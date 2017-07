Heute sagt Donald Trump, ob er aus dem Klima-Abkommen aussteigt. Merkels Regierung und die Medien haben den Bezug zu den weltweiten Tatsachen völlig verloren.

Beim G-7-Gipfel in Taormina wurde die faschistoide Weltherrschaft der Klimaphantasten auch theoretisch beendet, nachdem schon in Paris nur billige Lippenbekenntnisse zum Klimaschutz abgegeben worden waren. Heute, um 21 Uhr, will US-Präsident Donald Trump verkünden, ob die USA aus dem Pariser Klima-Abkommen aussteigen. Das kündigte er auf Twitter an. Er könnte aber einen noch radidaleren Schritt gehen, und aus der Klima-Rahmenkonvention der Vereinten Nationen austreten.

Praktisch hat es weltweite Bemühungen zum CO2-Sparen nie gegeben, wie die weiter unten zu sehenden Tabellen beweisen. Demnächst steht nun in Hamburg das nächste Treffen der Großkopferten auf der Tagesordnung. Was sollte beim G-20 anders – oder im Sinne von Merkel besser – laufen als in Taormina?

Steht Trump bald nicht mehr allein da?

Auf Sizilien stand Donald Trump beim Thema Klima noch allein auf weiter Flur und verteidigte die Interessen der Weltbevölkerung nach bezahlbarer Energie solo. In Hamburg dürfte er internationale Gesellschaft bekommen.

Teilnehmer des G 20 sind die Europäische Union, die Vereinigten Staaten, die Volksrepublik China, Japan, Deutschland, Frankreich, Brasilien, das Vereinigte Königreich, Italien, Russland, Kanada, Indien, Australien, Mexiko, Südkorea, Indonesien, die Türkei, Saudi-Arabien, Argentinien und Südafrika.

Den frommen Saudis beispielsweise dürfte das ganze Thema aus zwei Gründen suspekt sein: Man kann den Koran von vorne nach hinten und wieder zurück lesen: CO2 kommt darin definitiv nicht vor. Also kann das Gas für Moslems keine existenzielle Rolle spielen. Zum anderen sind auch wirtschaftliche Interessen des Königreichs in Gefahr, wenn fossile Rohstoffe in einem quasireligiösen Wahn verteufelt werden. Nach wie vor besteht eine extreme Abhängigkeit der Wüstensöhne von Ölexporten.

Der verwunderte Zeitungsleser fragt sich ohnehin, welches Land fundamentalistischer regiert wird: Saudi-Arabien oder Deutschland mit EEG, Wärmeschutzverordnung und Glühlampenverbot?

Auch für Rußland sind Öl und Gas die Stoffe, die das Reich im Innersten zusammenhalten. Die Außenhandelsbilanz des Riesenlandes ist total hinüber, wenn die beiden Rohstoffe nicht mehr gehandelt werden würden. Eine Energieversorgung des dünn besiedelten und kalten Sibiriens mit Wind und Sonne ist zudem technisch völlig unrealistisch.

Anstieg der Förderung fossiler Brennstoffe

Um sich die Realitäten mal zuzumuten, müßte Kanzlerin Merkel die weltweite Kohleförderungsstatistik betrachten. Hier die Zahlen für Steinkohle in Millionen Tonnen 2014 im Vergleich zu 2000. Indonesien hat die Förderung verfünffacht, China verdreifacht, Rußland, Indien und Australien haben verdoppelt, nur Deutschland und Großbritannien haben die Förderung so gut wie aufgegeben.

Steinkohle-Förderung in Millionen Tonnen Jahr 2000 Jahr 2014 China 1144,7 3725,0 USA 896,3 835,1 Indien 311,4 612,4 Australien 239,4 441,3 Indonesien 76,6 410,8 Rußland 163,0 287,0 Südafrika 225,8 253,2 Kanada 58,0 60,5

Bei der Braunkohle ist selbst in Deutschland im Vergleichszeitraum die Produktion gestiegen.

Würde Merkel diese Zahlen kennen, wüßte sie, daß sie mental immer noch im Deutschen Märchenwald haust, wo arme Köhler etwas Holzkohle für das Rösten von Thüringer Bratwürsten herstellen.

Auch die Ölförderungsstatistik in Millionen Tonnen zeigt bei den Hauptproduzenten durchweg eine Zunahme von 2000 bis 2012. Lediglich Großbritannien hatte von den G20 rückläufige Fördermengen. Die deutschen Intellektuellen behaupten, daß der Höhepunkt der Ölförderung erreicht sei. Die Hersteller zoffen sich derweil, wer die Förderung senken muß, um den Preis stabil zu halten.

Ölförderung in Millionen Tonnen Jahr 2000 Jahr 2012 Saudi-Arabien 455 547 Rußland 323,3 526,2 USA 352,6 394,9 China 162,6 207,5 Kanada 126,9 182,6 Mexico 171,2 143,9 Brasilien 63,2 112,2

Bis 2015 hatten die Vereinigten Staaten die Ölförderung auf neue Höhen (628 Millionen Tonnen) gesteigert, Rußland auf 562 Millionen Tonnen, Kanada auf 235 Millionen Tonnen, China auf 220 Millionen Tonnen. Nur in Saudi-Arabien stagnierte die Förderung.

Merkel und die deutschen Medien leben auf der Wolke Sieben und haben den Bezug zu den weltweiten Tatsachen völlig verloren. Früher endeten solche Karrieren durch Machtverlust, heute wird man mit Hilfe des zwangsfinanzierten Staatsfernsehens unter der Moderation von Klaus Kleber dreimal wiedergewählt. Was müssen die ausländischen Staatschefs von Deutschland denken? Ein Schiff voller Narren?