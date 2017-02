Im Machtrausch nimmt der türkische Präsident Erdogan den wirtschaftlichen und sozialen Niedergang seines Landes nicht wahr. Am Bosporos tickt eine Zeitbombe.

Wird die Erosion der Türkischen Lira einen ökonomischen Niedergang der Türkei herbeiführen? Seit Jahresbeginn verzeichnet die türkische Lira einen Verlust von knapp 9 % und markiert fast täglich neue Allzeit-Tiefs sowohl zum US-Dollar als auch zum Euro. Bereits im Vorjahr verzeichnete die Währung gegenüber dem Greenback einen Verlust von rund 17 %.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Erstens haben der im Juli 2016 gescheiterte Putsch und die massiven Reaktionen der Behörden das Vertrauen ausländischer Investoren nachhaltig beschädigt. Zweitens hätte die türkische Notenbank längst intervenieren müssen. Sie unterließ dies aber, weil Erdogans strikt gegen eine Anhebung der Zinsen ist.

Anstieg der Unternehmensinsolvenzen

Ökonomisch folgerichtig steigt die Inflation im Land. Zuletzt lag sie bei 8,6 % und damit 3,5 % über dem Ziel der Notenbank. Je weiter die Lira fällt, desto mehr wird die Inflation befeuert. Dadurch dürfte auch das Handelsbilanzdefizit weiter steigen. Derzeit liegt es bei etwa 5 % des BIP. Das heißt, die Importe des Landes übersteigen die Exporte bei weitem. Nach Einschätzungen der Unicredit wird ein steigendes Handelsbilanzdefizit die Inflationsrate im Verlauf des Jahres auf 12 % oder gar mehr anwachsen lassen.

Hinzu kommt die immense Verschuldung türkischer Unternehmen, die nach Analysen der Ratingagenturen derzeit bei 213 Milliarden US-Dollar liegen dürfte und die Assets in US-Dollar und weiteren Fremdwährungen bei weitem übersteigt.

Unterm Strich bedeutet dies, dass die Schwächung der Lira die Schuldentragfähigkeit der Unternehmen weiterhin verschlechtert. Folglich muss – wie auch Moody’s erwartet – von einem signifikanten Anstieg der Unternehmensinsolvenzen ausgegangen werden. Aufgrund geringverzinster Kredite in US-Dollar sind viele türkische Privathaushalte diesen Verlockungen gefolgt und sitzen nun in der Carry-Trade-Falle fest.

Gesellschaftliche Verwerfungen

Nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am 2. Dezember 2016 seine Anhänger mit einem impliziten Aufwertungsversprechen dazu aufgefordert hatte, ihre Fremdwährungen in Lira oder Gold einzutauschen, folgten viele quasi in blindem Gehorsam diesem Aufruf, um nun nach wenige Wochen einen schmerzlichen Verlust einzufahren!

Da Erdoğan entgegen seiner substanzlosen Versprechen den Lira-Verfall nicht aufhalten kann, sind Auswirkungen auf seine Autorität nicht auszuschließen. Bei der Bevölkerung könnte der Eindruck entstehen, dass anders als der „große Führer“ orakelte, nicht irgendwelche ausländischen Mächte oder der böse Gülen die Verursacher der zu besichtigenden Malaise sind. Der ökonomische Aderlass des Landes erscheint vielmehr der mangelnden ökonomischen Kompetenz des Präsidenten und der ihn umgebenden Ja-Sager geschuldet zu sein.

Sofern also der Crash der türkischen Währung nicht aufzuhalten ist – und danach sieht es nun wahrhaftig aus – ist der wirtschaftliche Niedergang der Türkei nicht zu stoppen. Und die Folgen werden verheerend sein. Die Inflation wird weiter steigen, die Unternehmenszusammenbrüche werden zunehmen und aus Beschäftigten ein wachsendes Heer von Arbeitslosen machen. Am Ende stehen massive soziale Ungleichgewichte, die zu erheblichen gesellschaftlichen Verwerfungen im Land führen dürften.