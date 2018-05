Wo stehen Özil und Gündogan?

Mit ihrer Wahlwerbung für den türkischen Präsidenten Erdogan haben die deutschen Nationalspieler Mezut Özil und Ilkay Gündogan die Identitätsfrage gestellt.

Wer beim Fußball ins Abseits läuft, verpasst im schlimmsten Fall eine riesige Torchance. Was es aber heißt, sich politisch ins Abseits zu manövrieren, das wissen seit gestern auch die beiden deutschen Fußball-Nationalspieler Mezut Özil und Ilkay Gündogan.

Denn die beiden haben sich in einem Londoner Hotel für Werbefotos mit türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan zur Verfügung gestellt. Gündogan schrieb dazu in türkischer Sprache auf sein Trikot: „Für meinen Präsidenten, hochachtungsvoll.“ Özil sendete einen Bild-Tweet, der ihn, Gündogan und der beim FC Everton spielenden Cenk Tosun zeigt, mit der Bemerkung: „In guter Gesellschaft heute Abend.“ Versehen war der Tweet zudem mit einem zwinkernden Gesicht sowie der deutschen und der türkischen Fahne.

Erdogan auf den Leim gegangen?

Welch verstörende Botschaft. Was um alles in der Welt mag die deutschen Nationalspieler dazu bewogen haben, Wahlkampfwerbung für einen Despoten wie Erdogan zu machen? Stört es sie nicht, mit einem Mann zu posieren, der mithalf, den IS-Terror zu ermöglichen, der mit deutschen Panzern Kurden-Städte überrollt, der Zigtausende Anhänger der Gülen-Bewegung auch in Deutschland verfolgt und dazu sogar Imame als Agenten einsetzt?

Erdogan ist nicht irgendein Politiker, sondern einer, der seine Gegner wegsperrt, foltert und in öffentlichen Schauprozessen von einer auf ihn eingeschworenen Justiz aburteilen lässt. Erdogan ist längst kein Demokrat mehr, sondern ein größenwahnsinniger Herrscher, der nichts unversucht lässt, die in Deutschland lebenden Türken und Deutsch-Türken immer wieder für seine politischen Ziele zu benutzen.

Derzeit ist Erdogan auf Wahlkampftour in Großbritannien. Er will die Stimmen der dort lebenden Türken bei der vorgezogenen Parlaments- und Präsidentschaftswahl am 24. Juni für sich und seine AKP gewinnen. Mindestens genauso gern würde er in Deutschland Wahlkampf machen, doch das hat ihm der deutsche Staat verboten in der Hoffnung, den türkischen Wahlkampf aus dem Land herauszuhalten. Fast wäre dies gelungen. Doch mit ihren Fotos haben Özil und Gündogan diesem Ansinnen ein Schnippchen geschlagen. Und keiner kann sagen: Sind sie Erdogan auf den Leim gegangen? Oder wussten sie, was sie taten?

Überdies ist die Angelegenheit gleich im doppelten Sinne perfide. Denn neben der zur Schau gestellten Sympathie für einen Autokraten schneiden die Bilder eine schmerzhafte Wunde in die zunehmend von Selbstzweifeln geplagte deutsche Gesellschaft. Seit Angela Merkel im Sommer 2015 die Grenzen für die Masseneinwanderung öffnete, sorgen sich viele Bürger um den Verlust ihrer Identität. In den sozialen Medien und auch auf GEOLITICO wird darüber diskutiert, ob und wie Integration gelingen kann.

Entscheidung für Deutschland

Mit ihrer Botschaft dürften die beiden in Gelsenkirchen geborenen Deutschen türkischer Herkunft, die Erdogan als „ihren Präsidenten“ bezeichnen und sich mit ihm in „guter Gesellschaft“ wähnen, alle Integrations-Skeptiker in ihrer Haltung nachhaltig bestärkt haben. Zugleich schaden sie all den anderen Deutschen türkischer Herkunft, die in Deutschland eine Heimat gefunden haben und die Entwicklung im Land ihrer Väter und Mütter mit allergrößter Sorge betrachten. Selbstverständlich haben diese Menschen eine tiefe emotionale Beziehung zum Land ihrer Vorfahren, nicht anders ergeht es den Nachfahren der in alle Welt ausgewanderten Deutschen. Aber ihre Entscheidung, hier zu leben, ist eine klare Entscheidung für Deutschland, für seine Kultur, seine Traditionen und Institutionen.

Özil und Gündogan haben beide den deutschen Pass. Ihr Präsident ist Frank-Walter Steinmeier. Wenn sie das anders sehen, sollten sie die Konsequenzen ziehen.



Ihr Beitrag zur politischen Kultur! Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter Invalid email address Selbstverständlich können Sie den Newsletter jederzeit wieder abbestellen.



Vielen Dank für die Anmeldung! Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.