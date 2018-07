SPD entdeckt Alternativlosigkeit

Die niedersächsische SPD-Landesregierung hat Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen mit der Begründung unterlassen, dass diese entbehrlich seien, schreibt Gotthilf Steuerzahler.



Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist von zentraler Bedeutung für die öffentliche Hand, er hat Verfassungsrang. In Ausführung dieses Grundsatzes bestimmen die Haushaltsordnungen des Bundes und der Länder unter anderem, dass für Maßnahmen von finanzieller Bedeutung angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vorzunehmen sind. Dies gilt auch für Organisationsmaßnahmen, also beispielsweise für Veränderungen im Behördenaufbau.

Nach den geltenden Vorschriften sollen die in Frage kommenden Lösungsmöglichkeiten und deren Nutzen und Kosten sowie die finanziellen Auswirkungen untersucht und Kriterien für eine spätere Erfolgskontrolle festgelegt werden. Dabei sind Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nicht auf monetäre Aspekte beschränkt.

Kaum Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Nun ist es bei organisatorischen Maßnahmen häufig so, dass durch politische Vorgaben die grundsätzliche Ausrichtung einer solchen Veränderung bereits vorweggenommen wird. In diesen Fällen muss dann nicht mehr das „ob“, sondern nur noch das „wie“ einer derartigen Maßnahme untersucht und bewertet werden. Dazu gehören Fragen der Rechtsform, der Abgrenzung gegenüber anderen Aufgabenträgern, der Zentralisierung von Aufgaben oder auch der Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben. Auch bei der Umsetzung von politisch geprägten Organisationsentscheidungen gibt es folglich einen breiten Spielraum bei der Ausgestaltung der geplanten Maßnahmen, der vorab zu untersuchen ist.

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass der Staat in nicht wenigen Fällen auf Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen verzichtet, und dies sogar bei größeren Änderungen der Behördenlandschaft. Dieser Tage konnte man lesen, dass Niedersachsen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Zusammenhang mit der Umgestaltung mehrerer Behörden mit der Begründung nicht durchführte, dass die Untersuchungen entbehrlich seien. Am Beispiel der Umgestaltung der Oberfinanzdirektion des betreffenden Bundeslandes wird nachfolgend deutlich, wie sinnvoll eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gewesen wäre, die jedoch nicht vorgenommen wurde.

In früheren Zeiten hatte jedes Bundesland eine oder sogar mehrere Oberfinanzdirektionen, die als sogenannte Mittelbehörden die Finanzämter, die Staatlichen Bauämter sowie die Hauptzollämter unterstützten. Als Ergebnis mehrerer Reformen stellte es der Gesetzgeber den Bundesländern vor einigen Jahren frei, auf die Oberfinanzdirektionen zu verzichten. Viele Bundesländer lösten daraufhin diese Behörden auf, so dass es heute nur noch wenige Oberfinanzdirektionen gibt.

Politisches Hin und Her

Das hier in Rede stehende norddeutsche Bundesland Niedersachsen verfolgte hingegen zunächst das Ziel, seine Oberfinanzdirektion zu einem zentralen Finanzdienstleister auszubauen. Im Jahr 2010 integrierte die Landesregierung das Landesamt für Bezüge und Versorgung, den Bereich Staatserbschaften sowie den Landesliegenschaftsfonds in die Oberfinanzdirektion. In einem Evaluationsbericht aus dem Jahr 2014 wurde voller Zufriedenheit ausgeführt, dass es bei einer großen Zahl von Querschnittsaufgaben gelungen sei, die Aufgabenerledigung durch die Zentralisierung ökonomischer zu gestalten. Dies wurde mit verschiedenen Beispielen belegt. Anfängliche Schwierigkeiten in der internen Zusammenarbeit seien abgebaut worden.

Im Jahr 2016 beschloss die niedersächsische Landesregierung gleichwohl, die Aufgaben der Landesbezüge- und Versorgungsverwaltung wieder in eine eigenständige Landesbehörde auszugliedern. Zuvor hatte das Finanzministerium des betreffenden Bundeslandes noch ausgeführt, dass mit der Eingliederung des Landesamtes für Bezüge und Versorgung Querschnittsaufgaben zusammengefasst sowie eine neue gemeinsame und einheitliche Verwaltungskultur und -praxis geschaffen werden sollten. Es würden Synergieeffekte durch schlanke Geschäftsprozesse, kurze Wege und eine erhöhte Dienstleistungsqualität angestrebt.

Im Oktober 2017 löste die Landesregierung schließlich die Oberfinanzdirektion vollständig auf und richtete als Nachfolgeeinrichtungen zwei eigenständige Behörden ein (Landesämter für Steuern bzw. für Bau und Liegenschaften).

Sachliche Gründe für die Auflösung nicht erkennbar

In der Fachwelt herrschte Kopfschütteln über die geschilderten organisatorischen Veränderungen im Geschäftsbereich des Finanzministeriums, die schließlich in die Auflösung der Oberfinanzdirektion mündeten. Sachliche Gründe für den Wechsel zwischen dem anfänglichen Ausbau und der kurz darauf erfolgenden Auflösung waren für die Fachwelt nicht zu erkennen, es entstand der Eindruck, dass die SPD-Regierung planlos und sprunghaft vorging. Eine umfassende Untersuchung aller in Frage kommenden Lösungsmöglichkeiten hat nicht stattgefunden.

Das niedersächsische Finanzministerium hat sich zu dem Hin und Her bei der Oberfinanzdirektion dahingehend geäußert, dass die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in vollem Umfang beachtet worden seien. Den Entscheidungen habe eine abgewogene politisch geprägte Willensbildung mit einer klaren Zielvorstellung zugrunde gelegen. Faktisch habe es keine Alternativen für die getroffenen Entscheidungen gegeben.

Richtigerweise hätte die Landesregierung zunächst ein umfassendes Konzept auf der Basis einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung entwickeln müssen, bevor sie die dargestellten organisatorischen Veränderungen durchführte. Aber auch in der Landespolitik scheint es in Mode zu kommen, sich auf die Alternativlosigkeit von geplanten Maßnahmen zu berufen, anstatt alle in Frage kommenden Möglichkeiten zu prüfen und gegeneinander abzuwägen.

