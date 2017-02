Eine niederländische Partei startet den Angriff auf die Kuschelecke des Establishments und des politisch korrekten Mainstreams. „Geen Peil“ will Demokratie pur.

Zwei Niederländer, der Kolumnist Jan Dijkgraaf und der Publizist Bart Nijman, der mit seinem Satireblog täglich eine halbe Million Leser erreicht, haben den Kampf gegen die so genannten Eliten aufgenommen. Mit ihrer neuen Partei „GeenPeil“ (Keine Peilung) brechen sie alle Regeln der politischen Gepflogenheiten. Der Name basiert auf dem Prinzip eines Peilgeräts. Die Partei hat keine Peilung, zeigt also in keine klare Richtung. Sie hat keine Positionen, kein Parteiprogramm.

Mit direkter Demokratie nach Schweizer Vorbild will die Partei in den im März anstehenden Wahlen punkten und verspricht, dass ihre Abgeordneten den Wünschen der Parteimitglieder folgen werden. Diese können via App demokratisch abstimmen, wofür die Politiker im Parlament stimmen sollen.

„Der Wähler ist der Chef“

Somit können die Bürger also vom Sofa aus mitentscheiden. Im Gegensatz zu anderen Parteien will „GeenPeil“ nicht verhandeln und keine Kompromisse eingehen.

Es liegt auf der Hand, dass die Belagerer der Fleischtöpfe mit ihren Spießgesellen alle verfügbaren Sturmgeschütze auffahren werden, um solche Absichten zu unterlaufen. Dabei setzen sie vor allem auf die fatale Wirkung ihrer seit langem angewandten elitären brain-wash-Strategien. Und die wirken, wie diese Meinungsumfrage in Amsterdam verdeutlicht:

Bedrohte Kuschelecke

Die Frage ist nur, wie lang diese Manipulation durch die sogenannten Eliten noch wirkt. Denn die „GeenPeil“-Initiative wirkt wie ein Aufrütteln von ins Mark getroffener etablierter Parteien und bedroht die Kuschelecke des Establishments und des politisch korrekten Mainstreams.

Gerade deshalb mag man den Initiatoren wünschen, dass im März an den Wahlurnen so mancher dem Aufruf „Stimm für dich selbst“ folgt und sei es nur, um zu erleben, wie ein plutokratisch anmutendes System ins Schlingern gerät.