Verbotsverfahren? Im vergangenen Februar fand an der Berliner Schaubühne, selbst ernannter Hort [...]
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Was ist deutsch? Und wer ist deutsch? Mit seinen Antworten auf diese Fragen hat der Thüringer AfD-Chef mal wieder Schlagzeilen gemacht. Der AfD-Politiker Björn Höcke sei ein deutscher Nationalromantiker, so [...]
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Kanzlersturz oder Durchhalteparolen? Um Friedrich Merz wird es einsam, da selbst Vertreter seiner eigenen Partei ihn öffentlich anzählen. In der Union brodelt es. Gedankenspiele über einen Austausch von Kanzler Friedrich [...]
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Entweder geht das koalitionäre Gewürge bis zur Wahl 2029 weiter oder es kommt eine CDU- Minderheitsregierung ohne Friedrich Merz. Angela Merkel hatte die Gästetribüne im Reichstag bereits verlassen, als doch [...]
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Altes Schlachtross gegen unverbrauchtes Gesicht? Die Liberalen suchen ihren letzten Retter. Wird es Wolfgang Kubicki? Aufwind im freien Fall. Eine liberale Kampfansage”, ist das politische Programm Wolfgang Kubickis, das er [...]
Boulevard Royal
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Vier Jahre Haft für den unehelichen Sohn, die Mutter Mette-Marit auf der Intensivstation. Norwegens Königshaus zwischen Skandalen und Staatskrise In einer Pause in der Osloer Oper kam ich mit einem [...]
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Vor 125 Jahren erlebte Großbritannien einen Epochenwechsel. Nach der ewigen Queen Victoria kam der Diplomat Edward. Er überraschte viele – nicht zuletzt seinen deutschen Neffen. Eine neue Zeit Als Queen [...]
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Prinz Andrew ist am Ende. Die britische Monarchie steht wieder einmal an einem Wendepunkt. Hat sie die Kraft zur Erneuerung? Die britische Monarchie hat so manche Skandale überstanden. Sie hat [...]
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Eine junge Māori-Monarchin zwischen Tradition und vielen Erwartungen. Sie will den indigenen Stämmen Neuseelands ihre Rechte sichern. Neuseeland steht meist nicht im Mittelpunkt der deutschen Medien. Das Land am anderen [...]
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Großbritanniens Zustand gleicht dem eines Schwindsüchtigen. Wie gut, dass es den König, Rishi Sunak und Keir Stamer gibt. Aber da ist noch ein Heilsbringer. Die Geburtstagsparade für den Monarchen ist [...]
Wirtschaft
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Die mediale Finanzberichterstattung dreht sich fast ausschließlich um die Aktienmärkte. Dabei ist der Goldpreis seit der Jahrtausendwende erheblich stärker gestiegen als der S&P 500. Der Goldpreis ist in den fast [...]
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Rasant wachsende Staatsschulden waren die Mütter aller großen Inflationen. Mit Trump und Merz ist das Risiko einer solchen Entwicklung enorm. Wie kann man sein Vermögen schützen? Wenn Anleger in diesen [...]
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Aufgrund der Dominanz Amerikas ist die erneute Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten von großer Bedeutung für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte Das Jahr 2025 beginnt mit einer Ausgangslage, die kaum [...]
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Der Goldpreis ist 2024 in Dollar gerechnet um 27,5% gestiegen und in Euro sogar um 35,9%. Der medial bejubelte DAX lag mit 18,8% Wachstum deutlich dahinter. Der Goldpreis ist 2024 [...]
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Im Dezember sind der S&P 500, der NASDAQ 100 und der DAX auf Rekordhochs gestiegen. Doch die Risikoindikatoren zeigen die höchste Alarmstufe an. Der S&P 500, der NASDAQ 100 und [...]
Dies & Das
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Alejandro Betancourt López investierte 50 Millionen Euro in Influencer-Marketing – und es funktionierteWie die spanischen Sonnenbrillenmarke Hawkers durch Alejandro Betancourt López wurde, was sie heute ist: ein international erfolgreiches Unternehmen. Die meisten Luxusmarken setzten 2016 noch auf Prominentenwerbung und glänzende Magazinanzeigen. Eine [...]
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Wie steht es um das Umweltbewusstsein in der Gesellschaft? Ein Blick auf die Verantwortung des Einzelnen für die Bewahrung der Natur. Die Auseinandersetzung mit Umweltfragen hat in den letzten Jahren [...]
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Unternehmen können Effizienzpotenziale kaum eigenständig identifizieren. Nötig ist eine analytisch fundierte Beratung mit dem geschulten Blick von außen. Effizienz entsteht nicht durch bloße Intuition, sondern durch strukturierte Analyse. Besonders in [...]
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Digitalisierung: Wer in die richtigen Technologien investiert, kann langfristig Kosten sparen, sich besser am Markt positionieren und wettbewerbsfähig bleiben. Die digitale Transformation schreitet unaufhaltsam voran, doch in Europa zeigt sich [...]
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Das Schlosserhandwerk wandelt sich grundlegend. Daher stellt sich die Frage: Welche Fähigkeiten werden in den kommenden Jahren gefragt sein? Das Handwerk und insbesondere auch das Schlosserhandwerk befinden sich in einem [...]
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