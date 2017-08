Heute entscheidet die Fed darüber, ob sie Donald Trumps Traum vom „Great America“ platzen lässt oder nicht. Und der US-Präsident selbst ist ziemlich kleinlaut.

Es scheint, als hätte Donald Trump seinen gefährlichsten Gegner erkannt. Der lauert nämlich nicht im Kongress, in Nordkorea oder in den Reihen des FBI. Sein gefährlichster Gegner ist die Federal Reserve (Fed). Wenn Trump sein vollmundiges Wahlkampfversprechen „Make America great again“ auch nur im Ansatz erfolgreich umsetzen will, ist er auf Gedeih und Verderb auf die Mitwirkung der Fed angewiesen. Denn ohne die richtige Geldpolitik wird Trumps Amerika wirtschaftlich den Bach runtergehen.

Noch im Wahlkampf schien er die Bedeutung der Zentralbank für sein Jahrhundert-Projekt nicht zu erkennen. Da beklagte der Präsidentschaftskandidat die Niedrigzinspolitik. Damit provoziere die Fed neue Finanzblasen, diagnostizierte Trump zwar ganz richtig. Allerdings übersah er die Gefahr steigender Zinsen für die Realwirtschaft.

„Die Leute haben Vertrauen in mich“

Irgendwer muss ihn darauf hingewiesen haben, denn heute nimmt er lieber neue Finanzblasen in Kauf als Risiken für die Konjunktur. „Ich glaube, unser Dollar wird zu stark“, sagt er unlängst.[1] Das liegt zu einem erheblichen Teil an der Erwartung steigender Zinsen in den USA. So würde Trump das allerdings nie sagen. Er sieht sich lieber selbst als Grund des starken Dollars. „Die Leute haben Vertrauen in mich.“ Sie trauten ihm zu, die marode US-Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen.

Ob er mit dieser Selbsteinschätzung so richtig liegt, sei mal dahingestellt. Es ist schließlich kein Geheimnis, das ihm führende Vertreter der US-Wirtschaft ihn mit größter Skepsis betrachten. Sie vermissen schlicht und einfach ein schlüssiges Konzept. Und sie wissen um die Gefahr steigender Zinsen für die wirtschaftliche Entwicklung.

Erstens würden steigende Zinsen in den USA den Dollar noch stärker machen, was wiederum US-Produkte im Ausland verteuert und so die Exportchancen senkt. Gleichzeitig würden Importe billiger. Zweitens verteuern steigende Zinsen die überfälligen Investitionen der US-Unternehmen. Diese Investitionen aber sind notwendig, wenn Trump Amerika wieder groß und stark machen will. Bleiben sie aus, platzen Trumps Großmachtträume.

Apple verspricht drei Fabriken

Darum schlägt er heute andere Töne an, da der Offenmarkt-Ausschuss der Federal Reserve (Fed) nach zweitägigen Beratungen die Entscheidung zur künftigen Geldpolitik bekannt geben wird. „Ich würde gerne sehen, dass die Leitzinsen niedrig bleiben“, sagt er. Außerdem umgarnt er Fed-Chefin Janet Yellen, für die er bislang wenig Sympathie hatte. Er könne sich durchaus vorstellen, an ihr festzuhalten – wenn sie die Zinsen niedrig halte. Ansonsten ist sein Wirtschaftsberater Gary Cohn Top-Anwärter für den Posten des obersten Notenbankers. Cohn war frühe Vize bei Goldman Sachs.

Pünktlich zur Fed-Entscheidung macht Trump dann auch ein Investitionsversprechen öffentlich. Apple-Chef Tim Cook habe ihm „drei große Fabriken versprochen – groß, groß, groß“. Aber die kommen natürlich nur, wenn die Zinsen niedrig bleiben. Ob Janet Yellen sich von Trumps Erwartungen beeinflussen lässt? Sie weiß, dass sie die einzige ist, die Trumps Traum zerstören kann…

