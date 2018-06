Deutschland ist wieder im Spiel

Mit einem Freistoßtor in der Nachspielzeit hat Toni Kroos die deutsche Mannschaft zurück ins Spiel um den WM-Titel geschossen. Aber die Konkurrenz ist stark.

Mit dem 2:1 gegen Schweden hat die deutsche Nationalmannschaft das Ausscheiden in der Vorrunde in letzter Minute verhindert. Ein Freistoßtor von Toni Kroos in der Nachspielzeit rettete die Mannschaft von Jogi Löw vor der vorerst vor der vorzeitigen Heimreise. Der Weltmeister ist also wieder zurück im Spiel der 32 Nationen, die um den WM-Titel kämpfen.

Aber ist Deutschland nach diesen beiden Auftaktspielen immer noch der Favorit? Der furiose Start der WM in Russland spiegelt sich auch in den Wett-Quoten wieder. Nicht nur für die Teams und die Wettsportler ist es wichtig die Favoriten zu kennen. Jeder Fan will sich einen Überblick verschaffen und das nicht zuletzt um besser mit seinem Team mitfiebern zu können.

Jogi Löws Team zählt zwar weiterhin zu den Favoriten, doch als Anwärter für den Titel werden auch andere Nationen gezählt, die sich gute Chancen ausrechnen. Dazu gehören Brasilien, der amtierende Vize-Meister Argentinien, der Europameister Portugal, Spanien, Frankreich, England und Belgien. Einige davon sind sehr offensichtlich, andere Teams, wie Belgien galten vor dem WM als Geheimtipp.

Titelverteidiger Deutschland

Es ist nicht verwunderlich, dass Deutschland vor der WM erneut als Favorit für den Titel galt. Nachdem sich die deutsche Nationalmannschaft bereits den Confed Cup sichern konnte, waren das Team und Management optimistisch, dass es auch mit dem Weltmeistertitel klappen kann. Im Kader befinden sich schließlich neun Weltmeister von 2014 und einige junge Spieler, die alle unterschiedliche Talente in das Turnier mitbringen. Doch die ersten beiden Spiele gegen Mexiko und Schweden waren mehr als ernüchternd. Die Mannschaft ist noch weit von ihren Möglichkeiten entfernt.

Vizeweltmeister Argentinien und Rekordmeister Brasilien

Neben Deutschland ist auch Argentinien enttäuschend in die WM gestartet. Die vozeitige Abreise ist gar wahrscheinlich, die Mannschaft ist derzeit Gruppenletzter. Außer Lionel Messi blieb das Team weit hinter den Erwartungen zurück.

Dem Rekord-Weltmeister Brasilien sitzt das 0:7 gegen Deutschland im eigenen Land noch immer in den Knochen und die Star-Mannschaft dürstet es nach Revanche. Man will es der Welt wieder zeigen und sich den Titel zurück holen und der Schmach der Niederlage entgehen. Die Mannschaft ist mit internationalen Top-Stars bestückt und erwartet Großes.

Europameister Portugal

Der Europameister Portugal ist mit einem Kader voller erfahrener Spieler in das Turnier gegangen und hofft in Russland an einen Weltmeistertitel zu kommen. Mit der Profi-Karte Cristiano Ronaldo und einem effektiven Spielstil hoffen sich die Portugiesen erneut zum Titel zu kämpfen. Sie gelten neben anderen Top-Teams ganz klar als Favoriten.

Top-Teams Frankreich und Spanien

Der Vize-Europameister Frankreich und das starke Team Spaniens gelten ebenfalls als Favoriten für die Weltmeisterschaft in Russland.

Spanien möchte sich einen alten WM-Ruhm wieder holen und an seine Erfolgssträhne von 2008 bis 2012 wieder anknüpfen. In diesen Jahren wurden die Spanier Welt- und Europameister. Lange Zeit galten sie als Maßstab im internationalen Fußball und das wollen sie wieder werden. Mit ihrem wiedergewonnen Selbstbewusstsein und seinen Stars von Real Madrid und Barcelona will es das Land wieder zum Titel schaffen.

Frankreich kann mit einer beeindruckenden Aufstellung punkten. Les Bleus sind nahezu auf jeder Position mit einem echten Top-Star besetzt und gelten als harter Gegner und Anwärter auf den Weltmeistertitel. Dieses Jahr will dich das Team keine Niederlage mehr gefallen lassen.

Geheime Favoriten Belgien und England

Neben den Weltklasse Mannschaften gibt es bei der WM den einen oder anderen Geheimtipp. Außenseiter Island gehört allerdings nicht dazu. Die Mannschafg ist liebenswert und hat viele Fans, kann aber nicht mit den Weltrang-Teams mithalten.

Anders sieht es bei dem kleinen Land Belgien aus. Das belgische Nationalteam ist derzeit Gruppenerster. Das Land hat seine sogenannte “Goldene Generation” nach Russland geschickt und erwartet sich viel von seinen gut ausgebildeten Top-Spielern.

Und auch die Briten scheinen zurück auf der international Fußball-Weltrangliste zu sein. England gilt auch in dieser WM als Team, das für viele Überraschungen gut sein wird. Mit vielen jungen Spielern will das Land diesen Jahr den Titel für sich. Es bleibt abzuwarten, ob die jungen Talente auch als Team funktionieren können.

Die WM 2018 verspricht ein spannendes Turnier zu werden, das weiß auch Wettanbietererfahrungen.com und hat nicht zuletzt deshalb eine Auflistung an Quoten und Neuigkeiten, die sich sehen lassen kann. Nicht nur Wettbegeisterte werden vom WM-Fieber angesteckt. Die Welt wartet sehnsüchtig auf die Weltmeisterschaft und die Leistung der jeweiligen Favoriten.



