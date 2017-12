Grüner für „ungeschminkte Wahrheit“

Ein grüner Stadtrat fordert, Kriminalität durch „Schutzsuchende“ zu thematisieren. Denn sonst könnten die Schutzsuchenden künftig mehrheitlich andere sein.

Wir erleben hier am Bahnhof Tag für Tag, wie unser Rechtsstaat vorgeführt wird. Wie am helllichten Tag Drogengeschäfte abgewickelt werden, die keiner ahndet. Wie Drohungen und Beleidigungen ausgesprochen werden, die keinen zu interessieren scheinen. Wie wir hart arbeiten, um das Geld zu erwirtschaften, mit denen sich solche Subjekte dann auf unsere Kosten die Dröhnung geben.“

Das ist nicht etwa der wütende Ausbruch eines rechten Stammtisch-Bürgers oder, wie von grün-linker Seite oft ironisch in Anführung gesetzt, eines „besorgten Bürgers“, der, so die Unterstellung der wackeren Wächter der richtigen Einstellung, seine neorechte rückwärtsgewande Gesinnung als Sprechen im Interesse der Allgemeinheit tarnen will. Hier hat der Stadtrat der Grünen aus dem württembergischen Balingen, Peter Seifert, seines Zeichens Bahnhofsbesitzer, einmal seine Wut herausgelassen. Veröffentlicht wurde dieser Leserbrief am 15.12.2017 in der Tageszeitung „Schwarzwälder Bote“.[1]

„I kill you“

Der Anlass war, dass am von Seifert betriebenen Bahnhof Balingen, in dem es ein Café gibt, aber auch Veranstaltungen aller Art stattfinden, „ein angetrunkener Asylbewerber“ randaliert hatte. Dieser wurde zwar von der Polizei zur Aufnahme der Personalien abgeführt, machte aber dann nach einer Dreiviertelstunde am Bahnhof da weiter, wo er aufgehört hatte. Wieder Originalton Seifert:

„Im Rahmen der Auseinandersetzung fiel neben Beleidigungen auch die Drohung „I kill you“ („Ich bringe dich um„) mit der eindeutigen Handbewegung quer vor dem Hals.“

Seiferts bittere (Selbst)Erkenntnis über die Folgen der Willkommenskultur:

„Ich habe den Eindruck, dass wir uns eine heile Welt zusammengebastelt haben, in der derjenige zum Bösen gestempelt wird, der versucht, seinen Mitmenschen die Scheuklappen von den Augen zu reißen.

Wir überlassen es der AfD, solche Missstände zu thematisieren und wundern uns, dass sie immer mehr Stimmen bekommen. Wer fragt, welchen Erkenntnisgewinn es bringen soll, die ethnische Zugehörigkeit eines Sexualstraftäters zu benennen, dem antworte ich: Nur die ungeschminkte Wahrheit führt dazu, dass die Menschen den Glauben an das System nicht verlieren.“

Die heile Welt zerbricht

So ist es eben, wenn man sich abrackert, sich etwas erarbeitet hat, aber die staatlichen Organe keinen Schutz für Heim und Person mehr anbieten können. Wie das deutsche Rechtssystem Übergriffe und Staftaten ahndet, ist skandalös. Und hier wird kein Unterschied gemacht zwischen „biodeutschen“ Randalierern, die schon länger hier sind, und Schutzsuchenden. Das wird Herrn Seifert aber vermutlich kein Trost sein.

Der Punkt ist aber, dass unsere Gesellschaft früher dieses Problem einigermaßen im Griff hatte. Doch nun hat sich das Land verändert. Wenn man in Zukunft das Pech hat, ungewollt sehr dicht mit Gruppen von Schutzsuchenden zusammenzuleben, wird Herrn Seiferts Erlebnis bald eine gewisse Normalität für viele Bürger werden. Unzureichende Bildung oder Analphabetismus sowie eine Mentalität, angepasst an autoritäre Clanstrukturen, qualifizieren nun einmal nicht für den deutschen Arbeitsmarkt. Die Folge wird sein, dass die Integration fehlschlägt und dass viele der Neuzuwanderer sich andere Tätigkeitsgebiete suchen werden. Die Schutzsuchenden könnten also mehrheitlich künftig andere sein.

Doch zurück zu Peter Seifert, der beklagt, dass „wir“ uns eine heile Welt zusammengebastelt hätten. Wenn er mit „wir“ seine eigene Partei meint, kann man ihm nur zustimmen. Und man kann nur hoffen, dass vielleicht eine Art Aufwachvorgang auf der grünalternativen Seite eingeleitet wurde. Bleibt Boris Palmer vielleicht kein Einzelfall? Sehr wahrscheinlich ist es nicht, aber on verra.

Anmerkung

[1] Schwarzwälder Bote: Rechtsstaat wird Tag für Tag vorgeführt