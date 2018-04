Journalisten als Brandstifter

Die Berichterstattung über die AfD-Ausgrenzung bei einer Opel-Demo in Eisenach ist nicht nur unscharf. Sie gaukelt den Lesern etwas vor und schürt Konflikte.

Nun ist es so weit, „Bild“ hat die „Schlacht um Opel“ ausgerufen. Anlass ist eine Demonstration vor den Toren des Eisenacher Werkes. An der Kundgebung der Opel-Belegschaft und der IG Metall beteiligten sich auch Politiker aller Parteien bis hin zur MLPD, der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands. Letztere sieht sich unter anderem in der Tradition von Josef Stalin und Mao Zedong.

Mit der Teilnahme der MLPD, die mit Stalin und Mao Massenmörder zu ihren Vorbildern zählt, hatten weder die IG Metall noch CDU, SPD, Grüne und Linke ein Problem. Als jedoch der Thüringer AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke mit einigen Anhängern und Mitstreitern sich der Demonstration anschließen wollte, kannte die IG Metall kein Pardon. Die AfD sollte nicht dabei sein.

Wer grenzt wen aus?

Eine augenscheinlich vorher zu diesem Zweck zusammengestellte Gewerkschafter-Gruppe ging sofort auf die AfD los, drängte sie ab und versperrte ihr den Weg auf das Kundgebungsgelände. In der Südthüringer Zeitung hieß es dazu, die IG Metall habe verhindern wollen, „dass Extremisten die Opel-Beschäftigten für ihre Zwecke instrumentalisierten“.

Bundesweit zeichneten Medien nun folgendes Bild: Opel-Beschäftigte hätten die AfD davongejagt. Hier seien nur einige Beispiele der aktuellen Berichterstattung erwähnt. Die Thüringer Allgemeine schreibt:[1]

„Als Björn Höcke und weitere AfD-Anhänger an den Protesten teilnehmen wollten, gab es lautstarke Unmutsbekundungen unter den Demonstrationsteilnehmern. Letztlich wurde den Politikern der Zutritt zur Kundgebung vor dem Opel-Werk Eisenach verwehrt.“

Im „Focus“ heißt es dazu:[2]

„Höcke wollte sich am Dienstag unter die knapp 1400 Teilnehmer einer Aktion für den Erhalt der Autofabrik in Eisenach mischen – Opelaner und Vertrauensleute drängten ihn und etwa ein halbes Dutzend andere AfD-Anhänger jedoch immer weiter von der Kundgebung ab. Letztendlich wurde dem Politiker der Zutritt zur Kundgebung vor dem Opel-Werk verwehrt.“

Und die Frankfurter Rundschau schreibt:[3]

„Wie in Videos, die im Netz kursieren, klar zu erkennen ist, drängten die Protestierenden den Rechtsaußen samt Gefolgschaft aus der Kundgebung – die AfD musste unverrichteter Dinge wieder abziehen.“

Kalkuliertes Vorgehen

Für den unbedarften Betrachter mag sich die Situation in Eisenach so dargestellt haben. Jeder professionelle Beobachter aber, und dazu zählen Journalisten, musste die Lage vor Ort anders beurteilen.

Tatsächlich gab es eine Demonstration vor dem Werkstor. Dort hielten sich die Mitarbeiter des Eisenacher Opelwerkes auf. Unter ihnen waren die Funktionäre der IG Metall deutlich an ihren Westen zu erkennen. Und durch sie hindurch marschierten ungehindert Vertreter von CDU, SPD und Grünen Seit‘ an Seit‘ mit dem der Linken angehörenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow.

Vor dem Demonstrationsgelände aber war eine Gruppe von IG-Metallern postiert. Sie standen offensichtlich mit dem Ziel dort, eine mögliche Unterstützung der Opel-Belegschaft durch die AfD zu verhindern. Schließlich hatte sich die AfD bereits im Winter einer Demonstration der Siemens-Belegschaft in Erfurt angeschlossen. Auf Zeitungsfotos waren hinterher AfD-Fahnen gemeinsam mit denen der IG Metall zu sehen. Das kam bei den Funktionären der IG Metall und den mit der Gewerkschaft verschmolzenen Parteien SPD und Die Linke gar nicht gut an.

In Eisenach jedenfalls drängten Gewerkschafter die AfD ab. Sie gingen so beherzt zur Sache, dass Personenschützer und Polizei eingreifen mussten. In Sorge um eine Eskalation, baten Polizisten die AfD-Vertreter schließlich, das Demonstrationsgelände nicht zu betreten. Diesem Wunsch entsprachen die Abgedrängten.

Als sich das Geschehen vor dem Demonstrationsgelände unter den Opel-Mitarbeitern herumsprach, löste sich einer von ihnen demonstrativ aus der Kundgebung. Er ging auf die AfD zu und bedankte sich für die politische Unterstützung. Daraufhin wurde er von der IG-Metall-Störtruppe angepöbelt und an der Rückkehr zu seinen Kollegen gehindert.

Die Gewerkschaft schürt Angst

Und noch etwas anderes gehört zur Schilderung der Ereignisse. Wer den Anspruch erhebt, den Leser so umfassend wie möglich aufzuklären, darf den Kontext nicht ausblenden, in dem das Herumgeschubse der AfD in Eisenach steht. Denn nur in diesem Kontext wird verständlich, worum es der IG Metall geht.

Seit Monaten bereits agitiert die IG Metall die Mitarbeiter des Opel-Werks gegen die AfD. Sie werden davor gewarnt, mit der Partei zu sympathisieren, sie zu unterstützen oder ihr gar beizutreten. Im ebenfalls von der Schließung bedrohten Erfurter Siemens-Werk geht die IG Metall genauso vor. Dort kann jeder Mitarbeiter am Schwarzen Brett lesen, wie er über die AfD zu denken hat. Wer auch nur ansatzweise Sympathie für die AfD erkennen lässt, wird stigmatisiert und im schlimmsten Fall gar gemobbt – und zwar nicht von der Firmenleitung, sondern von der IG Metall.

Nur bei strikter Geheimhaltung ihres Namens und unter Ausschluss jeglicher Öffentlichkeit wagen Beschäftigte beider genannter Werke die Kommunikation mit Vertretern der AfD. Das heißt, ihre Furcht vor dem Bekanntwerden ihres Kontaktes mit der AfD ist praktisch ebenso groß wie die Furcht vor dem Arbeitsplatzverlust.

Wenn all diese Aspekte in die Berichterstattung einfließen, ergeben sich kleine, aber entscheidende neue Facetten in der Wahrnehmung des Geschehens in Eisenach. Im größeren Kontext betrachtet handelt es sich nämlich nicht, wie die „Bild“ weiszumachen versucht, um eine „Schlacht um Opel“, sondern um politischen Einfluss. Und in diesem Sinne erscheint auch der von der IG Metall gegen die AfD gerichtete Vorwurf der Instrumentalisierung des Existenzkampfes der Opel- und Siemensbeschäftigen in einem ganz anderen Licht.

Die Not des einen…

In der augenblicklichen Situation stellen sich alle politischen Parteien mit Ausnahme der FDP und alle Gewerkschaften demonstrativ an die Seite der Arbeitnehmer. Die existenzielle Krise ist die Situation, in der zum einen die Parteien eine große Nähe zu ihren bereits vorhandenen und potenziellen Wählern und zum anderen Gewerkschaftern zu ihren aktuellen und künftigen Beitragszahlern aufbauen können. In solchen Phasen wird Vertrauen aufgebaut oder verloren, das heißt, es werden Wähler bzw. Beitragszahler gewonnen oder verloren. So fügt sich der Existenzkampf der Arbeitnehmer nahtlos ein in den Konkurrenz- und Existenzkampf von Parteien und Gewerkschaften.

Folglich ist der Vorwurf fadenscheinig, ein politischer Konkurrent wolle die Nöte der Arbeitnehmer für seine Zwecke instrumentalisieren. Denn im Grunde tun das alle Parteien und Gewerkschaften, die für den Erhalt der Arbeitsplätze eintreten. Ihr Einsatz für die Arbeitnehmer ist zugleich immer auch der Kampf um die eigene Existenz. Beides ist untrennbar miteinander verbunden. Alle Beteiligten handeln also aus den gleichen Motiven.

Allerdings wird genau das in der Berichterstattung nicht deutlich. Sie gaukelt den Lesern vor, es gebe jene, die es nur gut mit den Arbeitnehmern meinen, und jene, die sich deren Gunst allein zum Zwecke des eigenen Fortkommens erschleichen. Zum einen ist das den Beteiligten und dem Leser gegenüber ziemlich unfair, zum anderen ist es gefährlich. Genau genommen, sind solche Journalisten Brandstifter.

