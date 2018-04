Die neue Frauenfeindlichkeit

Unsere Autorin schlägt Alarm: „Die Politik spricht uns Frauen das Frausein und unsere Selbstbestimmung ab. Wir Frauen müssen uns unsere Rechte zurückerkämpfen!“

Wir leben in einer Zeit, in der die Rechte der Frauen und Mädchen massiv beschnitten werden. Unsere Freiheit wird durch die Politik und ihre schreibenden Claqueure auf dem Altar des Multukultigötzen geopfert, damit sich die „Elite“ selber feiern kann.

Manchmal leise, manchmal laut vollziehen sich Veränderungen, die Frauen das Frausein absprechen und ihre Selbstbestimmung einer Ideologie der Entmenschlichung, der zwanghaften Gleichmacherei und des Selbsthasses unterordnen. Die 68er-Truppen, die heute gut versorgt vom Steuerzahler in schicken Büros und Redaktionen ihre Besserwertigkeit bepinseln, propagieren ein Menschenbild, das die Frau dekonstruiert und zur Verfügungsmasse sozialistischer Gesinnungstäter degradiert. Dieser Ungeist schwebt heute durch fast alle Verlautbarungen der veröffentlichten Meinungsmacher. Manche werden davon verunsichert, manche nicht. Viele durchschauen das Spiel, andere nicht.

Falsche Parolen

In Deutschland (und Europa) reden wir mittlerweile nicht mehr von Weiblichkeit, wir sollen den dekadenten, nonfemininen Feminismus pflegen, auf dessen Zug jede springt, die es angesichts gewisser Unzulänglichkeiten sonst nicht weiterbringt:

Wir sprechen nicht mehr von guter, gelungener Kindererziehung, wir werden mit Parolen zu Werbemaßnahmen für Abtreibungen penetriert.

Wir verkünden nicht mehr die Aufklärung, wir bekommen dumme, junge Frauen zu sehen, die sich als Zeichen eines verdrehten Weltbildes die Burka überziehen und sich dann für Frauenrechtlerinnen halten.

Wir diskutieren nicht mehr die Wertstellung von Familie und Beruf, wir werden als Arbeits- und Stimmvieh betrachtet, dessen freie Gestaltungsmöglichkeiten immer weiter reduziert wird.

Wir sind nicht mehr stolz auf erkämpfte Rechte, wir werden ermahnt, islamische Verhaltensweisen zur Züchtigung der Frau und die daraus resultierenden Schlagzeilen zu ignorieren.

Und wir dürfen unsere Männer nicht mehr lieben, wenn sie „alt und weiß“ sind. Wie wir auch uns nicht mehr lieben dürfen, weil die, die das Sagen haben, sich selbst und die Gesellschaft so sehr hassen.

Wir erleben eine Zeit, in der Frauen öffentliche Räume meiden aus Angst vor Übergriffen vornehmlich kulturfremder junger Männer, die zu Millionen über unsere offenen Grenzen ins Sozialparadies Deutschland schwärmen. Kaum ein Tag vergeht ohne Nachrichten über grausamste Vergehen an Mädchen und Frauen. Sie sind Opfer, denen der Bruder oder der Mann die Kehle durchschnitt, die nach einer Massenvergewaltigung zum Sterben wie Müll auf die Straße geworfen, hinter einem Auto her geschleift oder im Kindesalter mit 50jährigen Männern verkuppelt wurden.

Flucht aus Deutschland

Junge, gut ausgebildete Frauen verlassen Deutschland und Europa verlassen, weil sie hier für sich weder eine berufliche noch eine familiäre Zukunft sehen. Ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr mit Verhaltensmaßnahmen von vermeintlichen Feministinnen traktiert werden, die mir das Muttersein madig machen, weil sie mit ihrer Biologie nicht klarkommen. Ich will deren Lügen nicht mehr hören, in denen sie davon erzählen, dass ihr Treiben etwas mit Frauenkampf zu tun hätte. Ich will mich auch nicht mehr für deren Unterwerfung unter islamische Machtansprüche fremdschämen, wie ich auch sonst nicht permanent mit den steten Forderungen muslimischer Wortführer behelligt werden will, denen Deutschland noch zu sehr deutsch und europäisch ist.

Ich will das Deutschland, das Europa, das ich in meiner Kindheit und nach der Wende liebgewonnen habe. Das Land, das nicht ständig um Multikulti kreiste und das die Folgen dieses Multikulti den Frauen und Mädchen ohne Begleitschutz und Sicherheitsdienste überlässt. Ich will das Europa, das stolz war, Europa zu sein, weil es Humanismus, Gleichberechtigung, Freiheit, Säkularisierung und Individualität lebte. Ich will ein Europa, in dem es persönliche Freiheit nicht nur auf dem Papier gab.

Geht auf die Straße!

Ich will mich nicht bücken und werde es auch nicht. Ich habe keine Lust, mich irgendwelchen oktroyierten Regeln der Selbstabschaffung anzupassen. Ich will keine abstoßende Manipulation an unseren Kindern namens Frühsexualisierung, keine Politik, die es schier unmöglich macht für junge Frauen eine Familie zu gründen und dennoch später ohne Druck den Beruf wieder aufzunehmen. Ich lasse mich nicht von einer Politik belehren, die all das verursacht und sich dann hinter einer Quote versteckt. Ich will nicht von horrenden KiTa-Gebühren betroffen sein, weil die Sozialkassen und andere Einlagen für die illegale Masseneinwanderung geplündert werden. Und vor allem will ich zu jeder Tages- und Nachtzeit auf die Straße gehen können, ohne mir Sorgen um meine körperliche Unversehrtheit machen zu müssen.

Liebe Frauen und Mädchen, wenn Sie das auch so sehen, gehen Sie auf die Straße, protestieren Sie, demonstrieren Sie. Wir müssen unsere Rechte und die unserer Kinder neu erkämpfen!



