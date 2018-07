Zeiten für politische Kraftmeier

Trump, Putin und Erdogan machen es vor: Kraftmeierei und zivilisatorische Grenzverletzungen kommen bei Wählern wieder gut an. Wer verhandelt, wird verachtet.

Dieser Tage sagte mir ein befreundeter türkischer Journalist, alle 70 Jahre ändere sich die Welt grundlegend. Er markierte das Ende des Zweiten Weltkriegs als einen solchen Wendepunkt und interpretierte den augenblicklich in ganz Europa und in den USA zu beobachtenden und bis in die Mitte der Gesellschaft hineinwirkenden politischen Wandel als Bestätigung seiner Theorie.

Wir waren uns einig, dass die Autokratie des türkischen Staats- und Regierungschefs Recep Tayyip Erdogan, von der mein Freund geheimdienstlich verfolgt wird, keine singuläre Entwicklung sein kann, sondern als Analogie auf die Veränderungen etwa in den USA und Russland gedeutet werden muss.

Zeit der Charismatiker

Was immer an der 70-Jahre-Theorie meines Freundes dran sein mag, richtig ist, die Welt wandelt sich grundlegend. Unübersehbar endet die auf sozial-liberalen Überzeugungen gründende Nachkriegszeit, die Gewerkschaften stark machte, Mitbestimmung förderte, die Frauen aus der Fremdbestimmung durch den Mann befreite, Homosexualität nicht nur entkriminalisierte, sondern gesellschaftsfähig machte, und durch umfassende Bildungsreformen erstmals Arbeiterkindern den gesellschaftlichen Aufstieg ermöglichten.

Diese Welt war auf Konsens gebaut, sie war erfüllt von dem Bewusstsein, politische Erfolge letztlich nur im Dialog erreichen zu können. Gleichwohl war sie nicht gewaltfrei. Staaten wie die USA oder Revolutionäre wie Fidel Castro und Che Guevara zettelten weiterhin Kriege an, und linke Extremisten in Europa terrorisierten jene, die sie für die Herrschenden hielten.

Aber über die Universitäten und unterstützt durch die Intellektuellen sowie die neu entstehende Popkultur breitete sich in den Gesellschaften ein vom Diskurs getragene Gegenbewegung aus, die auf die Straße ging und bei Wahlen die Parteientektonik gründlich durchrüttelte. Parteipolitisch etablierten sie sich in den USA innerhalb der Demokraten, in Europa in der Sozialdemokratie. Sie brachten Charismatiker wie John F. Kennedy, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Olof Palme oder Giscard d’Estaing an die Macht, die den Ausgleich der Interessen suchten. Gerade für die Arbeiter und den Mittelstand in der westlichen Welt entstand so nicht nur eine lang anhaltende Periode des Friedens, sondern auch eines bis dahin nicht gekannten Wohlstands.

Politik als Kraftmeierei

Spätestens mit Donald Trump hat diese Phase ihr Ende gefunden. Trump ist an einem Interessenausgleich nicht interessiert. Er propagiert „America First“, lockt die Abgehängten im Rust Belt mit Großmachtsfantasien des weißen Mannes und agitiert sie mit einem selbst in den USA in dieser Form lange nicht gekannten Chauvinimus. Wirtschafts- und sozialpolitisch aber krümmt er für sie nicht den kleinsten Finger. Er braucht sie als Wähler, als Menschen sind sie ihm egal.

International düpiert Trump Verbündete und Freunde und erklärt China, Europa und Kanada mit seiner aggressiven Schutzzollpolitik den Handelskrieg. Mit diesem wirtschaftspolitischen Amoklauf einher geht der Verlust von politischer Zivilisation. Trump verbreitet ungeniert Unwahrheiten, die er tags drauf ungeniert wieder einsammelt, pöbelt nicht nur gegen politische Gegner, sondern gegen verbündete wirtschaftlich starke Länder wie Deutschland. Erst liefert er sich mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un einen verbalen Schlagabtausch, der die Welt bis an den Rand eines Atomkriegs führt, um sich flugs darauf mit Kim Jong-un zu verbrüdern, ohne dabei irgendwelche politischen Erfolge vorweisen zu können.

Heute trifft er in Helsinki den russischen Autokraten Wladimir Putin, mit dessen Politik und sonstigen Machenschaften ihn mehr verbindet als trennt. Wie Trump begreifen auch Putin Erdogan in Türkei Kraftmeierei ganz selbstverständlich als Selbstzweck der Politik. Sie behaupten einfach etwas, um einem anderen zu schaden. Und manchmal scheuen sie auch vor Ungeheuerlichkeiten nicht zurück. So ist die Zahl der vielen ungeklärten Terroranschläge in der Türkei auffällig. Sie fanden alle in jener Zeit statt, da Erdogan den Ruf nach dem starken Mann forderte.

Die Muskeln spielen lassen

Mit Leuten wie Trump, Putin oder Erdogan, ist die Politik jedem intellektuellen Einfluss entrissen. In Heidelberg sprach der US-Historiker Charles S. Maier in Bezug auf Trump jüngst von einer „speziellen Kampfeslust und einer latenten Gewalt, die sich auf die Tradition des Wilden Westens stützen“.

Mit solchen Leuten hat sich die Politik auch des Westens aus der zivilisierten Welt verabschiedet. Putin lässt seinen Hund um Merkels Sessel herumspazieren, um ihr seine Macht zu demonstrieren. Trump hat sogar der 92 Jahre alten Queen beim Abschreiten der Ehrengarde den Weg geschnitten. Er lästert bei Tisch über die gastgebende britische Premierministerin Theresa May. Und für ihr ungebührendes Verhalten applaudieren ihnen all jene, die sich selbst am Stammtisch oder vielleicht sogar daheim ähnlich unzivilisiert verhalten.

Bei einer wachsenden Zahl von Wählern kommt es wieder gut an, die Muskeln spielen zu lassen, das Klappe aufzureißen und zivilisatorische Grenzen zu verletzen, statt zu argumentieren. Wer verhandelt, wird verachtet.



