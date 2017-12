Hyper-Moral erstickt die Freiheit

Eine politisch instrumentalisierte Moral zerstört Schicksale und zementiert den Herrschaftsanspruch von Kleingeistern. Beispiele aus Deutschland und Ägypten.

An der Universität Würzburg ist es jüngst zu einem Streit gekommen. Eine Professorin hatte alle Studenten im Hörsaal aufgefordert, ihre Kopfbedeckung abzunehmen. Eine muslimische Studentin kam der Aufforderung nicht nach. Studenten verließen aus Protest gegen die Beleidigung des Islam den Saal, der Vorfall schlug deutschlandweit hohe Wellen. Die Professorin hat sich dreimal entschuldigt. Es nutzte nichts. Auch ihre nachgeschobene Erklärung half nicht:

„Seit vielen Jahren pflege ich, in meinen Vorlesungen die Zuhörer um die Abnahme von Kopfbedeckungen zu bitten, als Zeichen des Respekts vor einer universitären Einrichtung und vor mir als vortragender Professorin“.

In der Regel seien damit männliche Studierende angesprochen, die Hiphopmützen mit steifen Schirmen oder Bäsballkappen tragen. Die Professorin bedauerte „die Aufregung und die Missverständnisse, die sich aus der Artikulation ihrer persönlichen Missbilligung ergeben haben“.

Ihr Schicksal war der Nil

Als ich von dem Ereignis an der Universität Würzburg hörte, las ich wenig später über folgende Begebenheit in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort trat die in den arabischen Ländern überaus erfolgreiche ägyptische Sängerin Sherine Abdel Wahab auf. Jedenfalls war sie bis zu diesem Gastspiel erfolgreich. Ihre Karriere dürfte nun allerdings Geschichte sein.

Denn während des Konzerts hatte sie ein Zuschauer gebeten, ihren bekanntesten Song „Hast du noch nicht vom Nil getrunken?“ zu singen. Daraufhin antwortete Abdelwahab launig: „Dann bekommst du Bilharziose. Trink lieber Evian-Mineralwasser.“

Das hätte sie lieber nicht sagen sollen. Eine Welle der Empörung brach über sie herein. Bilharziose wird durch Saugwürmer verursacht, die im Nil herumschwimmen. Die ägyptische Künstlergewerkschaft warf der Sängerin nun „ungerechte Verhöhnung und Verspottung unseres geliebten Ägyptens“ vor und belegte Abdelwahab mit einem Auftrittsverbot. Und das Staatsfernsehen wird nicht länger ihre Lieder spielen, berichtet die Zeitung al-Ahram.

Geifernde Pseudo-Moral

Am 23. Dezember muss sich Sherine Abdel Wahab auch noch vor Gericht verantworten wegen „Beleidigung des ägyptischen Staates“ und „Verbreitung provokativer Propaganda“. In Zeiten, in denen Ägypten den Tourismus brauche, untergrabe sie die Werbung, so die Ankläger. Die Sängerin entschuldigte sich auf Facebook und bat „die geliebte Heimat und deren Kinder“ um Vergebung. Ob die Ober-Moralisten ein Einsehen haben werden?

Wilhelm Busch schrieb einst: „Tugend will ermuntert sein, Bosheit kommt von ganz allein“. Und leider oft genug im Gewand einer geifernden Pseudo-Moral. Wie sich die Bilder in Orient und Okzident doch inzwischen gleichen. Weltweit werden berufliche Karrieren wegen Beleidigungskrämpfen irgendwelcher Kleingeister zerstört, die sich so ihren Herrschaftsanspruch durchsetzen und die Freiheit ersticken wollen. Finde den Unterschied zwischen Deutschland und Ägypten…