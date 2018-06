Parteien schröpfen die Steuerzahler

Über 155 Millionen Euro Steuergeld teilen sich die bundespolitisch relevanten Parteien CDU, SPD, CSU, Linke, Grüne, FDP und AfD. Woran das System krankt.

Die Bundestagsparteien haben sich im hauseigenen Geldspeicher gemütlich eingerichtet. Im eigens geschaffenen Gesetz zur Parteienfinanzierung heißt es:

„Für jede anspruchsberechtigte Partei wird gemäß § 18 Abs. 3 PartG jährlich für die bei den jeweils letzten Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen insgesamt erzielten gültigen Stimmen bis zu einer Gesamtzahl von vier Millionen Stimmen ein Betrag von 1,00 Euro sowie für darüber hinaus erzielte Stimmen 0,83 Euro je Stimme in Ansatz gebracht („Wählerstimmenanteil“). Der Wahlerfolg der Parteien wird damit vom Staat in unterschiedlicher Höhe honoriert. Für die von natürlichen Personen gewährten Zuwendungen wird gemäß § 18 Abs. 3 Nr. 3 PartG bis zu einer Gesamthöhe von 3.300 Euro je Person und Jahr ein Betrag von 0,45 Euro je Euro angesetzt („Zuwendungsanteil“).“

Vorteile durch viele Mitglieder

Über 155 Millionen € Steuergeld jährlich teilen sich die sieben bundespolitisch relevanten Parteien – CDU, SPD, CSU, Linke, Grüne, FDP und AfD. Insgesamt hatten diese Parteien Ende 2016 1,21 Mio. Mitglieder. Im Bundestag und in Landtagen waren im Oktober 2016 genau 2.419 Parteimitglieder Abgeordnete. Die folgenden Zahlen beruhen auf den Rechenschaftsberichten der Parteien 2016. Neuere Zahlen hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble noch nicht veröffentlicht.

Aus der staatlichen Parteienfinanzierung 2016 gab es folgende Anteile dieser Parteien:

CDU/CSU 61,6 Mio € = 39,7 %

SPD 50,8 Mio € = 32,8 %

AfD 6,1 Mio € = 3,9 %

Grüne 15,8 Mio € = 10,2 %

Linke 11,5 Mio € = 7,4 %

FDP 9,2 Mio € = 5,9 %

Mehr Geld führt zu weniger Demokratie

CDU/CSU und SPD haben durch ihre große Mitgliederzahl Vorteile. Sie verfügen über ein hohes Beitragsaufkommen und erheben zusätzlich Mandatsträgerabgaben von ihren Abgeordneten, was eine reichliche Gegenfinanzierung durch die sogenannte staatliche Teilfinanzierung ermöglicht. Denn dieses Steuergeld bekommen die Parteien nur in dem Maße, in dem sie auch eigene Einnahmen generieren. Die beiden großen Parteien kassieren am meisten. Sie haben sich das Gesetz so zurechtgeschneidert, dass es ihnen am meisten nutzt. Prozentual sah die Mitgliederzahl Ende 2016 so aus:

CDU/CSU 432.000 +142.000 = 574.000 = 47,4 %

SPD 433.000 = 35,8 %

AfD 25.000 = 2,1 %

Grüne 62.000 = 5,1 %

Linke 59.000 = 4,9 %

FDP 54.000 = 4,5 %

In den vergangenen Jahren sind alle Parteien außer der AfD und den Grünen teilweise kräftig geschrumpft. Die staatliche Parteienfinanzierung könnte deutlich reduziert werden, ohne dass das politische System der Bundesrepublik Schaden nimmt oder gar zusammenbricht. Weniger Geld führt zweifellos zu mehr Demokratie. Und mehr Geld zu weniger Demokratie. Weil man Volkes Stimme nicht kaufen sollte. Es ist höchste Zeit, mit der Parteienfinanzierung einmal gründlich aufzuräumen.



