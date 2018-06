Zuspruch für Roma-Zähler Salvini

Italiens Innenminister Salvini will alle Sinti und Roma zählen lassen. Damit löste er eine heftige Debatte aus. Und seine Lega Nord steigt in den Umfragen.

In Italien gibt es aktuelle Umfragen, die belegen, dass immer mehr Italiener sich hinter der neuen römischen Regierung versammeln. Insbesondere Innenminister und Vize-Premier Matteo Salvini wird beliebter. Obwohl oder gerade weil er dieser Tage den Vorschlag unterbreitete, er wolle alle Sinti und Roma in Italien zählen lassen?

Erst bezeichnete er die Flucht von Afrika über das Mittelmeer nach Italien als „Kreuzfahrt“ zu einem „schönen Leben“, dann nahm er sich die Roma und Sinti vor. „Ich lasse mir im Ministerium gerade ein Dossier zu den Roma in Italien zusammenstellen, es ist ein Chaos“, sagte er in einem Radio-Interview. Darum wolle er die Sinti und Roma zählen lassen. „Früher hätte man das einen Zensus genannt, aber das darf man ja nicht mehr sagen. Also nennen wir es ein Personenregister oder eine Bestandsaufnahme.“

Ein Drittel für die Abschottung

In einer aktuellen Umfrage bei „Termometro Politico“ waren die Anhänger verschiedener Parteien waren gefragt worden, ob sie damit einverstanden seien, dass die Häfen für Flüchtlingsboote geschlossen würden. 64 Prozent der Befragten stimmten der Regierungspolitik zu. Sogar von den Exkommunisten der PD votierte ein Drittel für Salvinis Politik der Abschottung. Der Umfrage zufolge stimmen nur 27 Prozent der Italiener offenen Grenzen mehr oder weniger zu. Das ist eine klare Minderheit.

Ansporn für AfD und CSU

In der jüngste Umfrage spiegelt sich auch eine wachsende islamkritische Haltung der Bevölkerung wider. Denn die Zustimmung für die islamkritische Lega Nord wächst auf 26,4 Prozent. Bei der Parlamentswahl im März kam die Partei auf lediglich 17,4 Prozent der Stimmen. Der Zugewinn geht vor allem zu Lasten von Berlusconis Forza Italia. Wenn heute gewählt würde, hätten die Regierungsparteien Cinque Stelle und Lega Nord der Umfrage zufolge einen um fünf Prozent höheren Stimmenanteil als im Frühjahr. Sie kämen insgesamt auf über 55 Prozent.

Für die AfD und die CSU sind solche Umfragen ein Ansporn, die den Kurs in der Flüchtlingspolitik weiter zu verschärfen. Gleichzeitig wächst nicht zuletzt wegen der erschütternden Mädchenmorde in der Bevölkerung das Unbehagen. In der Flüchtlingspolitik kippt die Stimmung.



Ihr Beitrag zur politischen Kultur! Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter Invalid email address Selbstverständlich können Sie den Newsletter jederzeit wieder abbestellen.

Vielen Dank für die Anmeldung! Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.