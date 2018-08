Ruf nach deutschen Atomwaffen

Ausgerechnet die ach so „liberale“ „Welt“ kann von der Idee einer deutschen Atombewaffnung nicht lassen. Diesmal schickt sie Prof. Hacke an die Propagandafront.

Jüngst sinnierte der 68er Politikprofessor Christian Hacke in der „Welt“ über Kernwaffen für Deutschland.[1] Nun kann man zahllose Vermutungen anstellen, was mit seinem Beitrag von wem beabsichtigt war. War er ein Spiel über die Bande? Soll die Merkel-Regierung mit diesem Eintrag weiter destabilisiert und international isoliert werden? Nicht nur in den Metropolen, auch in den kleinen Ländern schrillen die Alarmglocken. Man fragt sich, was in der Agonie des untergehenden Merkel-Regimes noch so alles ausgebrütet wird. Denn einen Zusammenhang zwischen Zivilisations- und Rechtszerfall und „interessanten Ideen“ hat es in allen Reichen und zu allen Zeiten gegeben.

Ist die Forderung nach deutschen Kernwaffen wieder einmal eine Provokation gegenüber US-Präsident Trump? Das wäre dumm, weil auch Putin, Macron und die chinesischen Kommunisten an der Aufrechterhaltung ihres Waffenmonopols interessiert sind.

Allerdings sind die Berliner Pseudoeliten stark schizophren. Denn obwohl Deutschland nur etwa 1,2 % des BIP für die Verteidigung ausgibt, träumt ein Politikprofessor von Kernwaffen. Ist der sich im Klaren darüber, was eine ernsthafte Abschreckung kosten würde? Mit Verteidigungsausgaben unter 4 % des BIP bräuchte man mit der Entwicklung von Kernwaffen gar nicht anfangen.

Sicherheitspolitische Hochseilakrobatik

Eine Diskrepanz erkennen die außerhalb Berlins beheimateten Beobachter seit der Jahrtausendwende: Nie gab es Regierungen, die trotz ihrer militärischen Ohnmacht auf dem internationalen Parkett so angeberisch auftraten wie die Schröder- oder die Merkeladministration. Bis vor zwei Jahren hatte Merkel von Barack Obama noch Rückendeckung. Seit dem Amtsantritt von Trump ist das Agieren der Kanzlerin im historischen Vergleich sicherheitspolitische Hochseilakrobatik ohne Netz und doppelten Boden.

So etwas wäre Reichskanzler Bismarck nicht passiert. Der hatte eine funktionierende Armee parat und war gegenüber Nachbarländern relativ höflich und zurückhaltend. Merkeldeutschland dagegen drohte der Schweiz mit der Kavallerie. Ungarn und Polen werden mit EU-Verfahren getriezt, in Mali und Afghanistan wird mit fragilem Gerät Krieg gespielt.

Bismarck sagte in seiner großen Rede am 6. Februar 1888:

„Jede Großmacht, die außerhalb ihrer Interessensphäre auf die Politik der anderen Länder zu drücken und einzuwirken sucht und die Dinge zu leiten sucht, die periklitiert außerhalb des Gebiets, welches Gott ihr angewiesen hat, die treibt Machtpolitik, und nicht Interessenpolitik, die wirtschaftet auf Prestige hin.“

Das Wort „periklitiert“ muss man dem modernen Leser, der in der Regel keine klassische Bildung mehr hat, erklären. Perikles war ein redegewandter Athener Politiker, der seine Stadt in unfruchtbare innergriechische Zerwürfnisse verwickelte. Das Agieren von Perikles war dümmliche und für Athen schädliche Prestigepolitik.

Berlin überhebt sich

Merkel sollte sich Bismarcks Rede vom 6. Februar 1888 auf der Zunge zergehen lassen. Er betonte gleich am Anfang, dass er diese Rede ungern hält, weil jedes unpassende Wort außenpolitischen Schaden anrichten könne. Doch dann ließ er die preußische Außenpolitik seit 1850 Revue passieren und lobte immer wieder die russischen Zaren und die damals agierenden französischen Politiker wegen ihrer friedlichen Absichten fast schon etwas über den Klee. Er verlor kein Wort über die Menschenrechte in Russland, mischte sich nicht in das Justizsystem anderer Staaten ein, übte keine Fundamentalkritik an den Vereinigten Staaten oder forderte Österreich-Ungarn auf, irgendwelche europäischen Lösungen zu akzeptieren.

Vor seiner Kanzlerschaft war Bismarck Gesandter in St. Petersburg gewesen und hatte für seinen König auch diplomatische Missionen nach Paris zum Kaiser der Franzosen angeführt. Er konnte punktgenau auf den Knopf drücken, um Krieg und Frieden zu erzeugen. Diese Präzision in der Anwendung diplomatischer Mittel und das Augenmaß fehlen Angela Merkel und ihren Hofschreibern.

Sie begreifen einfach nicht, dass die Berliner Republik mit ihrer desolaten Bundeswehr in der Realität keine Großmacht ist. Merkel drückt trotzdem außerhalb ihrer Interessensphäre auf die Politik anderer Länder. Welche Überhebung! In Berlin herrscht wieder mal ausgewachsene Paranoia.

Anmerkung

[1] Christian Hacke auf „Welt Digital“: „Eine Nuklearmacht Deutschland stärkt die Sicherheit des Westens“

