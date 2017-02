Zu Beginn des Bundestags-Wahljahres 2017 zeichnen sich erstaunliche parteipolitische Metamorphosen ab: Union, FDP, Linke und SPD werden alle ein bisschen AfD!

Ja, sind denn schon wieder Wahlen?“ Das möchte man angesichts des dreisten „Ideen-Klauens“ der Altparteien meinen, die inzwischen Forderungen der AfD kopieren, welche sie vor gar nicht allzu langer Zeit noch als „undemokratisch“, „rechtspopulistisch“ oder „anti-europäisch“ diffamierten.

Nun aber, da Landtagswahlen und die nächste Bundestagswahl vor der Türe stehen und der Druck aus der Bevölkerung als Reaktion auf die gefährdete Sicherheitslage zunimmt, bedienen sich Seehofer, Lindner und Gabriel ungeniert aus dem AfD-Grundsatzprogramm[1], um Wähler (zurück) zu gewinnen.

Was folglich auch heißt, dass das überreizte Gerede dieser Altparteienpolitiker über „Populismus“ nichts als absurde Versuche gewesen sind, vom eigenen Versagen abzulenken. Denn Bürgernähe, die Übersetzung für Populismus, ist die entscheidende Richtung, die ein echter Volksvertreter zu halten hat. Es dämmert den Altpolitikern mit ablaufender Zeit zur Bundestagswahl – tick-tack, tick-tack, tick-tack.

Maas, Özoguz und Chebl im Kulturkampf

Jetzt entdecken Union, FDP und SPD also ihren „populistischen“, sprich bürgerfreundlichen Kern. Und was gebrauchen sie dazu? Das Programm der AfD, das sich, wie Parteigründer Bernd Lucke einst sagte, „am gesunden Menschenverstand und am Verantwortungsgefühl für Deutschland“ ausrichtet.

Seehofer will nun die Asylpolitik der Kanzlerin neu überdenken[2], die er bisher, trotz lautstarkem Gebrüll in Dauerschleife, immer brav mitgetragen hat. Schließlich ist seine CSU Regierungspartner. Was beim Parteichef jedoch heißt: Reden, bloß nicht handeln.

Lindner, dessen FDP zum Zwecke des Machterhaltes schon mal mit Grünen koaliert (Rheinland-Pfalz), probiert den 5%-Hürdenlauf, indem er ein Einwanderungsgesetz verlangt.[3]

Und Gabriel posaunt im Schweiße der drohenden Wahlklatsche für die SPD, deren parteipolitische Aushängeschilder wie Maas, Özoguz und Chebli wahrlich nicht als einwanderungskritisch gelten, er wolle einen Kulturkampf gegen Islamisten.[4] Besonders putzig, da die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung gerade beschlossen hat, Abschiebungen abzuschaffen. Schlägt die Uhr auf Wahlkampf, erinnert sich die deutsche Altpolitik also plötzlich an das Grundgesetz.

Nur die Grünen sind die Anti-AfDler

In der CDU hingegen liegen derweilen die Nerven blank. Merkels Claqueure wissen nämlich nicht, wie sie einerseits der beratungsresistenten Chefin huldigen und andererseits ihre Posten behalten können, wo doch das Volk auf Änderung in der Asylfrage drängt und der einstigen Volkspartei ein weiteres Wahldebakel droht. Da brennen beim einen oder anderen Klatschkonservativen bereits die Sicherungen durch.[5]

Selbst die TV-Vorzeigelinke Sahra Wagenknecht will „Enttäuschte“ oder abgewanderte Linken-Wähler durch das Formulieren von AfD-Parolen[6] wieder von ihrer Partei überzeugen, obwohl sie sich damit in Widerspruch zur linken Forderung der grenzenlosen Masseneinwanderung ohne Abschiebungen begeben.

Nur die Grünen haben noch nicht bei der AfD geklaut. Sie geben sich sogar als die tofufleischgewordenen Anti-AfDler und wollen die Wähler eher mit Sex-Rezepten[7] oder der partei-immanenten Polizeischelte[8] bei gleichzeitiger Ablehnung der Erweiterung sicherer Herkunftsstaaten[9] an die Urnen locken. Unübersehbar bestimmt die AfD so den Wahlkampf aller Altparteien auf die eine oder andere Art.

Das alles sagt natürlich einiges über diese Altpolitiker. Zum Beispiel, dass sie erst an die Bürger denken, wenn Wahlen anstehen, dass sie geltendes Recht bewusst brechen, um sich zwischen den Wahlen an der Macht zu halten und dass sie die Menschen im Land ganz schnell wieder vergessen haben, sobald die Wahlen vorbei sind.

Anmerkungen

