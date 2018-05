Spielbanken – Branche unter Druck

Die Online Casinos im Internet locken Jahr für Jahr mehr Spieler an. Droht angesichs der aktuellen Entwicklung nun das Ende der traditionellen Spielbanken?

Die Zahl der Personen, die sich in Deutschland für die Welt des Glücksspiels begeistern, ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Doch während es der gesamten Branche gelang, die eigenen Umsätze deutlich zu steigern, wirkt sich diese Entwicklung bislang nicht positiv auf die klassischen Spielbanken aus. Sie stehen angesichts des neuen digitalen Angebots unter Druck, das zahlreiche Vorteile für die Spieler bereithält.

Finanzielle Aussagekraft

Tatsächlich lässt es sich zunächst statistisch und mathematisch begründen, dass sich zurzeit viele Spieler für die Anmeldung in einem Online Casino entscheiden. Die Anbieter haben niedrige Kosten auf ihrer Seite, durch die sie bessere Auszahlungsquoten an die Spieler weiterleiten können. So steigt die Chance, das Casino auch langfristig mit einem Gewinn zu verlassen. Profis der Branche sind sich diesem Vorteil schon seit längerer Zeit bewusst und greifen aus diesem Grund ganz gezielt auf das Angebot im World Wide Web zurück.

Auf der anderen Seite bietet sich schon mit der ersten Einzahlung die Chance, zusätzlich zu profitieren. Das Viks Registrierungscode Angebot, bei dem die erste Einzahlung bis zu einem Betrag von 1.000 Euro verdoppelt wird, steht geradezu beispielhaft für diese Entwicklung. Den Spielern steht auf diese Weise noch mehr Kapital zur Verfügung, das sie bei den verschiedenen Spielen einsetzen können. Am Ende des Tages steigt mit den höheren Einsätzen auch die Chance, besonders hohe Gewinne zu erzielen und davon langfristig zu profitieren.

Konkurrenzlos im Komfort

Doch nicht nur der rein objektive Blick auf die Lage der Dinge macht deutlich, warum klassische Spielbanken in vielen Punkten nicht mehr dazu in der Lage sind, der eigenen Konkurrenz aus dem Internet das Wasser zu reichen. Weiterhin ist der Komfort im Internet deutlich größer. Dort haben die Spieler die Chance, rund um die Uhr auf das Angebot zuzugreifen. Dafür ist es noch nicht einmal notwendig, sich aus den eigenen vier Wänden zu bewegen. Stattdessen reichen wenige Klicks aus, um direkt einzusteigen und mit dem Spiel zu beginnen. Durch die zusätzliche Möglichkeit, an einem Smartphone oder Tablet aktiv zu sein, vergrößern sich diese Chancen noch weiter. Während die Spielbanken lokal durch ein sehr günstiges Angebot an Speisen und Getränken versuchen, Spieler anzulocken, überzeugen die digitalen Anbieter auf ganzer Linie.

Das Ende der Spielbanken?

Ob es sich bei der aktuellen Entwicklung nun um das Ende der Spielbanken handelt, sei noch einmal dahingestellt. Tatsächlich gehen selbst die Experten davon aus, dass die klassischen Spielbanken noch eine Zukunft haben werden. Sie bieten zum Beispiel eine so wichtige Grundlage für die Tisch- und Kartenspiele, die nach wie vor von Bedeutung sind. Weiterhin spielt der kommunikative Aspekt in der Welt der Casinos nach wie vor eine wichtige Rolle. Turniere haben im Internet bislang noch nicht die gleiche Tiefe, als dies in einer lokalen Spielbank der Fall ist. Die echten Fans der Branche wünschen sich aus diesem Grund in keinem Fall die komplette Ablösung der Casinos. Stattdessen wird es auch in Zukunft die Möglichkeit geben, auf beide Seiten des Angebots zuzugreifen. So groß der Druck ist, der aktuell auf die klassischen Anbieter lastet, so haben einige von ihnen dennoch eine Zukunft.



