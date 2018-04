Tod auf dem Medien-Scheiterhaufen

Wer anders denkt, wird auf dem medialen Scheiterhaufen zur Strecke gebracht. Und Marietta Slomka tanzt dazu. Denn der Anstandslose verträgt keine Ehrlichkeit.

Eine Polemik.

All die Pseudolinken, befehlsbehafteten Anständigen und korrekten Ruhmessüchtigen vereint, dass sie mit puritanischem Eifer ihre von Selbsthass getriebene hypermoralistische Herrschaft errichten wollen, wie einst euphorische Puritaner mit glühenden Gesichtern rund um das neuengländische Schafott. Nur, dass heutzutage nicht hinter jedem herzhaften Wort und hinter jeder ehrlichen Geste der Beelzebub, sondern der wiedergekehrte Nationalsozialist steckt, und die Tugendhaften die Heugabeln an ihre schwarz vermummten Straßentruppen weiterreichen, um sich die Finger nicht selbst zu beschmutzen.

Es ist ein gar putziges Schauspiel, ihnen dabei zuzuschauen, wie sie selbstergriffen ihre selbst empfundene „Heiligkeit“ vermarkten, wie sie sich winden und lügen, damit am Ende der Predigt der Schein über dem hohlen Haupte noch heller scheint. Im „richtigen“ Licht von Lautsprechern gepriesen, die hierzulande per GEZ-Zwang zu bezahlen sind.

Hexenjäger und Scheiterhaufen

Und all diesen postdemokratischen Peinlichkeiten dieser Leute mit ihren Korea-grauen Köpfen, die so arm an Verstand sind, ist gemein, dass sie die dunkle deutsche Vergangenheit nie geistig verinnerlicht haben. Ansonsten würden sie es verabscheuen, diese Verbrechen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren, um ihrer skrupellosen Charakterlosigkeit ein glitzerndes und karriereförderndes Profil zu verpassen. Sie benutzen das Böse und geben vor, „gut“ zu handeln. Was sie in ihrem Fanatismus freilich nicht begreifen, denn eigene Mängel stehen ihrer eingebildeten Unfehlbarkeit entgegen. Im Rausch würden sie wohl wieder scharlochrote Buchstaben vergeben[1], wenn sie ihre Moralmäntel einmal endgültig ablegten.

Ja, in ihrem vorgeblichen Glauben an die ewige Windkraft, an One-World, an friedliebende Islamisten und andere wohlstandsverblödete Hirngespinste ähneln sie den Hexenjägern, die Hebammen, Kräuterfrauen und Naturmänner ins Feuer zerrten und sich danach den tiefen Schlaf des Misanthropen gönnten. Jeder wird verfolgt und auf dem medialen Scheiterhaufen zur Strecke gebracht. Und Marietta Slomka tanzt dazu.

Es fehlt die Seele

Das erklärt wohl auch, warum sie „andere Religionen“, die tatsächlich Religionen sind und keine verkappten Totalitätsansprüche, bis aufs Blut bekriegen, weil sie keinen anderen Gott neben ihrem Egoismus dulden. Vor allem ertragen sie keine Vernunft, deren Spiegel ihre Heuchelei reflektiert. Nichts verträgt der Anstandslose und Gierige weniger als die Ehrlichkeit.

Die politische Korrektheit ist kein humanistisches Symbol, keine Besserwertigkeit, nicht mal eine mentale Fähigkeit. Sie ist das falsche Wort, das Machtstreben stützt und Freiheit beschneidet. Sie ist nur Mittel zum Zweck, eingesetzt von Machthabenden, nach Macht Strebenden und verbreitet von nützlichen Idioten.

Die einzige Kunst der „politischen“ Korrektheit besteht in ihrer Persiflage. Und ist diese gut verpackt, wird sie nicht einmal geahndet, da Politpuritanern das Verständnis wärmenden Witzes und das Schätzen geistigen Reichtums fehlt. Wie auch das, was man im Volksmund als Seele bezeichnet.

Anmerkung

