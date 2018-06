Trump sprengt die Weltwirtschaft

US-Präsident Donald Trump wird mit seinem Protektonismus nicht nur der deutschen Wirtschaft massiv schaden, sondern auch die Börsen zum Einsturz bringen.

Vor genau zwei Wochen titelte ich an dieser Stelle „Das Ende der Deutschland-Party“ und erntete dafür den einen oder anderen bösen Kommentar. Vor allem wurde mir eins vorgeworfen: Ich würde schwarzsehen.

Doch weder die deutsche noch die Europa-Politik lässt Gutes erwarten. Anscheinend mag sie US-Präsident Trump auch nicht, denn er versucht sie mit allen Mitteln auszuhebeln und Europas Wirtschaft zu schwächen, insbesondere uns, den Exportweltmeister Deutschland.

Mit seinen protektionistischen Maßnahmen und seinem blinden Aktionismus wird er letztendlich nicht nur der europäischen, sondern auch der amerikanischen Wirtschaft schaden und das Aktienmarkt-Kartenhaus zerstören.

Überbewertete Börsen

Eins steht jetzt schon fest: Die US-Aktienmärkte sind so stark überbewertet, dass hier in den nächsten zehn bis zwölf Jahren keine Gewinne mehr für Anleger zu erwarten sind, sondern das genaue Gegenteil: Es drohen Verluste und nicht zu knapp. Da die deutsche Börse den US-Vorgaben vor allem auf dem Weg nach unten sklavisch folgt, sieht die Lage hier nicht besser aus. Natürlich können die Märkte kurzfristig noch etwas nach oben gehen, aber insgesamt ist das Anlagerisiko aufgrund der hohen Überbewertung einfach zu hoch.

Obwohl die Welt aufgrund der verantwortungslosen und kurzsichtigen Geld- und Staatsschuldenpolitik der vergangenen Jahre etwas aus dem Ruder gelaufen ist, funktionieren die Finanzmärkte letztlich immer noch genauso wie seit Beginn: Auf Aufwärtsphasen folgen Abwärtsphasen und umgekehrt, und je wilder die Party gewesen ist, desto heftiger fällt der Kater aus.

Blick in die Geschichte

Um dennoch an den Börsen erfolgreich zu bleiben, hilft ein Blick in die Geschichte. Was viele Europäer nicht wissen: Die meiste Zeit über dominierte Asien das Geschehen. Der jetzige Aufstieg Asiens muss aus dieser Perspektive als Normalisierungsprozess betrachtet werden. Noch bestimmen die USA mit mehr als 40 Prozent Marktanteil das Geschehen an den weltweiten Aktienmärkten. Fast alle europäischen Börsen folgen den US-Vorgaben sklavisch und verstärken diese Dominanz.

Zurzeit sieht es auch nicht so aus, als ob die europäischen und insbesondere der deutsche Aktienmarkt ein Eigenleben entwickeln würden. Das hat der Kursrückgang Anfang Februar 2018 gezeigt. Doch die überbewerteten Märkte zeigen Schwächezeichen und werden, wie oben schon erwähnt, starke Einbrüche erleiden. Das ist nur eine Frage der Zeit.



