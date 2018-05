Öffentlich gerichtet vom Ex-Mann

Eine vierfache Mutter von ihrem Ex-Mann auf offener Straße hingerichtet worden. Erfuhr er im Zusammenhang mit einem Gerichtstermin die Adresse der Ex-Frau?

In Salzgitter ist eine vierfache Mutter auf offener Straße von ihrem moslemischen Ex-Ehemann erschossen worden. Möglicherweise war der Streit um das Sorgerecht für die Kinder das Tatmotiv. Ermittlungen zufolge, fuhr der Mann in einem weißen Golf vor dem Wohnhaus der Frau vor, stieg aus und eröffnete das Feuer. Das Opfer brach von drei Schüssen getroffen zusammen. Eine Freundin der Frau bekam angeblich einen Streifschuss ab.

Ersten Berichten zufolge soll der Täter die neue Adresse seiner Ex-Frau ausgerechnet von den Justizbehörden erfahren haben. Beide waren zu einem gemeinsamen Sorgerechts-Termin vor das Familiengericht Tecklenburg in Nordrhein-Westfalen geladen. Dem Mann wurde vorgeworfen, die Kinder wiederholt misshandelt zu haben.

Woher kam die Waffe?

Die Frau kam mit Polizeischutz. Nach dem Termin begleitete ein Polizeiwagen die Frau auf der Autobahn bis zur niedersächsischen Landesgrenze. Angeblich hätten die Beamten keine Verfolgung durch den Ehemann festgestellt, weshalb sie die Frau allein nach Hause fahren ließen.

Möglicherweise ist der Mann ihr aber doch gefolgt und fand so die neue Adresse heraus. Andere Stimme behaupten, der Richter habe in dem Gerichtstermin die Adresse der Frau verlesen. Das Gericht jedoch bestreitet diese Darstellung. Wie der frühere Partner an die Adresse kam, ist weiter ungeklärt. Unklar ist auch, woher der Mann die Schusswaffe hatte.

Klar scheint: Deutschland ist für Ex-Frauen von gewaltbereiten muslimischen Ehemännern zu gefährlich. Jedenfalls steht die Frage im Raum, in wieweit sich Justiz und Polizei der Beihilfe zum Mord schuldig gemacht haben. Da die Sache sich im albanischen Milieu zutrug ist nicht auszuschließen, dass nun eine hundertjährige Blutrache in Gang gesetzt wurde, die unzählige weitere Opfer fordert.

Die Rolle der Medien

Noch eine Bemerkung: Die Mainstreampresse hat den Mörder „Anton B.“ genannt. Dieser russische, zuweilen auch österreichische Vorname (Anton Tschechow, Anton Rubinstein, Anton aus Tirol) sollte in der Öffentlichkeit wahrscheinlich den Eindruck erwecken, dass nicht ein polizeibekannter Salafist, sondern die „Russenmafia“ am Werk war. Anton ist im Kosovo ein wirklich ungewöhnlicher Name. So tun die Medien alles, um den religiösen Hintergrund der Tat zu verschleiern



