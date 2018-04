Entspannte Sportwetten

Das Glücksspiel-Unternehmen Stakers aus Malta setzt mit seinem Angebot auf alle erdenklichen Sportarten in einer entspannten und sicheren Spiel-Umgebung.

Die Stakers-Welt ist ein einzigartiges Wett- und Glücksspielportal im Internet, das Spieler mit zahlreichen Angeboten begeistert. Das Unternehmen aus Malta ist beliebt bei Wettbegeistertern, da auf alle erdenklichen Sportarten in einer entspannten Umgebung gesetzt werden kann. Doch nicht nur allein die Sport- und Live-Wetten sind zu finden, sondern auch ein Onlinecasino mit ausgewählten Slots, die zum Zocken einladen.

Das Online Slots von Stakers

Stakers setzt auf eine große Auswahl bekannter Slots und eine hochqualitative Software, die jedem Spieler Sicherheit beim Wetten gewährt. Das absolute Highlight an dem Online Casino ist die Zahl der Casinospiele. Mit über 900 Slots ist wirklich für jeden Glücksspieler etwas dabei und es kommen immer wieder neue dazu. Dabei stellen sich Klassiker wie Gonzo’s Quest oder Phantom of the Opera vor, die schon früher für Aufsehen sorgten und noch heute sehr beliebt sind. Aber auch neue und interessante Slots finden sich hier und werden in einem modernen 3D-Gewand präsentiert, das mit der Zeit geht.

Bevor der Spieler Geldeinsätze tätigt, kann jeder der Spielautomaten vorher über den Demo-Modus getestet werden, bei dem Spiel- anstelle von Echtgeld genutzt wird. Spieler machen sich damit für den großen Gewinn bereit. Neben den normalen Slots, die nach den bekannten Konzept funktionieren, werden progressive Jackpots geboten, die mit jedem Einsatz der Spielergemeinschaft steigen, bis der Jackpot geknackt wird. Das sorgt für einen zusätzlichen Nervenkitzel und kann mit ein wenig Glück für große Gewinne sorgen. Einzigartig an den Slots von Stakers sind spezielle Regeln, die als „Mein Abenteuer“ betitelt werden. Die Abenteuer wechseln sich regelmäßig ab und so erhalten Spieler an einem Tag 80 Freespins, während sie eine Woche später ein anderer Bonus erwartet. Das macht die Slots zu einem wahren Erlebnis.

Das Casino im Überblick

Die Stakers Online Spielhalle bietet nicht nur eine große Auswahl an Slots für den Spielbegeisterten und High-Roller, sondern auch klassische Tischspiele, Lotto und sogar eine Live-Variante mit echten Dealern. Hier können Spiele wie Blackjack, Bet on Poker, Baccarat oder Casino Hold’Em gezockt werden, die das bekannte Casino-Gefühl aufleben lassen und sich sogar gut zusammen in der Gruppe mit Freunden spielen lassen. Natürlich verfügt das Casino über Lottovarianten in Hülle und Fülle, von denen einige sogar Live gezogen werden. Die kugeligen Glücksbringer werden mehrere Male am Tag gezogen und so müssen Spieler niemals auf bestimmte Tage in der Woche warten, um von einem kleinen Lottogewinn zu träumen. Das Live Casino ist das Herz des Online-Casinos neben den Slots. Hier können sich Zocker selbst davon überzeugen, dass alles mit rechten Dingen zu sich geht.

Stakers – Casino für leidenschaftliche Spieler

Ein Account bei Stakers erschließt eine wahre Welt an Slots und Spielen, die selbst dem kritischen Spieler positiv entgegentreten. Sicherheit, Bedienbarkeit und natürlich hohe Gewinne zeichnen den Anbieter aus, der zu begeistern weiß.



Ihr Beitrag zur politischen Kultur! Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter Invalid email address Selbstverständlich können Sie den Newsletter jederzeit wieder abbestellen.



Vielen Dank für die Anmeldung! Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.