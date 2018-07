Teurer Facebook-Kommentar

Vor einem bayerischen Gericht ist eine Putzfrau für einen Facebook-Kommentar zu 1650 € Geldstrafe verurteilt worden. Fragen zur sozialen Dimension des Urteils.

Das Existenzminimum einer einzelnen Person lag 2016 bei 8.820 Euro. Für zwei Kinder kommen noch einmal 9.432 Euro im Jahr dazu. Zusammen sind also 18.252 Euro pfändungsfrei. Oder 1.521 Euro vom Nettoeinkommen im Monat.

Ich möchte mal wissen, welche Raumpflegerin soviel netto verdient. Denn bis zum Brutto kommen ja nochmal 300 Euro Sozialabgaben dazu. Ein Bruttoverdienst von über 1.800 € ist für eine Person mit zwei Kindern also vor staatlicher und privater Räuberei sicher.

Bei 160 Stunden monatlicher Arbeitszeit ist das ein Stundenlohn von 11,25 Euro. Zum Vergleich: Der Mindestlohn liegt derzeit bei 8,84 Euro.

Warum diese Betrachtungen? Eine Raumpflegerin (volkstümlich Putzfrau genannt) war im Freistaat Bayern zu einer Geldstrafe von 1.650 Euro für einen Post auf Facebook verurteilt worden:

Richter Calame verursacht eine Kalamität

„Die Welt“ hatte einen Eintrag mit der Überschrift „Subsidärer Schutz: Zehntausende Flüchtlinge verklagen Deutschland“ gepostet.[1] Die Frau kommentierte laut dem Münchener Merkur:[2]

„Den Staat bescheißen, Leute beklauen, vergewaltigen, sich die Eier wundschaukeln, Geld von uns fordern und den Staat verklagen. Das können sie. Sie sind ja wertvoller als Gold, unsere Superfachkräfte. Ich hoffe, unsere Gerichte schmettern alles ab. Wenn ich Richter wäre, würde ich sagen, wenn euch etwas nicht passt, geht wieder nach Hause. Wir müssen aufhören, uns das alles gefallen zu lassen.“

Die Kripo Fürstenfeldbruck ermittelte, und der Richter Calame verurteilte sie. Der Hinweis an die Kripo kam übrigens aus Saupreißen. Etliche Blogger im Netz sind der Meinung, dass der Kommentar durch die Meinungsfreiheit gedeckt sei.[3]

So ein Urteil gegen Geringverdiener ist in meinen Augen irgendwie skandalös. Da werden wahrscheinlich die Kinder bestraft, wenn überhaupt etwas gepfändet werden kann. Vielleicht fallen Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke sowie Besuche bei MacDonalds weg, oder die alten Schuhe müssen etwas länger getragen werden. Calame ist für eine mittelschwere Kalamität verantwortlich.

Von wegen sozial

Zudem wird die Frau eine lebenslange Wut auf Medien und Politiker haben, was bei etwas Augenmaß und bei Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nicht passiert wäre. Da wünscht man sich das Königlich Bayrische Amtsgericht unter Amtsgerichtsrat August Stierhammer zurück. Im Vorspann hieß es immer:

„Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch Seine Königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert, ein kunstsinniger Monarch. Denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel, die Menschen warn typisch; die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals.“

Nun werden republikanische Richter, Staatsanwälte und Kripobeamte seit 1919 ja vom Freistaat eingestellt bzw. von Abgeordneten gewählt. Die Dirndl sind nicht mehr ganz so sittsam und äußern sich politisch, die Herren Staatsanwälte und Richter sind nicht mehr so vornehm und so leger. Vor allem steht die CSU im Feuer. Das Adjektiv „sozial“ kann sie nach diesem Vorfall mit dem Kommentar aus ihrem Parteinamen schon mal streichen. Das Urteil über das „C“ überlass ich dem Lieben Gott und nicht den Bischöfen.

Die Betroffene und ihr Mann können ein paar Stunden weniger arbeiten, damit sie sicher unter die Pfändungsgrenze fallen. Oder sie können in ein liberaleres Land umsiedeln, zum Beispiel nach Slowenien, der Heimat des Ehemanns der Verurteilten.

Gut, daß in Bayern und Franken bald Wahlen sind. Wahltag ist Zahltag. Die CSU ist absolut nicht mehr tragbar, wie auch dieser Vorfall beweist. Franz Josef Strauß dreht sich gerade im Grab rum. Oder er rotiert. Er würde AfD wählen. Es wird Zeit, daß der Himmel über Bayern blau wird. Seis drum.

Anmerkungen

[1] https://www.welt.de/politik/deutschland/article160845808/Zehntausende-Fluechtlinge-verklagen-Deutschland.html

[2] https://www.merkur.de/lokales/dachau/dachau-ort28553/hetze-gegen-fluechtlinge-auf-facebook-putzfrau-landet-vor-gericht-10026508.html

[3] https://www.tichyseinblick.de/meinungen/die-magersucht-der-meinungsfreiheit/



Ihr Beitrag zur politischen Kultur! Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter

Invalid email address Selbstverständlich können Sie den Newsletter jederzeit wieder abbestellen.

Vielen Dank für die Anmeldung! Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.