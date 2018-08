Einwandern ohne anzukommen

Als vor 13 Jahren in Paris die Gewalt explodierte, negierten Medien und Politik das Offensichtliche, nämlich die Probleme von Moslems mit ihrer Integration.

Vor 13 Jahren explodierte in den vor allem von Migranten aus den früheren französischen Kolonien in Nordafrika geprägten Vorstädten von Paris die Gewalt.[1] Frankreich war damals schon das Land mit einer der größten Minderheiten von Menschen mit moslemischen Glauben in Europa.

Auch in der deutschen Presse sah man 2005 fassungslos nach Frankreich und wusste nicht weiter, so auch der „Focus“ in einem Artikel mit der Überschrift „Integration in Trümmern“[2]:

„Ratlose Republik: Nach zwei Wochen nächtlicher Gewaltausbrüche in den Vorstadtghettos stellt sich die Frage, wie die mehr als fünf Millionen Muslime eingegliedert werden können.“

Schon damals wurde deutlich, in welche Richtung sich das Problem verschärfen würde:

„Während die erste und zweite Einwanderergeneration den muslimischen Glauben kaum praktiziert, vertritt der Nachwuchs eher einen kämpferischen Islam und folgt immer häufiger radikalen Islamisten. Von ihnen erfahren die jugendlichen Underdogs die Bestätigung, die ihnen in der Schule meist versagt bleibt. Das europäische Wertesystem, so wird ihnen eingetrichtert, sei nicht erstrebens-, sondern verachtenswert.

(…).

Trotz der Armut sind die Geburtenraten in den Problemzonen hoch: Ein Viertel der Vorstadteltern hat fünf Kinder und mehr. Polygame Familien haben im Schnitt sogar zehn Kinder. Und mit der Zahl der Geschwister steigt die Wahrscheinlichkeit, straffällig zu werden, hat das Forschungszentrum CNRS herausgefunden.“

Die Einzelkämpfer der République sind müde

Und auch damals war klar, dass kein europäisches Schulsystem eine Integration von Menschen bewältigen kann, die sich eigentlich gar nicht integrieren wollen:

„Die letzten Vorposten des republikanischen Erziehungssystems in den Vororten sollten eigentlich die Lehrer sein. Ihr Unterricht ist ein täglicher Kampf. ,Wenn ich manche Schüler so sehe, frage ich mich, wie die später auch nur einen Scheck ausfüllen sollen‘, sagt Pascal Odin, der am Collãge Debussy in Aulnay-sous-Bois unterrichtet. Das Collãge ist das französische Gegenstück zur deutschen Gesamtschule – bis zur neunten Klasse bleiben alle Kinder in derselben Schulform.

Für Trabantenstädte wie Aulnay-sous-Bois, in denen 90 Prozent der Schüler Einwandererkinder sind, hat die Verwaltung eine dieser Abkürzungen erfunden, die das Elend besser klingen lassen sollen: ZEP, übersetzt ,Zone vorrangiger Erziehung‘. Obwohl die Personaldecke in solch bedürftigen Vierteln theoretisch besonders dick sein sollte, fühlen sich Lehrer wie Odin vom Bildungsminister im Stich gelassen. ,Man kann als Lehrer Dutzende Berichte etwa über brutale Schläger an die Schulverwaltung schreiben, es passiert nichts.‘

Und die Eltern? ,Viele tun so, als ob sie nicht wüssten, dass ihre Sprösslinge Hausaufgaben machen müssten‘, sagt Lehrer Odin. ,Oft schicken sie ihre Kinder mit leerem Magen in die Schule, und selbst die 1,50 Euro für die Schulkantine können oder wollen manche nicht berappen.‘

Die zentrale Schulverwaltung in Paris schustert sich ihre Wahrheit per Vorgabe zurecht. ,Man legt uns nahe, die Schüler – wegen der Statistik – besser zu benoten als berechtigt. Ich habe mich immer dagegen verwahrt, auf diese Weise einen bizarren sozialen Frieden zu erkaufen‘, klagt Odin. Als im Februar eine Kollegin von 30 Schülern fast gelyncht wurde, sie aber keine Unterstützung aus Paris bekam, traf Lehrer Odin eine Entscheidung: Er will sich möglichst schnell aus psychischen Gründen für dienstunfähig erklären lassen. Er habe seinen Teil zur „republikanischen Erziehung“ beigetragen, sagt er bitter. Die Einzelkämpfer der République sind müde.“

Und ja, schon damals wurde die Verantwortung für diese Zustände lieber irgendwo anders nur nicht bei den Migranten bzw. ihren Nachkommen selbst gesucht. Auch ein Artikel der FAZ mit der Überschrift „Integrationsmodell in Flammen“ aus dem Jahr 2005 konstatiert zwar das Scheitern der Integration in Frankreich:[3]

„Nicht die Republik, aber das republikanische Integrationsmodell, auf das Frankreich jahrzehntelang sein nationales Selbstverständnis gründete, steht in Flammen. Die Bilder der brennenden Autos und der nächtlichen Straßenschlachten aus den Pariser Vorstädten rütteln am Selbstbewußtsein einer Demokratie, die auf die wiederkehrende Gewalt bislang nur eine Antwort gefunden hat: Ratlosigkeit.

(…).

Das Scheitern der sozialen Besänftigungsstrategie seit den ersten Ausbrüchen von Gewalt im Pariser Vorortgürtel Anfang der achtziger Jahre kann nicht mehr geleugnet werden. Doch weigert sich die Regierung, sich dem Versagen der staatlichen Eingliederungsbemühungen zu stellen und daraus grundlegende Konsequenzen zu ziehen.“

Fragwürdige Argumentation

Doch die FAZ beeilte sich gleich, die Ursachen für das Desaster aufzuzeigen: Es war das Versagen der staatlichen Eingliederungsbemühungen. Eine völlig verfehlte Wohnungsbaupolitik, nämlich der Bau von Wohntürmen auf der grünen Wiese, von aus dem Boden gestampften Sozialbausiedlungen vor den Großstädten, hätte zu einem urbanen Segregationsprozess geführt. Die Bildung von Einwanderer-Ghettos wäre die Folge gewesen.

Das war damals keine schlüssige Argumentation und ist es heute ebenso wenig. Heute wissen wir, dass keine missratene Wohnungsbaupolitik benötigt wird, um soziale Brennpunkte (ein Lieblingswort der deutschen Politik) entstehen zu lassen. Einwanderergruppen, die eine gewisse Anzahl in ihrer neuen europäischen Heimat erreicht haben, aber die europäische Kultur ablehnen, sind offenbar sehr gerne unter sich.

Und hilflos versuchte die FAZ damals noch den französischen Lehrern einen Teil der Schuld anzuhängen, die partout keine Lust hatten, sich in Schulen mit hohem Migrantenanteil verheizen zu lassen:

„Der Antrieb der Politik und der Verwaltung, die Bildungschancen der meist mit französischer Staatsbürgerschaft versehenen Einwandererkinder zu verbessern, ging nie so weit, sich mit der Lehrerschaft anzulegen. So bleibt es dabei, daß in die schwierigsten Schulen als Lehrer jene jungen Studienabgänger geschickt werden, die noch gänzlich ohne Lehrerfahrung sind. Es muß daher nicht verwundern, daß sich – wie der Rechnungshof bemerkt – die sozialen Aufstiegsmöglichkeiten von Einwandererkindern über eine gute Schulbildung im vergangenen Jahrzehnt verschlechtert haben.“

Der Schule bzw. den Lehrern als Verhinderer einer guten Schulbildung von Migranten die Schuld zuzuschieben, ist angesichts der erfolgreichen Integration von Migranten aus nicht-islamischen Ländern sowohl in Frankreich als auch im übrigen Europa oder in anderen Erdteilen nur noch ein jämmerlicher Versuch der Exkulpation. Andere Einwanderergruppen zeigen, dass man die Chance auf eine kostenlose Bildung, die Europa im Gegensatz zu anderen Weltteilen bietet, durchaus nutzen kann.

Seit 2005 ist inzwischen in vielen Staaten in Europa der moslemische Anteil an der Gesamtbevölkerung immer weiter gewachsen. Allein 2015 kamen nach amtlicher Feststellung 1,1 Millionen Migranten nach Deutschland, mehrheitlich Moslems, mehrheitlich Männer und mehrheitlich mit schlechter Schulbildung. Somit hat sich auch Deutschland in dieser Hinsicht an Frankreich angeglichen. Und es ist kein Ende abzusehen.

Journalisten taten seit 2005, was sie konnten, um zu beschwichtigten und die Lage zu beschönigen, Politiker ignorierten die problematische Entwicklung weitgehend. Es ist nicht anzunehmen, dass dieses Versagen der polit-medialen Klasse in absehbarer Zeit korrigiert wird.

„Eindeutig überfordert“

In einem neueren Aufsatz zur Migrationsproblematik in der NZZ schreibt der altlinke Schriftstelle Peter Schneider, der inzwischen immerhin laut darüber nachdenkt, ob es nicht doch Grenzen der Aufnahmebereitschaft geben müsste, zur Lage in Frankreich:[4]

„In Frankreich mit seinen muslimischen Parallelgesellschaften in den Banlieues, in die sich die Polizei allenfalls in Mannschaftsstärke hineintraut, ist das Projekt der Integration der Muslime offenbar weitgehend gescheitert. Der französische Geheimdienst zählt unter ihnen 9000 Gefährder, also Leute, von denen nach der amtlichen Definition «eine öffentliche Gefahr ausgeht». Die entsprechende Zahl für Deutschland ist 750 – eine Zahl, deren Überwachung die deutschen Dienste nach eigenen Angaben eindeutig überfordert.“

Na, schau‘n wir mal, dann seh‘n wir schon.

Anmerkungen

