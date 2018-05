Neuvermessung der Heimat

Der frühere „Zeit“-Feuilleton-Chef Ulrich Greiner beschreibt, wie er im Merkel-Flüchtlings-Land politisch heimatlos und schließlich zum Konservativen wurde.*

Im September des vergangenen Jahres noch vor der Bundestagswahl meldete sich mit dem Buch „Heimatlos – Bekenntnisse eines Konservativen“ (Reinbek bei Hamburg 2017; in der Folge „H“) eine eher leise und unaufgeregte Stimme zu Wort. Der ehemalige Feuilleton-Chef der ZEIT und aktuell immer noch als Herausgeber des Literaturmagazins der Wochenzeitung tätige Ulrich Greiner[1] verteidigte und begründete darin seine Hinwendung zum Konservativsein.

Vor allem im Rückblick auf das „verworrene Jahr 2015“ bekennt er, dass er heimatlos geworden sei, sowohl politisch als auch angesichts der sichtbaren verwandelten Zustände in einem anderen Deutschland. Damit hat er, der bisher eher im linken Spektrum der Politik verortet werden konnte, im intellektuellen Diskurs dieser Republik offen die Fronten gewechselt. Das begann allerdings schon in den 90er-Jahren und war ein allmählicher Prozess. Er sei, sagt Greiner, ja auch nicht vorsätzlich konservativ geworden, sondern es habe sich nach und nach so ergeben (H, S. 28). Das Leben, die Umstände, das Altern würden zu bestimmten Anschauungen hinführen.

Heimat steht quer zum Denken der Linken

Niemand wagt es angesichts seines Lebenslaufs Greiner irgendeine der üblichen schlimmen Phobien oder Verschwörungsfantasien zu unterstellen, wie es sonst inzwischen in dieser Republik in der politischen Diskussion mit Abweichlern üblich geworden ist. Dass man Greiner nicht als neorechten Fortschrittsverweigerer und Rechtspopulisten hinstellt, heißt aber nicht, dass man Verständnis für ihn aufbringt. Doch dazu später mehr.

Indem er den Begriff „Heimat“ in seinem Buchtitel anspricht, hat Greiner ein Schlüsselwort des Konservativismus verwendet. Der Duden umschreibt „Heimat“[2] als „Land, Landesteil oder Ort, in dem man [geboren und] aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt (oft als gefühlsbetonter Ausdruck enger Verbundenheit gegenüber einer bestimmten Gegend)“. Wenn man „Heimat“ sagt, dann geht es um Menschen, die schon länger an einem Ort sind und deren Vorfahren meistens auch schon an diesem Ort waren, und dann geht es auch um Heimatliebe und Bewahrung.

„Heimat“ ist somit ein emotionales Wort, das nicht mehr in eine Welt passt, in der das Bewahren als fortschrittshemmend angesehen wird, in der man am liebsten neue Staaten auf dem Reißbrett durchkonstruiert oder bestehende Nationalstaaten in undurchsichtige Staatenkonglomerate auflösen will. Oder schnell einmal jährlich eine neue Großstadt mit Menschen aus einem ganz anderen Kulturkreis in einem schon sehr dicht bevölkerten Land wie Deutschland ansiedelt.

Das Wort „Heimat“ steht somit – zugegebenermaßen polemisch gesagt – quer zum politischen Denken einer globalistisch orientierten Linken. Was auch immer sie an Lippenbekenntnissen äußern, sie mögen den Begriff nicht und schon gar nicht die Menschen, die ihn in den Mund nehmen. Heimat ist eben verbunden mit dem Konservativismus und seinen Anhängern. Das Wort „konservativ“ kommt ja von lateinisch conservare = bewahren. Wer Heimat sagt, so wird pauschal unterstellt, will die alten vermufften Zustände bewahren, will dem Neuen keinen Platz lassen, ist gegen eine weltoffene globale Gesellschaft, die jetzt gerade entsteht und die für alle doch nur Vorteile hat, zumindest auf lange Sicht. Es wird keine Diskussion darüber zugelassen, ob heutzutage nicht längst der Punkt erreicht ist, an der die Bewahrung des Bisherigen der eigentliche progressive Politikansatz darstellt, während eine links verortete politisch-mediale Klasse samt der ihnen zuarbeitenden meinungsführenden Intellektuellen und gesponserten Thinktanks sich in ein abenteuerliches Jakobinertum namens „Globalisierung“ gestürzt hat, das immer groteskere und gefährlichere Züge annimmt.

Für Ulrich Greiner geht es bei seiner Heimatlosigkeit um zwei Ebenen des Verlusts. Zum einen um den Wegfall der bisherigen vertrauten Umgebung, die durch politische Entscheidungen bewirkt wird und die er in dieser Form nicht mittragen kann. Zum anderen geht es eben um dieses Fehlen einer konservativen Kraft im politischen Überbau, die eine angemessene Vertretung seiner eigenen Befindlichkeit, seines Wunsches nach Bewahrung darstellen könnte.

Gleich im ersten Kapitel seines Buches sieht Ulrich Greiner den Untergang von etwas nahen, was nach Meinung der meisten Journalisten und Politiker in Deutschland gar nicht vorhanden ist – die linksgrüne „kulturelle Hegemonie“. Es geschieht – seiner Meinung nach und von ihm ausdrücklich begrüßt – eine konservative Wende:

„Das verheißungsvolle Bild einer multikulturellen Gesellschaft mit offenen Grenzen hat seinen Glanz verloren. Die Idee einer Gemeinschaft aller Nationen, die auch religiöse und kulturelle Gräben überwinden könnte, ist nicht zuletzt am islamistischen Terror zuschanden geworden. Die Globalisierung erscheint nicht mehr als ein Zukunftsversprechen, das früher oder später allen Menschen zugutekäme, sondern als Kampfplatz weltumspannender Konzerne, deren Produkte bis ins letzte Schaufenster der Provinz vorgedrungen sind. Und aus der Vision eines europäischen Bundesstaates, der aus den vormals sich bekriegenden Ländern eine Vereinigung machtvoller Mitspieler im weltpolitischen Maßstab machen sollte, ist ein bürokratisches Monster geworden, dessen Regulierungswahn in jedermanns Alltag lästige Folgen zeitigt.“(H, S. 8)

Konservatismus als Lebensgefühl

In der Auseinandersetzung mit den Globalisierungsthesen hätten sich aber verschiedene Gegenpositionen aufgebaut, in denen das „Streben nach einer Rückkehr ins historisch Gewordene und halbwegs Bewährte“ formuliert worden sei. Von den Vertretern zum Beispiel der deutschen Funktionseliten, der zurzeit bestimmenden politisch-medialen Klasse, von Greiner summarisch als „Internationalisten“ oder „Univeralisten“ tituliert, würden die Anhänger dieses „bunten Sammelsuriums“ als kleinkariert und reaktionär in die rechte Ecke geschoben und als Rechtspopulisten diffamiert.

Auch wenn für Ulrich Greiner selbstverständlich ist, dass die nationalsozialistische Schreckensherrschaft eine stetige Warnung bleiben müsse, warnt er davor, dass jede Abweichung von der Mitte nach rechts mit dem Nazi-Vorwurf mundtot gemacht werde:

„Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass der unkontrollierte Zustrom von Flüchtlingen im Herbst 2015 ein Fehler war, der bei rechtzeitiger Vorsorge hätte vermieden werden können, und dass die Warnung vor einer Islamisierung nicht bloß ein Hirngespinst verwirrter Pegida-Anhänger ist. Ich glaube weiterhin, dass der im Grundgesetz garantierte Schutz von Ehe und Familie die gleichgeschlechtliche Lebensform nicht mit einschließt. Die damit nicht selten verbundenen Praktiken biotechnischer Reproduktion erregen meinen Widerwillen. Auch finde ich die Beschlüsse der Brüsseler Kommission zur Rettung von Banken und insolventen Staaten nicht hinreichend demokratisch legitimiert – und die dabei maßgebliche Rolle von Angela Merkel erst recht nicht. Wer den Euro für einen kapitalen Fehler hält, ist noch kein Gegner der europäischen Idee.“ (H, S.10)

Die Idee des christlichen Abendlandes hat für Greiner durch sein Konservativwerden eine neue Bedeutung gewonnen. Greiner outet sich als ehemaliger SPD-Wähler, der eigentlich fast unbemerkt konservativ geworden ist:

„Mein allmählich entstandener Konservativismus hat sicherlich mit dem Älterwerden zu tun und mit der Beobachtung, dass das überall herrschende Prinzip ständiger Neuerung dazu verleitet, das Bewahrenswerte gering zu achten. So ist meine konservative Haltung kein politisches Programm, sondern eher ein Lebensgefühl.“ (H, S. 11)

Zu den Grünen, der Partei „der Menschheitsretter und Weltverbesserer“, hat Greiner keinen Bezug, ebenso wenig zu FDP oder AFD, obwohl hier natürlich auch konservative Positionen vertreten werden.

Sein Buch, so Greiner, trage den etwas pathetisch klingenden Titel „Heimatlos“, weil er als Konservativer weder in der Politik oder in den Leitmedien in irgendeiner Form noch seine Überzeugungen und Befindlichkeiten vertreten sehe. Siehe zum Beispiel die angeblich alternativlose Euro-Rettungspolitik der Bundeskanzlerin, während doch mittlerweile auf der Hand liege, dass die Rettung der EU durch ein hartnäckiges „Weiter so“ nicht gelingen könne. Es werde ein Anpassungsmoralismus gepflegt, der gegensätzliche Meinungen keinen Resonanzboden biete. Aber am deutlichsten sei das im Herbst 2015 gewesen, in dem die Sorgen vieler Bürger über einen ungehemmten Zustrom vor allem islamischer Zuwanderer von Politik und Massenmedien nicht diskutiert worden seien.

Gerade die „Leitmedien“ haben in der Flüchtlingskrise als in ihrer eigentlichen Aufgabe versagt, die Politik kritisch zu begleiten. Der Journalist Ulrich Greiner kann nur feststellen

„dass nicht wenige Leitmedien nicht in erster Linie daran interessiert schienen, die Flüchtlingspolitik darzustellen und kritisch zu erörtern, was eigentlich ihre Aufgabe im Sinne der ‚vierten Gewalt‘ gewesen wäre, sondern Angela Merkels Öffnung der Grenzen dadurch zu unterstützen, dass man ihre humanitäre Unabwendbarkeit hervorhob und sich daranmachte, die vom Ansturm der Ereignisse überrollte Öffentlichkeit moralisch auf den richtigen Weg zu bringen“. (H, S. 17)

Und auch wenn Greiner den Begriff „Lügenpressen“, der als Vorwurf von Teilen der außerparlamentarischen Opposition an die Adresse der Medien gegangen ist, insgesamt als nicht gerechtfertigt ansieht, merkt man ihm immer noch seine Fassungslosigkeit an und sein Unverständnis über das Verhalten seiner Kollegen im Herbst 2015:

„Wer das damalige Volkserziehungsprojekt mit dem später nachgereichten Eingeständnis vergleicht, es habe eine ‚Kontrollverlust‘ gegeben, nicht alle Flüchtlinge seien aufnahmeberechtigt gewesen und einige von ihnen seien mit terroristischen Absichten ins Land gekommen, der wird den Vorwurf der ‚Lügenpresse‘ etwas ernster nehmen.“ (H, S. 17)

Angesichts solcher Entwicklungen kommt es zwangsläufig zu gesellschaftlichen Gegenreaktionen, die Differenz zwischen veröffentlichter und öffentlicher Meinung wird immer größer. Das Eingangskapitel in Greiners Buch hat die Funktion einer ersten Annäherung an seine politische Kehrtwende hin zum Konservativen. In der Folge seien noch einige Themen seiner konservativen Bekenntnisse angesprochen.

Makellos links?

So verwirft er in seinem 2. Kapitel den „Glauben an einen guten Kommunismus“. Dieser Glaube ist auch heute noch die Grundlage dafür, den Begriff „links“ zur Beschreibung einer politischen Richtung positiv zu konnotieren, verbunden mit Begriffen wie „aufgeklärt“, „fortschrittlich“ oder „humanitär“, während ein Bekenntnis zu einer konservativen, also „rechten“ politischen Überzeugung in der veröffentlichten Meinung sofort bzw. sehr schnell verbunden wird mit Begriffen wie „reaktionär“, „rechtpopulistisch“ oder „rechtsradikal“. Diese Einteilung in Gut und Böse ist nach Meinung von Greiner seltsam, wenn man sich das vom Sozialismus hinterlassene Desaster vor Augen hält. Die persönliche Begegnung mit dem linken Apostaten Wolf Biermann und der Umgang mit diesem im real existierenden Sozialismus der DDR bringen auch Greiner zum Umdenken:

„Meine eigene Abkehr von linken Ideen hatte nicht entfernt die Bedeutung, nicht annähernd die Dramatik, die sie für Biermann hatten. Doch wenn ich mir sein Leben vor Augen führe, die Demütigungen und Repressalien, die er erleiden musste, dann frage ich mich abermals, weshalb es hierzulande noch immer als schick oder zumindest als akzeptabel gilt, links zu sein. Hat „links“ mit den ungeheuren Verbrechen, die im Namen des Kommunismus begangen wurden, überhaupt nichts zu tun?“ (H, S. 35)

Greiner stellt die Frage, ob man denn vergessen hätte, dass die Zahl der Menschen, die dem Kommunismus zum Opfer gefallen seien, vermutlich größer seien als die der Opfer des Dritten Reiches. Und er fragt, ob die Terroristen der sogenannten Rote-Armee-Fraktion nichts mit den Linken zu tun gehabt hätten. Die Legitimation für die Anschläge der RAF-Terroristen waren die Einschätzung der demokratischen Staatsordnung als ein im Grunde weiterhin bestehender faschistischer Staat und die wirren Ideen über eine zu errichtende kommunistische Gesellschaft. Die Fokussierung auf die jüngste deutsche Geschichte ist eines der Merkmale linken Denkens.

Indem er sich nun von jeglicher linken Heilsutopie abwendet, die in ihrer konkreten Umsetzung immer gescheitert ist und zu entsetzlichen Verbrechen geführt hat, sucht Greiner in seiner Kehrtwende nun Halt in einem Konservativismus, der ein Bewusstsein darüber entwickelt hat, dass die deutsche Geschichte nicht auf das Dritte Reich und seine Verbrechen reduziert werden sollte, sondern dass es eine kulturelle Tradition und Prägung gibt, die man übergreifend mit dem Begriff „christliches Abendland“ benennen kann.

In Reflektion über seinen Wiedereintritt in die katholische Kirche merkt Greiner an (H, S. 45), dass es die ehrfurchtsgebietende Geschichte der christlichen Kultur samt ihren wunderbaren Werken der Architektur, der Musik und der bildenden Kunst gewesen sei, die ihn schließlich darauf gebracht hätten, dass dieser seitdem nie übertroffene Reichtum an Schönheit und gedanklicher Tiefe etwas mit seiner Ursprungsidee, also mit der christlichen Botschaft, zu tun haben müsste. Mit dem bewussten Rückgriff auf das christliche Europa lehnt Greiner aber den zurzeit grassierenden Worthülsen-Konservativismus ab und wird zum Vertreter eines Konservativismus, der auch eine notwendige Unterscheidung zwischen dem Eigenen und dem Fremden macht und der überzeugt ist, dass sich das jeweils Neue gegen das Erprobte zu rechtfertigen hat, und nicht umgekehrt.

Fragen zur deutschen Identität und zur Flüchtlingspolitik der deutschen Regierung sind folgerichtig Themen eines weiteren Kapitels bei Ulrich Greiner. Im Rückblick auf die Flüchtlingskrise, aber im Grunde für alle öffentlichen Belange geltend, spricht er auch einer demokratisch gewählten Regierung, das Recht ab, eine irgendwie zu definierende moralische Politik betreiben zu dürfen, da sich moralisch zu verhalten zuallererst Sache des verantwortlichen Subjekts sei. Die Bedingungen dafür herzustellen, sei Sache der Regierung, die selber, da sie bloß ein befristet zuständiges Kollektiv sei, kein moralisch handelndes Subjekt sein könne:

„In der Hauptsache jedoch ist eine demokratisch gewählte Regierung dazu da, das Allgemeinwohl so weit wie möglich zu fördern sowie ihr Staatsvolk vor Unzuträglichkeiten und Gefahren zu schützen. Sie ist nicht dazu da, alles Elend dieser Welt auf Kosten des Souveräns, dem sie Rechenschaft schuldet, zu lindern.“ (H, S. 60/61)

Die Regierung Merkel hat durch die gesinnungsmäßige Begründung ihres Regierungshandelns 2015 diesen Grundsatz gebrochen und eine Spaltung der Gesellschaft bewirkt, die Anhänger des Multikulturalismus stehen gegen die zunehmend als rechtspopulistisch oder neorechts verteufelte Kritiker einer grenzenlosen Zuwanderung:

„Es ist gängig, den humanitär gesinnten Zeitgenossen, der den Multikulturalismus begrüßt und die Willkommenskultur hochhält, „links“ zu nennen, den realitätsbezogenen Zeitgenossen hingegen, der eine Obergrenze der Zuwanderung fordert und vor der Islamisierung warnt, hingegen „rechts“. (…). Letztlich geht es um die Kategorien des Eigenen und des Fremden. Wer links ist, neigt zum Internationalismus, er kann also das Eigene für nebensächlich halten und muss es nicht näher bestimmen. Als Konservativer jedoch kann ich mich vor dieser Frage nicht drücken, obwohl die möglichen Antworten in manche Fallen führen.“ (H, S. 43)

Individuelle und kollektive Identität

Willkommenskultur, Multikulturalismus und die immer noch stattfindende Massenzuwanderung haben in Deutschland zu einer neuen Diskussion über die Identität geführt. Greiner merkt an, dass die Frage nach der eigenen Identität, nach dem Eigenen erst dann gestellt würde, wenn sich das Eigene nicht mehr von selbst verstehe (H, S. 47). Im Gegensatz zu den meisten internationalistisch gesinnten Kollegen in den Medien ist Greiner ein Anhänger einer deutschen Leitkultur, und deren wichtigste Ausformungen sind die deutsche Sprache und eine spezifisch deutsche Mentalität, als „einer durch geschichtliche Erfahrung geprägten kollektiven Reaktionsweise“ (H, S. 52). Vor allem auch eine demokratische Gesellschaft benötigt ein Wir-Gefühl, einen Vorrat an gemeinsamen Auffassungen und Zielvorstellungen und auch unter diesem Aspekt sieht Greiner die Masseneinwanderung ab 2015 äußerst kritisch:

„Es ist leicht zu sehen, dass der Vorrat solcher Gemeinsamkeiten nicht bei allen zugewanderten Menschen gleich groß ist. Die vielen hunderttausend Flüchtlinge, die 2015 und später nach Deutschland kamen, stammten mehrheitlich aus dem islamischen Kulturkreis, und ihre Vorstellungen von Selbstbestimmung und Meinungsfreiheit unterscheiden sich erheblich von den unsrigen. Die Warnung vor einer Islamisierung ist keineswegs absurd, auch wenn sie von ressentimentgeladenen Demonstranten an die Wand oder auf Transparente gemalt wurde. Ich zweifle daran, dass die Eingliederung so vieler Menschen, denen unsere Kultur und Geschichte fremd sind, in absehbarer Zeit gelingen kann.“ (H, S. 59)

Vor dem Hintergrund der Identitätsdiskussion ist der Islam bzw. die Kritik am Islam ein weiteres Thema in Greiners Buch, denn für ihn ist offensichtlich, dass

„der Islam nicht bloß eine Variante der monotheistischen Religion ist, sondern, jedenfalls in seiner heutigen kriegerischen Form, eine Gefahr für die westliche Welt bedeutet.“ (H. S. 65)

Den Multikulturalisten und Kulturrelativisten in den Partien und den tonangebenden Medien wirft Greiner eine fatale Unterschätzung des fanatischen Islamismus vor, dessen Anhänger die schlussendlichen Niederlagen der muslimischen Kultur, wie sie sich geschichtlich ergeben hätten, wieder rückgängig machen wollten. Die aktuelle Mentalität der Islamisten, die zu entsetzlichen Terrortaten geführt haben, würde viel zu oft mit dem Hinweis auf die vergangenen Untaten des Christentums relativiert werden. Gerade im Hinblick auf die Entwicklung in den islamisch geprägten Gesellschaften wird man aber, wenn man bereit ist, die ideologischen Scheuklappen abzulegen, Greiner zustimmen, dass der multikulturalistische Traum vom Weltbürger, dem nichts fremd und der überall zu Hause wäre, der Traum also von einer grenzenlos gewordenen Welt, sich nicht so schnell erfüllen wird.

Die geschichtliche Perspektive zeigt auf: dem Islam fehlt bis heute die größte Tugend der abendländischen Kultur: Ihre

„Fähigkeit zur Selbstkritik, ihre geradezu leidenschaftliche Zerknirschungslust im Namen einer größeren Idee, des wahren Christentums zunächst und später der wahren Aufklärung. Nur so war Europa imstande, Anregungen fremder Kulturen mit räuberischer Inbrunst aufzugreifen und für den eigenen Aufstieg zu nutzen.“ (H, S. 69/70)

Es sind dem Islam inhärente Denkmuster und Verhaltensweisen, die zum Niedergang der arabischen Kultur und zu der radikalen islamistischen Ideologie geführt haben. Das Christentum hat andere Wurzeln. Es sei, so Greiner, eben kein geringer Unterschied, dass eine Religion von einem gekreuzigten Wanderprediger gegründet wurde und die andere von einem kriegführenden Kaufmann.

In einem anderen Kapitel drückt er sein konservatives Unbehagen an der Herrschaft der EU-Bürokratie aus, nämlich

„dass Gremien der EU, die ich nicht gewählt habe und deren Zusammensetzung sich meinem Votum entzieht, in wachsendem Ausmaß meinen Alltag bestimmen. Das kommt, weil meine Regierungen bedeutende Hoheitsrechte an die Kommission der EU übertragen haben. Viele Entscheidungen, die mein Leben unmittelbar berühren, werden nicht mehr in Berlin, sondern in Brüssel getroffen“. (H, S. 105)

In Lebensfragen der Nation spiele der Bundestag als höchstes Gremium des Landes oft nur noch eine Nebenrolle, dafür würde aber die EZB sich die Kompetenz eines nicht existierenden gemeinsamen europäischen Wirtschafts- und Finanzministeriums anmaßen. Greiner plädiert dafür, die immer noch offizielle Agenda aufzugeben, die eine weitere Vertiefung der EU beinhaltet, und dafür zur Selbstverantwortlichkeit der Staaten zurückzukehren. Damit einhergehend wäre die Reduzierung des Brüsseler Apparats.

Deformation der Demokratie

In weiteren Kapiteln nimmt Greiner verschiedene Themen auf, die er aus seiner nun manifesten konservativen Sicht beleuchtet. Er ist voller Misstrauen gegenüber biomedizinischen Experimenten und der Reproduktionsmedizin, ist skeptisch gegenüber Sterbehilfe und hat als Katholik Probleme mit Merkels Öffnung der Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare. Er findet es nach wie vor wünschenswert, dass Kinder einen Vater und eine Mutter haben.

Dass der Staat sich immer detaillierter in die Lebenspraxis seiner Bürger erzieherisch einmischt, ist ihm suspekt:

„Wir sind auf dem besten Weg in eine Diktatur der Fürsorge. Die Liberalutopie des Nachwächterstaats, der die Rechte seiner Bürger schützt, verwandelt sich still und leise in die Sozialutopie des Fürsorgestaates, der seine Bürger zum richtigen Leben anhält.“ (H, S. 115)

In diesem Zusammenhang steht auch seine Bewunderung für den französischen politischen Theoretiker Alexis de Tocqueville. Dessen Mitte des 19. Jahrhunderts niedergeschriebene Prognose, dass die Demokratie über den Gleichheitsgedanken zum Zentralstaat tendiert und dann Gefahr läuft, in eine bürokratische Despotie zu führen, hat nichts an Aktualität verloren. Tocquevilles Warnung, man könne sich schwer vorstellen, dass eine tatkräftige und weise Regierung jemals aus den Wahlen eines Volkes von Knechten hervorgehen könne, kann Greiner unter Hinweis auf die Wahl Donald Trumps nur bekräftigen. Den Schritt hin zu den Wahlen in den Demokratien Europas will er wohl nicht machen. Es ist schwer vorstellbar, dass Greiner hier keine Deformation der Demokratie erkennen kann.

Greiner greift die Verherrlichung der Identität an, die inzwischen von politischer Seite zu einer Identitäts- und Genderpolitik geworden ist, die jedem, der es gesamtgesellschaftlich irgendwie durchsetzen kann, einen Anspruch auf Anerkennung der Differenz zur Hauptmasse der Gesellschaft zugesteht:

„Dieser Anspruch geht sehr weit. Denn er behauptet, meine Identität sei durch einen historisch zurückliegenden Anerkennungsmangel noch immer bedroht, etwa dadurch, dass ich als Schwarzer oder als Frau von der Geschichte des Kolonialismus oder des Patriarchats bis heute derart beschädigt bin, dass ich einen Anspruch auf Wiedergutmachung habe (…).

(…).

Den Wettlauf um Anerkennung gewinnt, wer als Erster den Opferstatus behauptet. Das Problem dabei ist, dass die wirklichen Opfer der Gesellschaft, die Armen, die an den Rand Geratenen, die Entrechteten und die Sprachlosen, von der Debatte ausgeschlossen sind.“ (H, 132)

Greiner erwähnt es nicht, aber hier greift er ein Kernproblem der heutigen Sozialdemokratie auf, die sich wie die Grünen in sehr großem Maße einer Politik der intensiven Betreuung und Bevorzugung von in den Medien präsenten Opfergruppen verschrieben hat. Das Problem ist nur: Im Gegensatz zum grün wählenden Bürgertum empfindet ein spürbarer Teil der SPD-Wählerschaft diese Politik zunehmend als Zumutung und läuft zur AFD über. Die sozialdemokratischen Führungsfunktionäre haben bis heute keinen Ausweg aus der Sackgasse gefunden, in die sie ihre Partei hineinmanövriert haben.

Soweit ein unvollständiger Überblick über die Themen, die Ullrich Greiner in seinem Buch anspricht. Er hat ein sehr nachdenkliches Buch geschrieben, das ohne seinen wiedergefundenen christlichen Glauben wohl so nicht entstanden wäre. In seiner Abkehr von der linken Sache hat Greiner keinen konservativen Aufruf oder Aufschrei verfasst, kein politisches Manifest. Er führt eher vorsichtige Neuvermessungen in einem geräumten Gelände durch. Er erkundet ein Gebiet, das von der bisher dort ansässigen politischen Horde aus welchen Gründen auch immer aufgegeben wurde. Nun muss man überlegen, ob es sich lohnt, sich hier wieder niederzulassen, heimisch zu werden. „Mir war es wichtig“, so schließt Ulrich Greiner sein Werk ab,

„eine gewisse Klarheit hinsichtlich meines eigenen Konservativismus zu gewinnen, sie öffentlich mitzuteilen und möglichst viele Leser davon zu überzeugen. Wäre mir das gelungen, so wäre ich nicht länger heimatlos.“ (H, S. 154)

Ulrich Greiners Buch “Heimatlos – Bekenntnisse eines Konservativen“ ist äußerst lesenswert, weil hier der globalen Pseudokultur der Funktionseliten die auch in Deutschland immer noch prägende supranationale europäische Kultur des christlichen Abendlandes entgegengehalten wird. Mag sein, dass die Letztgenannte dem Untergang geweiht ist, aber es sollte deutlich werden, was an ihre Stelle tritt: z. B.

eine aufgesetzte, eher medial zusammengeschusterte Vielfalt, eine sogenannte „diversity“, die sich auch durch die Definition immer neuer Geschlechtsidentitäten hervortut;

eine politische Korrektheit, die bei Nichtbeachtung auch mit Gewalt und sozialer Ächtung durchgesetzt wird und die die Vielfalt der Meinungsfreiheit, eine der größten Errungenschaften der westlichen Kultur, langsam, aber sicher abtötet;

die Bevorzugung immer neuer Gruppen von angeblich historisch oder aktuell Benachteiligten und Opfern des weißen Rassismus, die unbedingt besonders gefördert werden müssen, während z. B. die brisante Entwicklung einer immer größeren Gruppe der Working Poor in den westlichen Gesellschaften schlicht ignoriert wird.

Auf der Grundlage einer neu gewonnenen Einsicht in die eigene Zugehörigkeit zur abendländischen Kultur formuliert Greiner sein großes Unbehagen an den aktuellen Entwicklungen, er hat Europa aber noch nicht aufgegeben.

*In einem folgenden Teil sollen noch einmal kurz Greiners Aussage in seinem Buch über die bestehende linksgrüne kulturelle Hegemonie aufgegriffen und anhand aktueller Entwicklungen betrachtet werden.

Anmerkungen

[1] Siehe Wikipedia Ulrich Greiner

[2] Duden, Heimat

vergl. auch „Heimat“ im Wörterbuch der Gebrüder Grimm



Ihr Beitrag zur politischen Kultur! Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter Invalid email address Selbstverständlich können Sie den Newsletter jederzeit wieder abbestellen.



Vielen Dank für die Anmeldung! Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.