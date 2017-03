Wie entstehen Völker und Kulturen? Sobald der Mensch die Möglichkeit besaß, erkundete er neue Welten. Offenbar siedelten sogar schon Kelten in den Anden.

Die Archäologie arbeitet zumeist im Windschatten der Geschichtswissenschaft. Sensationell Neues, wie z. B. die Himmelsscheibe von Nebra, die ein überraschendes Licht auf die mitteleuropäische Bronzezeit wirft, wird nicht allzu oft ausgegraben. Für die römische Zeit bestätigen die Ausgrabungen im Großen und Ganzen das, was in der Geschichtswissenschaft als Grundlinie des Geschichtsverlaufs schon festgestellt wurde.

Doch ab und zu sorgen auch Funde aus der antiken Zeit für öffentliches Aussehen. Immer noch kontrovers diskutiert wird, ob mit den Ausgrabungen von Kalkriese im Osnabrücker Land tatsächlich der Ort der Varusschlacht im Jahre 9 n. Chr. gefunden wurde, in der drei Legionen des Römischen Reichs vernichtend geschlagen wurden. Zur Diskussion stehen immerhin 700 weitere mögliche Orte der römischen Niederlage.

Auch für die spätere römische Kaiserzeit gibt es immer noch neue Erkenntnisse. Ab 2009 wurden bei archäologischen Ausgrabungen am Harzhorn (am Westrand des Harzes) Hinweise auf eine Schlacht zwischen Germanen und einer großen römischen Armee entdeckt. Die Art der Funde weist auf eine Zeit um 235 n. Chr. hin, in die Zeit des ersten Soldatenkaisers Maximinus Thrax. Das sogenannte Harzhornereignis zeigt deutlich auf, dass die ursprüngliche Annahme, die Römer hätten im 3. Jahrhundert n. Chr. keine weitläufigen Operationen mehr im germanischen Kernland, sondern nur noch im Limesvorland durchgeführt, falsch war. Die Eroberung der Germania Magna war zwar kein Ziel mehr, aber die politisch-militärische Kontrolle des germanischen Raums wurde durch Bündnissysteme mit germanischen Fürsten und gegebenenfalls militärischen Abschreckungs- und Vergeltungsaktionen gegen nicht kooperationsbereite germanische Stämme fortgeführt.

Anzeige

Phönizier in Südamerika?

Das alles kann allerdings nicht konkurrieren mit der u. a. auch durch archäologische Beweise untermauerte Hypothese des deutschen Kommunikationswissenschaftlers Hans Giffhorn, die besagt, dass es zur Zeit des Römischen Imperiums Überfahrten nach Südamerika gab, die entsprechende Spuren hinterlassen haben. Lange wurde grundsätzlich angezweifelt, was heutzutage als bewiesen gilt, dass nämlich mit den Wikingern schon 500 Jahre vor Kolumbus Europäer den amerikanischen Kontinent betreten hatten. Aber eine Entdeckung Amerikas durch Menschen der europäischen Antike wurde bisher immer ins Land der Legende verwiesen.

Doch auch andere Autoren haben in der Vergangenheit schon ähnliche Theorien entwickelt. Der Luxemburger Anglist und Experte für die amerikanischen Indianerkulturen René Oth z. B. vermutet („Bevor Kolumbus kam“, Stuttgart 2006), dass die Phönizier, die schon in vorrömischer Zeit an der afrikanischen Westküste auf Sklavenjagd gingen, Kenntnis vom amerikanischen Kontinent gehabt und dort auch kulturellen Einfluss ausgeübt hätten:

„Zahlreiche Funde phönizischen Ursprungs, wie Inschriften, Ruinen und Münzen, machen die Idee der Präsenz dieses Volkes in Amerika zwingend und geben dem Gedanken Auftrieb, dass die Phönizier die eigentlichen Urbilder der weißen Götter Amerikas sein müssen.“ (Bevor Kolumbus kam, S. 106)

Auch für die römische Zeit gebe es Hinweise auf Überfahrten europäischer Schiffe. Oth weist auf ausgegrabene römische Münzen und Amphoren hin (S. 119). Allerdings sind diese Funde umstritten.

Hans Giffhorn, der frühere Universitätsprofessor für Kulturwissenschaften in Göttingen bzw. Hildesheim, beschreibt in seinem Buch „Wurde Amerika in der Antike entdeckt“ (2. Auflage, München 2014, in der Folge: WAA) seine Erkundung der Chachapoya-Kultur in den nördlichen Anden, die seiner Meinung nach eine Fülle von Hinweisen erbracht hat, dass an der Westküste Südamerikas schon in der Antike, und zwar in vorchristlicher Zeit, Europäer gesiedelt haben.

Der Kulturwissenschaftler identifizierte drei Gruppen von Menschen, die sich sehr lange der römischen Expansion widersetzt haben: Angehörige der galicischen Castro-Kultur, der keltiberischen Kultur im Norden Zentralspaniens sowie der balearischen Kriegerkultur Mallorcas und Menorcas. Menschen aus diesen Gebieten besaßen einen entsprechenden Freiheitsdrang, um sich der römischen Herrschaft zu entziehen. Die Römer brauchten z. B. über 20 Jahre bis zur Einnahme Numantias 133 v. Chr., um auch Nordspanien einigermaßen unter Kontrolle zu bekommen, die endgültige Durchsetzung der römischen Macht im Nordwesten, in Galicien, erfolgte erst in der Zeit Caesars um 60 v. Chr. Giffhorns im Buch ausformulierte Hypothese lautet deshalb folgendermaßen:

„In den letzten Jahrzehnten vor der endgültigen Romanisierung der Iberischen Halbinsel, etwa um 19. v. Chr., verließen zuvor aus verschiedenen Regionen Europas nach Spanien eingewanderte Kelten sowie Männer aus dem Gebiet der Castro-Kultur im Nordwesten Spaniens, dem keltiberischen Kulturbereich im nördlichen Zentralspanien und dem Gebiet der posttayalotischen Kultur Mallorcas und Menorcas die Alte Welt, um eine neue Heimat zu suchen, weil ihre Traditionen in Europa vom Untergang bedroht waren. Sie erreichten eine später „Chachapoya-Gebiet“ genannte Region im Nordosten der peruanischen Anden. Dort überlebten viele ihrer Traditionen teilweise bis in das 16. Jahrhundert n. Chr.“ (WAA, S. 227)

Die antiken Siedler wären demnach nicht als Eroberer, sondern als Flüchtlinge nach Südamerika gekommen, die sich der alles überwalzenden römischen Expansion im Mittelmeerraum entziehen wollten. Die Informationen über das anzustrebende Fluchtziel wäre dann von den Karthagern gekommen.

Hin- und Rückreisen karthagischer Amerikafahrer

Für Giffhorn ist es durchaus denkbar, dass die Phönizier bzw. später die Karthager bei ihren Fahrten an der Westküste Afrikas mehr oder weniger per Zufall auf den amerikanischen Kontinent gestoßen sind. Auch der neuzeitliche Entdecker Brasiliens Pedro Alvares Cabral war bei einer geplanten Afrikaumfahrung vom Weg abgekommen und, getrieben von Passatwinden und dem Äquatorialstrom des Atlantiks, an der Ostküste Südamerikas gelandet, dem heutigen Brasilien. Giffhorn zitiert z. B. den griechischen Historiker Diodor, der in der ersten Hälfte des letzten vorchristlichen Jahrhunderts lebte:

„Draußen im Ozean in westlicher Richtung findet sich … eine Insel von beachtlicher Größe. In alten Zeiten blieb die Insel wegen ihrer weiten Entfernung von der ganzen bewohnten Erde unentdeckt.“

Und weiter berichtet Diodor: Die Karthager seien durch starke Winde eine weite Strecke im Ozean abgetrieben worden. Viele Tage lang vom Sturm geschüttelt, seien sie endlich auf der oben erwähnten Insel gelandet.

Auch der antike Bericht handelt somit von einer Verschlagung an eine unbekannte Küste im Ozean wie die des Cabral, auch die Karthager hatten ursprünglich ein ganz anderes Ziel. Für Giffhorn ist es keine Frage, dass Transatlantikfahrten auch in der Antike möglich waren, da die entsprechenden Winde und Strömungen die Schiffe geradezu automatisch auf die andere Seite führen würden. Auch die Rückkehr nach Europa schon in der Antike ist nicht undenkbar, da nördlicher Äquatorialstrom, Antillenstrom und Golfstrom sowie die atlantischen Westwinde auch antiken Seefahrern eine Möglichkeit geboten haben.

Hier ist die Argumentationskette Giffhorns allerdings etwas schwach. Es wurden zwar auf der Azoreninsel Corvo karthagische Münzen gefunden, doch ob dieser Fund die Rückreise karthagischer Amerikafahrer beweist, muss einmal dahingestellt bleiben. In Giffhorns speziellem Szenario über die Entstehung der Chachapoya-Kultur war die Überfahrt nach Südamerika von Vornherein ohne Rückfahrt gedacht.

In der Fachwissenschaft finden seine Thesen keine Resonanz, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Giffhorn selbst ist klar, dass seine Hypothese es schwer haben wird „von der Fachwelt zur Kenntnis genommen zu werden“ (WAA, S. 228). Zu stark sei der Einfluss eines seit über hundert Jahren mit allen Mitteln verteidigten Paradigmas. Die derzeitige Leitmeinung der Wissenschaft ist, dass eine nennenswerte Besiedlung Amerikas durch Europäer (die Siedlungen der Wikinger waren eher temporär) vor Kolumbus nicht stattgefunden hat. Und weiter schreibt Giffhorn:

„Und mehrfach, auch in Europa, erlebten wir, dass junge Wissenschaftler zunächst fasziniert von unseren Fragestellungen waren und mitarbeiten wollten – und dann irgendwann abrupt die Kommunikation abbrachen. Wir konnten uns das nur so erklären, dass der jeweilige Lehrstuhlinhaber einen Riegel vorgeschoben hatte.“ (WAA, S. 131)

Aber was hatte Giffhorn in den nordwestlichen Anden eigentlich gefunden, so dass es zu diesen gewagten Aussagen über eine Entdeckung und Besiedlung Amerikas durch Europäer schon in der Antike gekommen ist?

Kulturparallelen zu den Kelten

Auf der Suche nach einer als ausgestorben geltenden Kolibriart am Ostrand der nordwestlichen Anden in Peru im Jahre 1998 wurde Hans Giffhorn von einem dort lebenden Archäologen auf die Überreste einer gewaltigen, kaum bekannten Festung der Chachapoya-Kultur aufmerksam gemacht: Kuelap. Noch in seiner Beschreibung kann man die Faszination spüren, die ihn damals ergriffen hat:

„Kuelap entstand fernab von allen peruanischen Hochkulturen, nach neuesten Schätzungen peruanischer Archäologen irgendwann zwischen 100 vor und 400 nach Christus. Das war lange, bevor es die Inka gab.

Eine wuchtige, über 1200 Meter lange, oft 8 Meter dicke und bis zu 20 Meter Hohe Mauer aus teils tonnenschweren, sorgfältig bearbeiteten Steinblöcken umschließt 415 kreisrunde Wohnhäuser und viele andere Bauten wie innere Verteidigungstürme und Lagerräume. Die Baumasse der Anlage, so berechnete ihr Entdecker, übertrifft die der Cheopspyramide um das Dreifache. (…).

Nirgendwo sonst in der Neuen Welt findet man etwas Ähnliches. Die Festung ist viel gewaltiger und viel älter als die berühmte Inka-Stadt Machu Picchu. Wie es möglich war, in dieser Umgebung ein solches Bauwerk zu errichten, gegen wen die Festung schützen sollte und wer die Festung gebaut hat – all das weiß man nicht.“ (WAA, S. 16/17)

Ein auffälliges Merkmal der Chachapoya-Kultur sind die kreisrund gebauten Wohnhäuser aus Stein. Ein Merkmal, das von den Anfängen der Kultur bis zu ihrem Ende im 16. Jahrhundert durchgehalten wurde und das im Vergleich zu den anderen südamerikanischen Hochkulturen einzigartig ist. Eigenartig ist auch, dass diese Kultur und ihre Bauweise offenbar aus dem Nichts entstanden ist, es gibt keinerlei Vorläuferkulturen, aus der sich die Kultur der „Nebelwaldkrieger“ (das ist die Übersetzung für das Inka-Wort „Chachapoya“) entwickelt haben könnte.

Auch in Europa sind die Bauformen von Wohnhäusern rechteckig, es gibt allerdings auch hier eine Ausnahme: im keltischen Kulturraum gibt es ähnliche Rundbauten:

„Im Archäologischen Museum St. Fagan in Wales hatten die Archäologen keltische Wohnhäuser rekonstruiert. Und für die Verzierung eines der Häuser wählten sie Zickzacklinien. Seltsam: auch die Chachapoya schmückten manche ihrer Häuser mit Zickzack-Ornamenten.

Offenbar schätzten die Kelten dieselben Muster wie die Chachapoya. So finden sich auf vielen keltischen Artefakten aus der Zeit vor rund zweitausend Jahren Ornamente, die zum Teil exakt den für die Chachapoya typischen Zickzack- und Rautenmustern entsprechen.“ (WAA, S. 18)

Die von ihm wahrgenommenen Kulturparallelen zwischen einer fast unbekannten Hochkultur der Anden und den antiken Kelten führte zu folgender Fragestellung:

„Aber wie hätten Chachapoya und Kelten vor über zweitausend miteinander in Kontakt kommen können? Das gesamte Amazonasgebiet und der Atlantik liegen zwischen den beiden Kulturen, fast 9000 Kilometer Luftlinie. Und selbst wenn Kelten in der Lage gewesen wären, das Chachapoya-Gebiet zu erreichen – aus welchem Grund hätten sie eine solche wahnwitzige Reise auf sich nehmen sollen?“ (WAA, S18)

Giffhorns wichtigste Indizien

Hans Giffhorn begann eine jahrelange Spurensuche, die er 2013 in seinem Buch zusammenfasste. 2014 schon kam es zu einer überarbeiteten 2. Auflage, in der er weitere Forschungsergebnisse ergänzte. Die Indizien, die er in seiner fast fünfzehnjährigen Suche gesammelt hat, untermauern seine Arbeitshypothese und sollen eine wissenschaftliche Diskussion anregen. Giffhorn ist jederzeit bereit, seine Hypothese wiederlegen zu lassen. In der Folge sollen nun seine wichtigsten Indizien für eine Ansiedlung von Menschen aus dem keltischen Kulturraum sowie von den Balearen in den nordwestlichen Anden im 1. Jahrhundert vor Christus angeführt werden:

Es gibt Spuren im Amazonasgebiet, die zumindest auf eine zeitweilige Anwesenheit von Menschen aus dem Mittelmeerraum verweisen. Zum Beispiel wurde im amazonischen Urwaldsumpf eine metallische Kultaxt mit der Verzierung eines gehörnten Tiers aufgefundenen. In der europäische Antike ein verbreitetes Motiv, im vorkolumbianischen Südamerika, das keine Rinder und Ziegen kannte, äußerst ungewöhnlich. Auch die rätselhaften Felsgravuren am Pedro do Inga könnten auf keltische Ursprünge hinweisen.

Eine allmähliche Entwicklung der Chachapoya-Kultur aus etwaigen Vorläufern ist nicht ersichtlich. Ebenso ist eine Zuwanderung von Völkern oder deren Abspaltungen, die sich in Südamerika selbst entwickelt haben, auszuschließen.

Die Bauweise der runden Steinhäuser samt angebrachten Verzierungen im Chachapoya-Gebiet entsprechen im Detail der Bauweise der nordwestspanischen Castro-Kultur.

Die riesige Festung Kuelap hat in ihrer Bauweise keine Entsprechung in den Anden, aber hat in Anordnung und Bearbeitung der Steine sowie Maße und Proportionen Entsprechungen in ausgegrabenen keltiberischen Mauer- und Festungsbauten Nordspaniens. Auch das verwendete Material ist gleich (Kalkstein, Mörtel aus Lehm und Schlick).

Die Chachapoya hatten ebenfalls einen Trophäenkopfkult wie die Kelten, d. h. sie schlugen ihren Feinden die Köpfe ab und sammelten sie als Trophäe. Es gibt keine Ähnlichkeit zu den Totenkopfkulten anderer Indianervölker. Ebenso wie die Kelten verwendeten die Chachapoya Nachbildungen von Köpfen zur Verzierung ihrer Bauwerke.

Die Technik der Schädelöffnung (Trepanation) zur Behandlung von Kriegsverletzungen verweist exakt auf eine entsprechende Vorgehensweise, wie sie auf den Balearen ausgeübt wurde, nicht auf eine Beeinflussung durch Trepanationstechniken andere Andenkulturen.

Die gefürchtete Hauptwaffe der Chachapoya war die Steinschleuder. Ihre Konstruktionsweise und Flechttechnik entspricht genau den antiken Steinschleudern, wie sie auf den Balearen verwendet wurden.

Weitere kulturelle Parallelen sind Götterdarstellungen mit Stierhörnern sowie kleine, an den Eingängen der Häuser angebrachte Götterfiguren, wie sie im Mittelmeerraum in der Antike verbreitet waren. Die Bestattungssitte von Grabkammern in Feldwänden, die von den Chachapoya praktiziert wurde, hat ihre Entsprechung bei den Karthagern.

Spurensuche mit der DNA-Archäologie

Zu guter Letzt ist aber auf ein weiteres Indiz einzugehen, dem Hans Giffhorn das fünfte und letzte Kapitel seines Buches widmet: das Rätsel der „hellhaarigen Chachapoya“ bzw. der „Gringuitos“, wie sie in den Anden genannt werden. Diesbezüglich stützt sich der Kommunikationswissenschaftler sozusagen auf eine moderne Form der Archäologie, auf die DNA-Archäologie. Immer wieder werden in eigentlich rein indianischen Familien des Chachapoya-Gebiets Kinder mit rötlichbraunen, manchmal sogar blonden Haaren, heller Haut und Sommersprossen geboren.

Hellhäutige und hellhaarige Chachapoya fielen schon den Konquistadoren auf. Ebenso dem Inka-Herrscher Huyana Capac, der die Chachapoya besiegte und viele ihrer Frauen in den Sonnentempel der Inka brachte, weil – wie Giffhorn eine spanische Quelle zitiert (WAA, S. 245) – „sie schön, anmutig und sehr weiß sind“.

Zum Einsammeln von Speichelproben für eine genauere DNA-Untersuchung in der Abteilung für forensische Molekularbiologie der Erasmus-Universität Rotterdam begibt sich Giffhorn auf die Suche nach Gringuito-Familien und kann ermitteln, dass

„viele Gringuito-Familien ursprünglich aus drei heute bedeutungslosen kleinen Dörfern im Chachapoya-Gebiet stammen, aus Limabamba, Chirimoto und Huancas. Die Überraschung: Die drei Dörfer liegen sehr isoliert, weit entfernt von allen anderen Orten, und sind nur auf stundenlangen Fahrten mit dem Auto zu erreichen – über abenteuerliche, erst vor einigen Jahren gebaute Buckelpisten, entlang tiefer Schluchten: am Ende der Welt“. (WAA, S. 257)

Die Namen der Dörfer sind indianisch und existierten schon vor Ankunft der Spanier. Es sind wohl keine Orte, an denen sich europäische Einwanderer nach Kolumbus gerne angesiedelt haben. Das ist natürlich nicht ganz unwichtig für die Argumentation Giffhorns, dem man entgegenhalten könnte, dass nach der spanischen Eroberung erfolgte Vermischungen zwischen Indigenen und Zugewanderten wohl auch Spuren im Erbgut hinterlassen haben dürften.

Der Kulturwissenschaftler kann nun tatsächlich Kontakt mit Gringuito-Familien der genannten Dörfer aufnehmen und entsprechende Proben einsammeln. Soweit Giffhorn es nachverfolgen konnte, hatten die angesprochenen Familien keine mittel-, west- oder nordeuropäischen Vorfahren. Viele der Namen der Familien waren aus der Inka-Sprache Quetchua oder aus dem Spanischen, was für Giffhorn nicht viel aussagte, da viele Chachapoya-Nachfahren eben die Namen der Eroberer angenommen hatten:

„Aber Yoplac, Puscan, Quistan, Hitnay – diese Namen sind uralte Chachapoya-Namen. Auf solche Namen trifft man nur noch sehr selten in der Region, doch in den Dörfern und besonders in den Familien der Gringuitos sind sie ungewöhnlich häufig. Die Indizien verdichteten sich.“ (WAA, S.259/60)

Die Ergebnisse der DNA-Untersuchung sind äußerst interessant:

Die erste Auswertung zeigt:

„Alle Proben zeigen sowohl indianische als auch europäische Vorfahren an. Und wir können klar sagen, dass die rote Haarfarbe europäischen Ursprung hat.“ (WAA, S. 262)

Damit ist zumindest bewiesen, dass das Aussehen der Chachapoya nicht durch eine spontane Mutation innerhalb der indigenen Bevölkerung entstanden ist.

Die Analyse der mitochondrialen (also mütterlichen) DNA ergibt, dass alle getesteten Gringuitos mütterlicherseits von Indianerinnen abstammen, wobei sich eine überraschend große Variabilität der DNA-Haplogruppen ergab, d. h. die mütterlichen Vorfahren der Gringuitos stammen nicht nur aus der nordperuanischen Region. Giffhorn erklärt das innerhalb seiner Hypothese wie folgt:

„Irgendwann zogen europäische Einwanderer quer durch den Kontinent und taten sich auf den verschiedenen Stationen ihrer Reise mit Indianerfrauen unterschiedlicher Herkunft zusammen. Und auch deren Erbanlagen gelangten vor der Ankunft der Spanier ins Chachapoya-Gebiet. Die neuzeitlichen Entdecker Perus, die spanischen Konquistadoren, kommen schon allein deshalb nicht als Vorfahren der Gringuitos in Frage, weil sie bei eventuellen Besuchen in den Dörfern sicher nicht Indianerfrauen aus weit entfernten Gegenden mitgrbracht und dann in den Dörfern gelassen hätten.“ (WAA, S. 264)

„Irgendwann zogen europäische Einwanderer quer durch den Kontinent und taten sich auf den verschiedenen Stationen ihrer Reise mit Indianerfrauen unterschiedlicher Herkunft zusammen. Und auch deren Erbanlagen gelangten vor der Ankunft der Spanier ins Chachapoya-Gebiet. Die neuzeitlichen Entdecker Perus, die spanischen Konquistadoren, kommen schon allein deshalb nicht als Vorfahren der Gringuitos in Frage, weil sie bei eventuellen Besuchen in den Dörfern sicher nicht Indianerfrauen aus weit entfernten Gegenden mitgrbracht und dann in den Dörfern gelassen hätten.“ (WAA, S. 264) Eine weitere Untersuchung der DNA sollte Auskunft darüber geben, woher aus Europa die antiken Einwanderer gekommen sein könnten. Davon ausgehend, dass es vor allem Männer waren, die damals Zuflucht in Südamerika suchten, wurde die DNA auf Informationen der männlichen Abstammung untersucht (Y-chromosomal). In der Sprache der Molekularbiologie: Man benutzt das Y-Chromosom, um dort nach speziellen DNA-Markern zu suchen, die bestimmte Y-Haplogruppen anzeigen. In Amerika ist die Y-Haplogruppe Q vorherrschend. Wenn Giffhorns Hypothese richtig ist, dann darf die Q-Variante keine Rolle spielen, sondern es müssten „die Y-DNA der Gringuitos (…) auf Keltenregionen verweisen, vermutlich auf Regionen, in denen noch heute keltisches Brauchtum besonders lebendig ist (WAA, S. 267)“. Zu nennen wäre hier Schottland, Irland, Wales, Cornwall, die französische Atlantikküste sowie der Norden und Nordwesten der Iberischen Halbinsel. Indem Giffhorn den Rotterdamer Molekularbiologen Kayser zitiert, fasst er das Ergebnis dieser Untersuchung wie folgt zusammen:

„Die Y-chromosomalen Daten, die wir zur Zeit zu den europäischen Vorfahren der Gringuitos besitzen, sprechen für den Westteil Europas als Region der väterlichen Abstammung. Wir haben einen Typ des Y-Chromosoms entdeckt, der Y-Haplogruppe R1b genannt wird, und der ist am häufigsten im Westen der Britischen Inseln, an der Atlantikküste Frankreichs und im Norden und Nordwesten Spaniens, der Iberischen Halbinsel. Wenn man also eine Region innerhalb Europas für den väterlichen Ursprung dieser Leute beziehungsweise ihrer Vorfahren bestimmen will, dann wäre das der westliche Teil von Westeuropa.“ (WAA, S. 267/68)

Anzeige

Fazit

Die antiken Einwanderer nach Südamerika vermutete Giffhorn ungefähr aus diesem Teil Europas. Diese Ergebnisse der molekularbiologischen Analyse sind also mehr als erstaunlich. Auch Zweifler, die die spezifische Ausprägung der Y-Haplogruppen bei den Gringuito-Vätern als Ergebnis späterer Vermischung vermuten könnten, müssten zugeben, dass die Untersuchung der DNA der Gringuitos bzw. ihrer Angehörigen Giffhorns Arbeitshypothese somit nicht widerspricht, sondern sie eher stützt.

Doch auch ohne die Ergebnisse der genetischen Untersuchung bliebe die Chachapoya-Kultur der Anden ein Rätsel. Selbst dann müsste man immerhin mögliche kulturelle Einflüsse diskutieren, auch wenn Kontakte zwischen Alter und Neuer Welt im Erbgut keine Spuren hinterlassen haben. Hans Giffhorn hat nach intensiven und jahrelangen Forschungen und Erkundungen vor Ort eine Arbeitshypothese über antike Siedlungen europäischer Einwanderer in den Anden aufgestellt. Er hat damit an die Tür der etablierten Fachwissenschaft geklopft und höflich um Antwort gebeten. Es kann durchaus sein, dass nach einer ernsthaften Beschäftigung der Fachwissenschaftler mit seinen Thesen von diesen nicht mehr viel übrigbleiben wird. Doch einfach nur ignorieren ist auch keine Option.