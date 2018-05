Islamische Konflikte im Pflegeheim

Die Grünen wollen Flüchtlinge als Pfleger. Haben die sich mal Gedanken darüber gemacht, dass unsere Pflegeheime gar nicht islamischen Vorstellungen entsprechen?

Was hat sich der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, nur dabei gedacht? Die Grünen fordern ein Bleiberecht für Flüchtlinge, die in der Pflege arbeiten. Hat er sich das wirklich gut überlegt? Offenbar nicht, denn er übersieht ganz offensichtliche Probleme, die sich für moslemisch Pflegekräfte in deutschen Pflegeheimen aus dem islamischen Rechtssystem zwangsläufig ergeben.

Denn in deutschen Pflegeheimen habe ich noch keine Geschlechtertrennung vorgefunden. Sowohl in christlichen wie in AWO-Heimen ist eine gemischte Belegung und eine gemischte Belegschaft der Regelfall. Das beißt sich allerdings mit der Geschlechtertrennung im Islam. Die Pflege einer Frau durch einen männlichen Pfleger ist problematisch. Der umgekehrte Fall auch.

Schwieriger Umgang mit den Kuffar

Unreinheit wird durch die Berührung von Körperflüssigkeiten, durch Schlaf und Ohnmacht, Berühren des Intimbereichs, Flatulenzen, Benutzung eines Abtritts, Berühren eines Leichnams oder einer Person des anderen Geschlechts, Alkohol, Blut und Schweinefleisch, sowie den daraus hergestellten Produkten hervorgerufen. Auch nicht geschächtetes Fleisch fällt unter die verbotenen Substanzen („Die Bienen“, Vers 115), wobei einige Rechtsgelehrte der Meinung sind, dass von Völkern des Buchs (Juden und Christen) geschlachtete Tiere Muslimen zum Verzehr erlaubt seien (natürlich mit der Ausnahme Schwein).

Medikamente mit Schweinefett- und Alkoholbeimengung sind umstritten. Einige Rechtsschulen lassen geringe Mengen dieser verbotenen Substanzen als Hilfsstoffe und als Beimengung zu, andere nicht. Ob die Medikamente verabreicht werden können, entscheidet der zuständige Imam.

Einige Orientalen sind abergläubisch. Ein Mensch mit blauen Augen und blondem Haar kann Grund für ein Unglück sein, weil durch ihn böse Geister auf etwas Wertvolles aufmerksam werden, was die Geister dann ruinieren.

Manche Muslime vermeiden konsequent die Freundschaft mit Kuffar (Ungläubigen). Imame erlauben nicht, dass Gläubige mit Nichtmuslimen irgendwelche Feste feiern. Grundlage ist die Sure „Der Tisch“, 51. Vers. Gegen die Götzendiener, also alle diejenigen, die keine oder mehrere Götter verehren, sollen die Muslime nach der Sure „Die Reue“, 5. Vers so lange kämpfen, bis sie getötet werden oder sich zum Islam bekehren. Nicht auszudenken, was bei der AWO alles passieen könnte…

Kuffar sind prinzipell Untermenschen. Noch einmal „Die Reue“, 14. Vers:

„Bekämpfet sie; Allah wird sie strafen durch eure Hände und sie mit Schmach bedecken und wird euch Sieg über sie verleihen…“

Oder der 41. Vers:

„Ziehet aus, leicht und schwer, und eifert mit Gut und Blut in Allahs Weg.“

Vorfälle in Pflegeheimen

Nun werden natürlich wieder einige schlaue Experten kommen und von der Religion des Friedens schwärmen. Es ist aber so, dass bei Widersprüchen der Vers gilt, der zuletzt offenbart wurde. Unter Gelehrten ist unstrittig, dass die Sure „Der Tisch“ die letzte und Sure „Die Reue“ die zweitletzte in der Reihenfolge der Koranoffenbarung ist. Namhafte Koraninterpreten betonen daher, dass allein durch den so genannten Schwertvers Numero 5 in „Die Reue“, in dem die Gläubigen zum Kampf gegen die Ungläubigen aufgefordert werden, bis zu 124 Koranverse aus früher offenbarten Suren abrogiert, also unwirksam gemacht würden. Denn Satan wäre es gelungen, so die Lehre, einige frühe Verse in den Koran einzuschleusen.

Wenn pflegebedürftige alte Menschen sich nicht mehr wehren können, ist die ganze islamische Kampfpropaganda problematisch. Einige Leute, die sich mit dem Islam auskennen, werden diesen von den Grünen geplanten Pflegeversuch bedenklich finden. Auch ohne solche religiösen Hürden kommt es in der Pflege und in Krankenhäusern schon jetzt immer wieder zu schlimmen Vorfällen. Die Träger der Einrichtungen müssen sich ihre Beschäftigten genauer ansehen, und nicht weniger kritisch. Vielleicht sollte Herr Habeck seinen Vorschlag noch einmal gründlich überdenken.



Ihr Beitrag zur politischen Kultur! Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter Invalid email address Selbstverständlich können Sie den Newsletter jederzeit wieder abbestellen.



Vielen Dank für die Anmeldung! Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.