Die Arbeitsmarkt-Lüge

Angeblich können in Deutschland Millionen offener Stellen nicht besetzt werden, weil es an Fachkräften fehlt. Falsch: Es gibt nicht mehr genug Arbeit für alle!

Angeblich erleben wir heute einen beeindruckenden „Wirtschaftsboom“, dabei gibt es gerade einmal ein bescheidenes preisbereinigtes Wirtschaftswachstum von etwa 2 Prozent. In dieser Situation soll die Arbeitslosigkeit angeblich niedrig und ein gewaltiges Angebot an offenen Stellen vorhanden sein.

Laut einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit sind 2.384.000 Menschen arbeitslos. Das entspricht einer Quote von 5,3 Prozent. Und das Institut für Arbeit und Berufsforschung verkündete kürzlich, es gebe 1.183.000 zu besetzende Arbeitsplätze. Demnach wäre Deutschland auf dem Weg in das gelobte Land der Vollbeschäftigung!

Geschönte Statistik

Es ist traurig, dass dieser zusammengeflickschusterte Datenmüll noch immer nahezu kritiklos weiterverbreitet wird. Fangen wir mit der Arbeitslosenstatistik an:

Mit vielerlei Tricks werden fast eine Million Arbeitslose aus der Statistik herausgerechnet. Als nicht mehr arbeitslos zählen Arbeitslose mit Krankenschein, die sich in einer Weiterbildung befinden oder über 58 Jahre alt sind. Das sind über 3,3 Millionen sogenannte Unterbeschäftigte – also Arbeitnehmer, die unfreiwillig weniger arbeiten als sie arbeiten wollen.

Hinzu kommen abhängig Beschäftigte mit Teilzeitverträgen, die gerne mehr Arbeitsstunden leisten würden. Das sind 27 Prozent der fünf Millionen ausschließlich geringfügig Beschäftigten. Außerdem arbeiteten 2,6 Millionen neben ihren sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen noch in geringfügiger Beschäftigung. Das heißt, sie brauchen einen Nebenjob, weil der Hauptjob allein sie nicht ernährt.

Außerdem können aktuell fast eine Million Selbstständige aufgrund ihrer schwachen Ertragslage nicht für das Alter vorsorgen. Sie verdienen häufig weniger als den Mindestlohn. Damit sind wir bei über acht Millionen Erwerbsfähigen, die in diesem Land entweder gar keine Arbeit haben oder von ihrer Arbeit nicht leben können.

Zu wenig qualifizierte Bewerber?

Kommen wir nun zu den offenen Stellen: Von den rund 1.200.000 offenen Stellen stehen drei Viertel sofort zu Verfügung, der Rest kann nach Auskunft des IAB erst zu einem späteren Zeitpunkt besetzt werden. Damit reduziert sich die Anzahl der sofort verfügbaren offenen Stellen auf 880.000. Dann stellt sich die Frage: Warum werden diese 880.000 offenen Stellen eigentlich nicht besetzt?

Auch hier verrät ein genauer Blick in die Statistik viel: 30 Prozent der Unternehmen klagen über zu weinige Bewerber. Mit anderen Worten: Es gibt zwar Bewerber für diese Stellen, aber die Auswahl ist den Unternehmen zu gering. Wohlgemerkt, es geht nicht darum, dass die Bewerber unzureichend qualifiziert wären (das ist eine eigene Kategorie), zu hohe Gehaltsforderungen stellen würden (auch das ist eine eigene Kategorie). Und es geht auch nicht um die angebliche fehlende Bereitschaft der Bewerber, die Arbeitsbedingungen zu erfüllen (auch das ist eine eigene Kategorie). Ein Drittel der 880.000 angeblich offenen Stellen werden nach Auskunft des IAB einfach schon deshalb nicht besetzt, weil Unternehmen die Auswahl zu gering ist.

Interessant ist auch, dass 23 % aller Unternehmen angeben, offene Stellen könnten nicht besetzt werden, weil die Bewerber nicht genügend qualifiziert seien. Wenn dem so ist, dann müsste das Weiterbildungsangebot im Unternehmen ausgebaut werden. Tatsächlich befindet sich das Weiterbildungsangebot in Unternehmen auf dem Niveau von 1999. Die Situation kann also so dramatisch gar nicht sein, wenn Unternehmen nicht bereit sind, beispielsweise für die Qualifikation von Quereinsteigern zu investieren.

Es gibt nicht genug Arbeit!

Damit wären wir beim Lohn und der angeblich fehlenden Bereitschaft der Arbeitssuchenden, die Arbeitsbedingungen zu erfüllen. Diese beiden Aspekte sollen zu jeweils einem Sechstel für Schwierigkeiten bei Neueinstellungen verantwortlich sein. Wenn 41 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland von sich sagen, dass sie oft oder sehr häufig nach der Arbeit zu erschöpft sind, um sich noch um private oder familiäre Angelegenheiten zu kümmern, dann kann man nur hoffen, dass offene Stellen mit solchen Arbeitsbedingungen niemals besetzt werden. Und es ist ein gutes Zeichen, wenn Bewerber die miserable Reallohnentwicklung der vergangenen 25 Jahre nicht mehr hinnehmen – vor allem in Zeiten stark steigender Mieten.

Jetzt könnte man auch noch den Marketingeffekt von offenen Stellen anführen. Unternehmen schreiben auch deshalb Stellen aus und bekunden den Willen Mitarbeiter einzustellen, weil sie nach außen signalisieren wollen, uns geht es gut.

Mit gutem Willen kann man von derzeit rund 600.000 tatsächlich zu besetzenden Vollzeitarbeitsstellen ausgehen. Das deckt sich ungefähr mit den 676.000 gemeldeten unbefristeten Stellen bei der Bundesagentur für Arbeit. Doch auch hier sind Doppelzählungen, veraltete Stellenangebote sowie Teilzeitverträge usw. zu bedenken.

Über acht Millionen Erwerbsfähige, die in diesem Land keine Arbeit haben oder von ihrer Arbeit nicht leben können, stehen etwa 600.000 offene, unbefristete und sofort zu besetzende Vollzeitarbeitsplätze gegenüber. Es gibt also in Deutschland schon heute schlicht nicht genug Arbeit für alle.



Ihr Beitrag zur politischen Kultur! Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter Invalid email address Selbstverständlich können Sie den Newsletter jederzeit wieder abbestellen.

Vielen Dank für die Anmeldung! Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.