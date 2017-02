Jeden Sonntag tischt uns Anne Will ein mediales Tribunal gegen den gesunden Menschenverstand auf: Das ist keine Diskussionssendung, sondern eine Anmaßung.

Immer wieder sonntags… tagt im Ersten nach dem Tatort das Tribunal der Selbstgerechten über alle Personen, die sich nicht der politischen Korrektheit und der vorgegebenen linksgrünen Denkschablone unterwerfen wollen. Anne Will, dann Günther Jauch und jetzt wieder Anne Will, die Zusammensetzung der Gesprächsrunde und die Inszenierung des Talks unterscheiden sich von Wochenende zu Wochenende nur durch minimale Abweichungen.

Mal heißt es Fünf (inklusive der Moderation) gegen Eins, wobei der/die zum Paria Erklärte entweder ein AfD-Vertreter oder ein europäischer EU-Gegner ist, dem der hasserfüllte Dünkel der deutschen Moralelite entgegenbläst. Oder es geht im nahezu synchronen Chor der Korrekten gegen den US-Präsidenten Trump, der sich eine eigene Meinung erlaubt.[1] Zwischen diesen GEZ-finanzierten Gerichtshöfen am späten Sonntagabend liefert die ARD uns, den zur Zahlung dieser Shows Gezwungenen, vor Peinlichkeit triefende Befragungen der Kanzlerkandidaten der Altparteien, wie jüngst das „Interview“ mit EU-Funktionär und Sitzungsgeldkassierer Schulz.

Pharisäertum im Wohnzimmer

Statt ihren Informationsauftrag zu erfüllen, will die ARD umerziehen. Statt Abwechslung ist rituelle Erhöhung vermeintlicher Bessermenschen angesagt, die durch das reflexhafte Eindreschen auf Andersdenkende eine Art Apotheose verfolgen. Statt Neutralität flimmert Pharisäertum in die Wohnzimmer. Sonntag auf Sonntag. Und davon muss Anne Will, deren eigene Produktionsfirma diese Sendung übrigens fabriziert, derart überzeugt sein, dass ihr die ewig gleiche Choreografie, die nie zu einem Ergebnis führt, selbst nicht langweilig wird.[2] Andererseits scheint die Bezahlung ja zu stimmen. Wozu sollte sie sich also noch die Mühe machen, wenigstens den Anschein eines journalistischen Anspruchs zu wahren?

Inzwischen wagt der Zuschauer kaum noch auf eine echte Diskussion um Inhalte zu hoffen. Lediglich die bornierten, schwarz-weiß zeichnenden Sendetitel amüsieren hin und wieder. Außerdem kann er sich fest darauf verlassen, immer wieder dieselben Gäste zu sehen.

Vor allem einer darf in der Runde nicht fehlen: der Bundesjustizminister. Wer ihn im politischen Alltag zuweilen vermisst, weil er wegen irgendeines Fehltrittes wieder einmal abtauchen muss, der schalte einfach nach dem Tatort Wills Tribunal ein. Dort kann er dann die größte Fehlbesetzung im Justizamt seit Bestehen der Bundesrepublik live beim Zensurzelebrieren erleben – eifrig beklatscht vom Studiopublikum und von Will gespielt kritisch befragt und dann für gut befunden.

Andere Dauerbrenner der Sendung und Garanten für öden Talk ohne Überraschungen sind Renate Künast, Oskar Lafontaine oder Peter Altmaier, Merkels jubelnder Schleppenträger, ab und an auch der Berufssohn und Erbmillionär Jakob Augstein, der betroffen Wasser predigt.

Sauer, dünnflüssig und abgestanden

Für die etwa acht Millarden Euro, die jährlich an die öffentlich-rechtlichen Sender verteilt werden, darf der Zuschauer ganz sicher mehr erwarten: mehr Intellekt, mehr Objektivität und mehr Engagement. Er darf eine andere Gästeauswahl, eine vorbereitete Moderation und eine faire Runde erwarten. Auch von einer Anne Will, die doch so ganz anders sein möchte. Anders formuliert: Was uns die Öffentlich-Rechtlichen zur besten Sendezeit als Crème de la Crème servieren, ist im Grunde schon seit einiger Zeit sauer, dünnflüssig und abgestanden. Denn es ist Larmoyanz, den Zuschauern als Höherwertigkeit verkauft, es ist Weltfremdheit gepriesen als Weitsicht und es ist als Moral aufgetischter Narzissmus. Zusammen spielen sich diese „Güter“ in einem medialen Tribunal gegen den gesunden Menschenverstand auf: Das ist keine Diskussionssendung, sondern eine Anmaßung. Im echten Wettbewerb auf dem hart umkämpften Markt, dem sich die ARD durch den Zwangsbeitrag entzieht, würde ein solch linkes Format kaum bestehen oder viel weniger Geld einsammeln. Ungerecht geht es also nicht nur innerhalb der Will-Sendung zu.

