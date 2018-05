Banken machen Hochstapler

Heute kann jeder fast alles leasen – vom Auto übers Möbelstück bis hin zur Luxushandtasche. Möglich machen das die Banken. Doch der Boom währt nicht ewig.

Kaum beglücken die ersten warmen Sonnenstrahlen unser schönes Land, wird wieder geprotzt, dass es nur so kracht. Immer mehr Bürger des Landes versuchen offensichtlich auf‘s Neue so aufregend wie möglich zu erscheinen und ihrer Umwelt zu suggerieren, dass sie etwas ganz Tolles, Erfolgreiches und Reiches, auf jeden Fall aber etwas Besseres als all die anderen sind.

Da brausen junge Leute mit sündhaft teuren hochgezüchteten Sportwagen durch die Innenstädte in der Hoffnung, das männliche und insbesondere das weibliche Publikum zu beeindrucken. Als rational denkender Mensch fragt man sich, wie all die jungen Leute sich diese sündhaft teuren Kisten mit einem Neupreis von 85.000 Euro und weit mehr überhaupt leisten können. So viele erfolgreiche Jungunternehmer gibt es dann doch wieder nicht in unserem Lande, und das Silicon Valley ist ja bekanntlich nicht um die Ecke.

Sinnfreies Leasing

Hilfreich bei der Klärung, wem der tolle Wagen denn tatsächlich gehört, ist dabei ein Blick auf den Fahrzeugbrief und nicht auf den Fahrzeugschein. Spätestens bei der Frage nach dem besagten Brief, wird es sich bei den meisten Selbstdarstellern ganz schnell ausposiert haben, und aus dem großen „Maxe“ wird ganz schlagartig ein kleines Würstchen. Denn eben dieser Brief verrät, wem der schicke Wagen tatsächlich gehört. Leider liegt dieser Fahrzeugbrief zumeist nicht bei dem stolzen Lenker des Boliden, sondern beim Eigentümer – zumeist einer hauseigenen Bank eines Automobilkonzerns. 2017 waren gerade einmal 35,6 Prozent aller Neuzulassungen in Deutschland Privatkäufer.

Leasing heißt das Zauberwort für all diejenigen, die mehr sein wollen als sie tatsächlich sind. Während man über die Sinnhaftigkeit von Leasing bei Selbstständigen noch diskutieren kann, ist das Leasing durch Privatpersonen durchaus sinnfrei. Heute kann sich beinahe jeder die dicksten Kisten selbst ohne Anzahlung leasen. Folglich ist mittlerweile ein teures Auto alles, aber kein Statussymbol mehr. Doch es werden nicht nur Autos geleast, sondern auch edle Handtaschen, Luxusuhren gemietet, und sogar Liebhaber des Möbeldesigns müssen sich ihre Lieblingsstücke nicht mehr kaufen, sondern können sie bequem leasen.

Nicht nur mit dem Auto, der Schweizer Armbanduhr und der Handtasche, suggeriert Mann und Frau heutzutage dem Gegenüber gerne mehr als sie sich eigentlich leisten können. Zu Beginn wirkt der immer mehr in Mode gekommene Vergleich „mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Pferd….“ für manch einen Nachbarn noch imposant. Dann aber kommt eben dieser ins Grübeln, wie „der“ sich das denn so alles leisten kann, da man doch weiß, was er so ungefähr verdient.

Hauptsache, es wird konsumiert

Nun gut, ganz Wenige hatten das Glück im Lotto gewonnen zu haben. Einige mehr genießen die Gnade der wohlhabenden Geburt und haben Eltern mit prall gefülltem Geldbeutel oder bereits ein schickes Erbe, das ihnen einen opulenten Lebensstil ermöglicht. Bei den meisten jedoch ist es jemand ganz anderes, der einen Lifestyle ermöglicht, den er beziehungsweise sie sich eigentlich überhaupt nicht leisten kann: die Bank. Geld kostet dank der Niedrigzinspolitik der EZB fast nichts. Folglich bringen Banken eben dieses auch mit tatkräftiger Unterstützung von Unternehmen gerne unter die Leute.

Selbst Kleinstbeträge können heute finanziert werden. Dieses Angebot wird von einem Großteil der Konsumgesellschaft gerne in Kauf genommen, und es ist davon auszugehen, dass beispielsweise auch sehr viele Handys beim Kauf finanziert werden. Heute kaufen und irgendwann bezahlen, lautet die Devise mehr denn je. Hauptsache, es wird konsumiert.

Das läuft alles noch so einigermaßen, so lange man sich nicht komplett überschätzt. Wir sollten jedoch zu Kenntnis nehmen, dass Deutschland sich in einer Boomphase befindet, und bekanntermaßen hat ein jeder Boom auch ein Ende. Und genau dann wird es spannend, und dann kommt ans Licht, wer sich seinen ganzen Bohei tatsächlich leisten kann und wer nur ein armseliger Blender ist.

Darum sollte sich jeder folgendes Zitat des österreichischen Schauspielers Walter Slezak zu Herzen nehmen:

„Viele Menschen benutzen das Geld, das sie nicht haben, für den Einkauf von Dingen, die sie nicht brauchen, um damit Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen.“

Also, wenn beim nächsten Mal wieder jemand in Ihrem persönlichen Umfeld „einen auf Dicke Hose macht“ und mit seinem „Reichtum“ protzt, dann lassen Sie sich nicht beeindrucken, sondern fragen Sie ihn beziehungsweise sie zuerst einmal nach der Schufa-Auskunft, denn dort steht oftmals so manche Überraschung drin, die aus manch einem großen Selbstdarsteller einen kleinen hochverschuldeten Schaumschläger macht.



