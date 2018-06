Mord mit politischem Kontext

Der Mord an der 14-jährigen Susanna ist nicht nur ein abscheuliches Verbrechen, sondern nährt das Klima der Angst in einer zutiefst verunsicherten Gesellschaft.

Ein Mädchen aus Mainz kehrt am 22. Mai 2018 von einem Ausflug nach Wiesbaden nicht nach Hause zurück. Die verzweifelten Eltern wenden sich an die Polizei. Die sucht zwei Wochen lang mit Hundertschaften, Hubschraubern, Spürhunden und Zeugenaufrufen nach der erst 14 Jahre alte Schülerin Susanna F. Doch die Suche bleibt ergebnislos.

Dabei hatte sich am 29. Mai eine Bekannte der Mutter gemeldet und behauptet, das Mädchen sei tot und bei den Bahngleisen bei Erbenheim begraben worden. Sie beschrieb ziemlich genau den Ort, an dem Susanna F. dann in dieser Woche gefunden wurde: in einem Erdloch, mit Reisig und Blättern bedeckt, bei Erbenheim zwischen einer Bahnlinie und der Bundesstraße 455 in Richtung Mainz.

„One-way“ von Düsseldorf nach Istanbul

Nunmehr sind die schlimmsten Befürchtungen der Eltern bittere Gewissheit. Das Mädchen ist in der Nacht vom 22. Auf den 23. Mai vergewaltigt, getötet und verscharrt worden. Als Täter vermutet die Polizei einen 20 Jahre alten Iraker namens Ali Bashar, der zusammen mit seiner Familie im Zuge der großen Flüchtlingswelle nach Deutschland gekommen war. Inzwischen haben er und sieben weitere Familienmitglieder Deutschland wieder verlassen. Nach Angaben der Polizei buchten sie allesamt Tickets unter anderen als den deutschen Behörden bekannten Namen. Bei der Ausreisekontrolle habe die Familie als Reisedokumente zwei arabische Laissez-passer-Papiere mit Lichtbild zusammen mit den Tickets und ihren deutschen Papieren vorgelegt. Obwohl die Dokumente auf unterschiedliche Namen ausgestellt waren, schöpften die Beamten am Flughafen keinen Verdacht.

Die Familie konnte ausreisen und sich so dem Zugriff der deutschen Polizei entziehen. Die acht Personen zahlten bar, flogen „one-way“ von Düsseldorf nach Istanbul und einen Tag später dann weiter nach Arbil, Irak.

Als wäre all das nicht schon tragisch genug, bringt die Aussage eines elf Jahre alten Flüchtlingsmädchens die Sicherheitsbehörden in weitere Erklärungsnot. Bereits am 17. Mai, also fünf Tage vor dem Verbrechen an der 14jährigen Susanna, beschuldigte das Mädchen den Iraker Ali Bashar, sie im März in einer Unterkunft vergewaltigt zu haben. „Die Zeugenaussagen ließen keinen konkreten Tatverdacht zu“, zitiert die FAZ dazu den Polizeipräsidenten Stefan Müller.[1]

Wann verwirkt ein Migrant sein Gastrecht?

Heute nun wurde der im Fall Susanna tatverdächtige Ali Bashar, der der deutschen Polizei seit langem als Gewalttäter bekannt war, in seinem Heimatland festgenommen. Unter anderem hatte er eine Polizistin angegriffen und mit einem Messer bewaffnet zusammen mit einem Komplizen einen Mann überfallen, ins Gebüsch gezerrt und ausgeraubt. Er war bereits am 30. Dezember 2016 rechtskräftig als Asylbewerber abgelehnt worden. Weil Bashar dagegen klagte, stellte ihm die Stadt Wiesbaden wegen des laufenden Verfahrens eine Aufenthaltsgenehmigung aus. So weit, so gut. Aber hätte der Staat nicht reagieren müssen, als der Iraker durch seine Gewaltbereitschaft auffiel? Wann verwirkt ein als Flüchtling aufgenommener Migrant sein Gastrecht?

Nicht nur die Tatumstände im Fall Susanna erinnern an die Fälle von Kandel, wo ein Flüchtling im Verdacht steht, seine frühere Freundin erstochen zu haben, oder an den Mord eines afghanischen Flüchtlings an einer Studentin in Freiburg. Wie diese Taten, so hat auch das Verbrechen an Susanna F. einen engen Bezug ins Flüchtlingsmilieu. Damit steht auch dieser Mord in einem politischen Kontext.

Gefährliche Lage

Er ist nicht nur einfach ein abscheuliches Verbrechen, sondern nährt das Klima der Angst in einer ob der Flüchtlingspolitik zutiefst verunsicherten Gesellschaft. Denn das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat ist schwer beschädigt, seit Angela Merkel diesen 2015 eigenmächtig außer Kraft setzte. Plötzlich werden Mordtaten in einem Atemzug mit politischen Entscheidungen diskutiert. Und nicht nur die „Bild“-Zeitung zeichnet ein Bedrohungszenario, das Migranten zu Verdächtigen und alle anderen zu Bedrohten macht. Das ist brandgefährlich, denn weit und breit ist niemand zu sehen, der die Lage beruhigen und ordnen könnte.

Anmerkung

[1] FAZ, „Laisser-passer am Düsseldorfer Flughafen“



