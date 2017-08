Wie soll die CDU mit der AfD umgehen? Bei der Beantwortung dieser Frage schöpfen Kanzlerin Angela Merkel und ihre Berater gern treu ergebene Journalisten ab.

Es wundert einen kaum, dass sich die Bundeskanzlerin im Kanzleramt mit Journalisten zu Geheimgesprächen über den Umgang mit der AfD, der Flüchtlingskrise und dem Brexit trifft. Aber dass diese unter dem Siegel der Verschwiegenheit stattfindenden Klüngelrunden nun auch noch den Segen der deutschen Justiz bekamen, ist schon ein paar Zeilen wert, zumal die Geschichte von den „Klüngelmedien“ wohlweislich unterschlagen wurde.

Ins Rollen gebracht hatte die Sache ein „Tagesspiegel“-Journalist, der von den Geheimgesprächen im Kanzleramt ausgeschlossen war. Weil er nicht dabei sein durfte, wollte er nach einem solchen Treffen wissen, was Angela Merkel mit seinen ausgewählten Kolleginnen und Kollegen von „Welt“, FAZ, Süddeutscher, ARD, ZDF und anderen Medien denn so zum Umgang mit der AfD, der Flüchtlingskrise und dem Brexit besprochen habe. Also stellte er eine entspreche Anfrage an das Kanzleramt. Aber Regierungssprecher Steffen Seibert dachte gar nicht daran, die Anfrage inhaltlich zu beantworten. Was Merkel da mit den ausgewählten Journalisten bespreche, das gehe ihn nichts an, ließ er den „Tagesspiegel“-Redakteur sinngemäß wissen.

Recht und Recht bekommen

„Wirklich?“, fragte der sich frustriert. Schließlich sichert doch das deutsche Presserecht allen Journalisten ein Auskunftsrecht bei Anfragen an öffentliche Behörden zu. Gehört das Kanzleramt etwa nicht dazu? Und überhaupt: Was hat die Kanzlerin Geheimes mit ausgewählten Journalisten zu besprechen?

Und weil er sich keinen anderen Rat wusste, zog er vor das Berliner Verwaltungsgericht. Zu seiner Überraschung fanden die Richter dort das Verhalten Angela Merkels und der ausgewählten Journalisten ebenfalls bedenklich und verpflichteten das Kanzleramt jetzt zu einer teilweisen Transparenz solcher Gespräche (AZ: VG 27 L 369.16).

Angela Merkel wiederum gefiel das freilich gar nicht. Folglich rief das Kanzleramt nun das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg an. Und siehe da, es bekam „Recht“. Der Tagesspiegel-Journalist könne Auskünfte über „Hintergrundgespräche“ der Kanzlerin mit ausgewählten Journalisten nicht im Eilverfahren durchsetzen, urteilten die Richter. Wörtlich schrieb das Gericht in einer Pressemitteilung:

„Den Antragsteller interessiert, zu welchen Hintergrundgesprächen andere Journalisten im Jahr 2016 von der Bundeskanzlerin und dem Bundeskanzleramt eingeladen wurden. Das Bundeskanzleramt hatte geltend gemacht, es plane die Gespräche zwar, doku-mentiere ihre spätere Durchführung aber nicht. Die vom Antragsteller gewünschten Informationen lägen der Behörde daher nicht vor.“

Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da behauptet das Kanzleramt, es plane zwar Journalistengespräche, könne sich aber an die Inhalte und Abläufe nicht erinnern. Und auf so etwas lassen sich deutsche Gerichte ein!

Auf Linie

Zum Verständnis: Seit eh und je ziehen sich die Parteien ihnen treu ergebene Journalisten heran. Das ist ein über viele Jahre währender Prozess. Das „Vertrauen“ der Politik muss sich ein Hauptstadtjournalist hart erarbeiten. Wer nämlich kritisch berichtet, wird abgestraft. Er bekommt keine Interviews mehr und wird vom Informationsfluss abgeschnitten. Wer hingegen „funktioniert“, der darf irgendwann ins „Innerste der Macht“, sprich zu Hintergrundgesprächen ins Kanzleramt.

Dorthin schaffen es folglich nur jene Journalisten, die politisch voll und ganz bei Merkel sind und von denen sie also erwarten kann, dass sie ganz in ihrem Sinne berichten.

Aber es geht nicht nur ums Berichten, sondern auch um Beratung und Analyse der aktuellen Lage. Letzteres steht bei diesen „Geheimgesprächen“ im Mittelpunkt. Merkel lädt die Journalisten ein, weil sie wissen will, wie diese die Entwicklung der AfD wahrnehmen. Weil sie wissen will, wie in den Redaktionen darüber gesprochen wird, und wie die CDU mit der Partei umgehen soll. Im Gespräch wird dann eine „gemeinsame Linie“ entwickelt.

Fehlender Gegenwartsbezug?

Es sind meist Leitartikler, Chefreporter und Chefredakteure, die am Tisch der Kanzlerin platznehmen dürfen. Damit ist sichergestellt, dass die „gemeinsame Linie“ auch veröffentlicht und die öffentliche Meinung in ihrem Sinne beeinflusst wird. Auch die vom Kanzleramt gelegentlich in solchen Runden verbreiteten Informationen dienen allein diesem Zweck.

Freilich werden solche Treffen vom Kanzleramt minutiös vorbereitet; und da die Meinung der Journalisten für die weitere politisch-strategische Arbeit durchaus von Interesse ist, dürfte diese auch festgehalten werden. Aber natürlich wird das niemand zugeben, nicht einmal gegenüber den Richtern des Berliner Oberverwaltungsgerichts.

Die fanden sogar, dass der Klage des „Tagesspiegel“-Journalisten der nötige „Gegenwartsbezug“ fehle. Wörtlich heißt es in der Pressemitteilung des Gerichts:

„Er bekunde zwar, er interessiere sich besonders für Gespräche über bestimmte aktuelle Themen. Im Kern ziele er aber auf die seit vielen Jahren bestehende Praxis des Hinter-grundgesprächs mit Medienvertretern als solche und die dabei nach seiner Auffassung erfolgende Ungleichbehandlung von Journalisten. Hieraus ergebe sich nicht, warum er sogleich Auskunft benötige und seine Berichterstattung ansonsten in nicht hinzunehmender Weise erschwert werde.“

Und damit niemand auch nur auf die Idee kommt, noch einmal nachzuhaken, zogen die Richter gleich einen Schlussstrich:

„Der Beschluss ist unanfechtbar.“

Komisch nur, dass sich nicht einmal die AfD wirklich über dieses Urteil aufregte…