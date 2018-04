Abgesang auf die Rente

Deutschlands führende Wirtschaftsforscher wollen die Rente mit 70 – oder 500.000 Zuwanderer pro Jahr. So werden die Senioren zum Spielball der Politik gemacht.

Geht es nach Deutschlands führenden Wirtschaftsforschern, dann sollen Arbeitnehmer künftig frühestens mit 70 Jahren in Rente gehen können. Wer dieses späte Renteneintrittsalter verhindern wolle, der müsse jährlich 500.000 Zuwanderer ins Land lassen, forderten sie kürzlich:[1]

„Die führenden Forschungsinstitute kritisieren die Rentenpläne der GroKo. Den Deutschen bleibe nur die Wahl: Viel länger arbeiten, viel mehr einzahlen – oder viel mehr Arbeitskräfte ins Land holen.“

Das ist natürlich gequirlte Grütze, denn es gibt viel mehr Alternativen. Wo liegt das Problem? Es gibt in Zukunft weniger Beitragszahler und mehr Leistungsempfänger. Soweit kann man den „Wirtschaftsweisen“ folgen. Man kann zum Beispiel die Zahl der Leistungsempfänger deutlich reduzieren, wenn man mehr abgelehnte Asylbewerber ausschafft und die Einwanderung auf qualifizierte Leute begrenzt. Diese Alternative wurde von den sogenannten „Forschungsinstituten“ schon mal ausgeblendet.

Freie Fahrt für Rentner?

Im Allgemeinen erscheinen solche Gefälligkeitsgutachten vor dem Auftauchen des nächsten Schubes völlig unqualifizierter Eindringlinge. Die „Wissenschaftler“ werden ja von der Bundesregierung finanziert und damit korrumpiert. Da muss man in der Regel schon mal die „Forschungsergebnisse“ liefern, die die Bundesregierung bestellt. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing.

Ein wichtiger Punkt, den die sogenannten „Forscher“ überhaupt nicht beleuchtet haben, sind die immensen Kosten des maroden Systems, die von den Rentnern zu tragen sind. Denn bei einer deutlichen Reduzierung der Lebenshaltungskosten könnte das Rentenniveau absinken, ohne dass für Rentner ein Schaden an Lebensqualität entsteht.

Interessant ist in dieser Hinsicht ein Blick nach Ungarn. Die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmittel ist dort für Rentner kostenfrei. Der Strompreis liegt bei 12 Centern (ein Drittel des deutschen Preises) und wurde in den letzten Jahren mehrmals gesenkt. Man sieht nur wenige Windräder und Photovoltaikfelder. Das Kernkraftwerk soll nicht stillgelegt werden, sondern erweitert.

Die ungarischen Bauvorschriften erlauben die Schaffung kostengünstigen Wohnraums. Es gibt keine Zwangsabgabe für das Fernsehen. Nach besonders kalten Wintern erhalten Rentner einen Scheck mit einer Beihilfe zum Bezahlen der Gasrechnung. Auch der Gaspreis ist moderater als in Deutschland.

Teures Wohnen

Der große unverdauliche Happen sind für deutsche Rentner die Wohnkosten. Diese wurden in Deutschland in den letzten zwei Jahrzehnten vom Staat exzessiv in die Höhe getrieben. 2013 hatte ich die Kommunalabgaben von 1992 und 2013 für mein kleines Häuschen verglichen. Sie waren von 568 DM auf 624 € jährlich gestiegen. Seit 2013 hat sich die Grundsteuer fast verdoppelt. Für Strom habe ich noch im Jahr 2000 pro kWh 0,1394 € bezahlt, inzwischen muss ich gut das doppelte abdrücken.

Die Baupreise sind seit 2000 um 39,5 Prozent gestiegen. Das ist einerseits eine Folge der Energiepreise, andererseits der hochgeschraubten Baustandards. Die Löhne am Bau waren es nicht. Die sind im selben Zeitraum um weniger als 25 Prozent gestiegen. Wenn der Zoll mal die Parkplätze der Autobahn von Passau nach Regensburg besuchen würde, wüsste er auch warum: wegen Schwarzarbeit. Ausgemergelte Gestalten vom ganzen Balkan bevölkern die Toiletten der Raststätten. Für alle diese Kostensteigerungen am Bau ist nur die „Klimarettungspolitik“ von Angela Merkel verantwortlich.

Allein die in großen Wohnungsbauprojekten vorgeschriebenen Tiefgaragen verteuern das Wohnen um über 20 Prozent. Weitere 20 Prozent verschlingen überdimensionierte Dämmungen, unsinnige Dichtigkeitsforderungen und unnötige Lüftungsanlagen. Mit einer Reform der Bauordnungen und der Abschaffung der Energiesteuern einschließlich des EEG könnte man die Wohnkosten von Rentnern glatt halbieren. Dann braucht es die Rente mit 70 nicht.

Mehr Sozialausgaben für Ausländer

Die Statistiken zeigen, dass die Einwanderer in die Sozialsysteme einwandern und nicht in den Arbeitsmarkt. Unter den Hartz-IV-Empfängern steigt der Ausländeranteil. Bevor die große Einwanderungswelle begann, hat uns das öffentlich-rechtliche Fernsehen versprochen, dass Ärzte und Ingenieure aus Syrien kommen würden. Der MDR berichtete aus einem Suhler Krankenhaus über einen Besuch syrischer Experten. Das war im Frühling 2015. Heute steht fest, dass der Großteil derer, die gekommen sind, vollkommen ungebildet ist.

Die Bundesregierung hat wohl etwas anderes im Auge als die unbeschwerte Rente mit 65. Sie will vermutlich, dass die Zahl der derjenigen sinkt, die Rentenleistungen erhalten.

[1] https://www.welt.de/wirtschaft/article175616647/Wir-brauchen-Rente-mit-70-oder-500-000-Zuwanderer-im-Jahr.html



