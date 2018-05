Sollte AfD-Politiker verunglücken?

„Wir hätten alle tot sein können“, sagt der AfD-Bundestagsabgeordnete Anton Friesen. Der Staatsschutz prüft, ob Unbekannte die Radmuttern an seinem Auto lösten.

In der thüringischen Gemeinde Zella Mehlis ist gestern Abend mutmaßlich ein lebensbedrohlicher Anschlag auf einen Bundestagsabgeordneten der AfD verübt worden. Nach Aussage des AfD-Abgeordneten Anton Friesen lösten Unbekannte Täter die Muttern an allen vier Rädern des Autos, mit dem er, sein Mitarbeiter und ein unabhängiger Dokumentarfilmer eine Abendveranstaltung verließen. Sie hätten dies wohl mit dem Ziel getan, einen Unfall herbeizuführen.

Noch ist völlig offen, ob es sich um eine Manipulation an dem Fahrzeug handelt, oder sich die Muttern möglicherweise von alleine lösten. Gleichwohl will die Polizei einen politisch motivierten Anschlag nicht ausschließen. Deshalb habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, sagte eine Sprecherin der Verkehrspolizeiinspektion Suhl auf Nachfrage von GEOLITICO. Am kommenden Montag werde ein Sachverständiger das Auto untersuchen.

„Wir hätten alle tot sein können“

Für den AfD-Bundestagsabgeordneten Friesen gibt es keinen Zweifel, er spricht von einem „heimtückischen Anschlag auf das Leben und die Gesundheit meines Mitarbeiters und auf mich“. Die Tat stelle „eine neue Dimension linksextremistischer Gewalt“ dar. Wörtlich sagte er: „Wir alle hätten tot sein können. Auch das Leben eines unbeteiligten Dokumentarfilmers war in Gefahr.“

Friesen hatte gestern Abend in Zella Mehlis zum „Bürgerdialog“ in eine Gaststätte geladen. Da er selbst keinen Führerschein besitzt, fuhr ihn ein Wahlkreismitarbeiter aus Meiningen zum Veranstaltungsort. Die Frage- und Diskussionsrunde mit den interessierten Bürgern dauerte von 18 Uhr bis 20 Uhr. Etwa eine halbe Stunde später habe er sich mit seinen Begleitern auf den Heimweg gemacht, sagte Friesen.

Das Auto seines Mitarbeiters, ein Mercedes E-Klasse, habe auf einem etwas abgelegenen Parkplatz gestanden. Vom Veranstaltungsraum aus sei der Parkplatz nicht zu sehen gewesen. „Wohl deshalb blieben die Täter unbemerkt“, sagte Friesen.

Schon bald, nachdem sie losgefahren waren, habe der Fahrer ein Klappern bemerkt. Friesen: „Da wir uns jedoch keinen Reim darauf machen konnten, sind wir weitergefahren.“ In Suhl setzte der Fahrer zunächst Friesen ab und fuhr dann den Dokumentarfilmer zum Bahnhof. Als er sich auf den Heimweg nach Meiningen machte, sei das Klappern immer lauter und bedrohlicher geworden. „Zuhause angekommen, bat mein Mitarbeiter seinen Sohn, sich das Auto einmal anzusehen. Der stellte schnell fest, dass die Muttern an allen vier Rädern locker waren“, sagte Friesen. Daraufhin habe ihn sein Mitarbeiter gleich angerufen, Friesen selbst informierte die Polizei.

„Ich werde mich nicht einschüchtern lassen“

Er habe sich immer gegen rechts- und linksextremistische Gewalt eingesetzt und sie eindeutig verurteilt, versicherte Friesen. Das gleiche erwarte er nun von allen demokratischen politischen Kräften. „Es gibt keine Opfer erster und zweiter Klasse. Tagtäglich schwappt eine Welle der Gewalt gegen AfD-Mitglieder, unsere Sympathisanten und Mandatsträger über das Land. Es muss endlich Schluss sein mit jeder Form der Bagatellisierung, Verharmlosung und Relativierung“, schrieb er in einer Pressemitteilung.

Linksextremismus sei ebenso wenig „ein aufgebauschtes Problem wie der Rechtsextremismus“. Friesen: „Ich werde mich nicht einschüchtern lassen und mich weiterhin entschieden gegen alle Formen politisch und religiös motivierter Gewalt einsetzen.“

Wegen des anhaltenden Erfolgs der AfD eskalieren gewaltbereite Linke seit über einem Jahr die politische Auseinandersetzung in Thüringen. In Städten wie Jena gibt es immer wieder Aufmärsche gegen die AfD, Wahlkreisbüros werden beschmiert, Tierfäkalien vor die Tür gekippt. Sollten sich die Ereignisse des gestrigen Abends tatsächlich als Anschlag herausstellen, wäre in der Tat eine neue Eskalationsstufe erreicht.



