Alle Welt glaubt, Trump sei ein Segen für Twitter & Co. Weit gefehlt! Sein Populismus macht die alten TV-Sender und Zeitungen stärker und reicher als je zuvor.

Über Jahre sanken in den USA die Auflagenzahlen der großen Tageszeitungen, die Einschaltquoten der Fernsehsender schrumpften. Dafür hatten Blogs und der konservative TV-Kanal „Fox News“ Konjunktur. Doch dann kam Donald Trump und bescherte den Medien, die er beschimpft und von seinen Pressekonferenzen ausschließt, das Geschäft ihres Lebens. Oder anders gesagt: „Trump sales.“

Wo immer er auftaucht, zieht Trump alle Aufmerksamkeit auf sich. Er polarisiert nicht nur, seine Unberechenbarkeit in politischen Entscheidungen, seine Rücksichtslosigkeit Freunden und Gegnern gegenüber, die Geschichten um seine Russland-Kontakte, die von ihm geschürte Frucht vor Handelskriegen verschaffen ihm eine Aufmerksamkeit, wie sie zuvor keinem anderen US-Präsidenten zuteil wurde. Ob aus Furcht, aus Neugier oder aus begründetem politischen Interesse: Die Menschen wollen keine seiner Botschaften verpassen und suchen diese vor allem in den traditionellen Medien.

Eine Milliarde für CNN

So ließ sich Leslie Moonwist, Chef der Sendergruppe CBS, unlängst zu dem Trump-Bekenntnis hinreißen:

„Er mag nicht gut für Amerika sein, aber er ist verdammt gut für CBS.“[1]

Im Wahlkampf stiegen die Einschaltquoten der Sender um bis zu 150 Prozent, wenn über Donald Trump berichtet wurde oder seine Reden live zu sehen waren. Und der Erfolg hält an. CNN meldete für die ersten drei Monate dieses Jahres einen weiteren Anstieg der Zuschauerzahlen um 36 Prozent. Damit bescherte Trump dem Sender in diesem Zeitraum einen Gewinn von 1,1 Milliarden Dollar.

Auch die New York Times, die in den vergangenen zehn Jahren immer wieder durch Verluste selbst in die Schlagzeilen geriet, meldet dank Trump erstaunliche Erfolge. Ausgerechnet die Zeitung, die der US-Präsident am meisten hasst, verkaufte im ersten Quartal dieses Jahres rund 300.000 Digitalabos mehr. Das ist ein Anstieg um 16 Prozent und damit der stärkste Zuwachs in der Geschichte der New York Times.[2] Trump macht Zeitungen und Fernsehsender wieder stark, die ihn aufs Schärfste bekämpfen. Die Menschen wenden sich wieder den Medien zu, die Trump beinahe täglich mit Häme überzieht.

Der Kern dieses großen Geschäfts ist der Skandal. Ein Skandal, von dem letztlich beide Seiten profitieren. Trump gewinnt, weil die Massenmedien seine Provokationen und Botschaften unters Volk bringen. Laut einer aktuellen Umfrage des PEW-Instituts würden ihn über 40 Prozent der Amerikaner heute noch einmal wählen. Im November 2016 hatten sie ihn mit 46 Prozent der Stimmen ins Weiße Haus gebracht.

Ein abgekartetes Spiel?

Die Medien gewinnen durch höhere Quoten, die ihnen wiederum steigende Abo- und Werbeeinnahmen bescheren. Dieser Präsident ist ein Segen für die Medien, die seit über einem Jahrzehnt vor allem durch ihre Nähe zu den politischen Entscheidungsträgern und ihre Verankerung im Establishment auffielen.

Ob Trump Amerika wieder „groß machen“ wird, wie er im Wahlkampf versprochen hat, sei einmal dahingestellt. Die etablierten Medien, die das Vertrauen der Menschen in den vergangenen Jahren gründlich verspielten, führt er jedenfalls zu alter Größe zurück. Damit stärkt er die schwindenden Kräfte des Establishments, das er angeblich bekämpfen will. Ist diese Entwicklung eine zwangsläufige Folge von Trumps Populismus? Oder ist sie ein abgekartetes Spiel? Jedenfalls stehen jene alten Kräfte wieder, sollten Trump sich aus dem Präsidentenamt verabschieden müssen.

