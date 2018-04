Kriminalität als Jobmaschine

Organisierte Kriminalität, Diebesbanden und Terrorismus schaffen einen ungeheuren Bedarf an Polizisten und Wachschutzkräften. Was auf den Steuerzahler zukommt.

Von Zeit zu Zeit wird die Bevölkerung mit Tartarenmeldungen über künftige Arbeitslosigkeit genervt und veräppelt. Arbeitsplätze in der Industrie würden durch Automaten wegfallen[1]. Die bisherige Entwicklung der Digitalisierung hat bei der Steigerung der Produktivität noch keine großartigen Wunder vollbracht. Was an der Maschine und in der Werkhalle an Arbeitskraft eingespart wurde, musste weitgehend für Programmierer und Einrichter aufgewendet werden. Ähnlich sieht es in der Verwaltung aus. Die EDV-Abteilungen in den Landratsämtern wachsen an, ohne dass die Mitarbeiterzahl in den Kreisverwaltungen insgesamt absinkt. Im Gegenteil. Mit der Asylkrise hat sich die Zahl der Verwaltungskräfte in den Kreisen um gut 10 Prozent erhöht.

Produktivität und Wohlstand

Der Ökonom Adam Smith machte sich 1776 im „Wohlstand der Nationen“ Gedanken über das nützliche Verhältnis von produktiver und unproduktiver Arbeit. Die eine Arbeit als Warenproduktion, die andere als Dienstleistung. Smith schrieb dazu:

„Die jährliche Arbeit eines Volkes ist der Fundus, aus dem es ursprünglich mit allen notwendigen und angenehmen Dingen des Lebens versorgt wird, die es über das Jahr verbraucht. … Zwei Faktoren bestimmen nun in jedem Land diese Pro-Kopf-Versorgung: Erstens die Produktivität der Arbeit als Ergebnis von Geschicklichkeit, Sachkenntnis und Erfahrung, und zweitens das Verhältnis der produktiv Erwerbstätigen zu denen, die nicht auf diese Weise erwerbstätig sind. Von beiden Umständen hängt es ab, ob in einem Land das Warenangebot reichlich oder knapp ausfällt.“

Die Folgerung von Smith: Länder mit hoher Produktivität können sich mehr Dienstleistungen leisten. An dieser elementaren Erkenntnis hat sich in den letzten 242 Jahren nichts geändert.

In unsicheren Zeiten – und eine solche ist die Zeit seit 2015 – nimmt die Zahl der Bewachungsdienstleister zu. 2015 arbeiteten 220.000 Beschäftigte in der privaten Sicherheitswirtschaft, dazu kamen noch einmal knapp 300.000 Polizisten. 2016 war die Zahl der Beschäftigten in der Sicherheitsbranche auf 258.000 angestiegen, das heißt in einem einzigen Jahr ist sie um 17 Prozent angewachsen. Auch die Bundespolizei wurde deutlich aufgestockt. Für 2017 liegen noch keine Zahlen vor.

Internationale Vergleiche zeigen, dass in Deutschland hinsichtlich des Wachschutzes noch Luft nach oben ist. Tägliche Todesfälle durch Messerattacken und zahlreiche Verletzungsdelikte im öffentlichen Raum beweisen die Erforderlichkeit der Verstärkung von Polizei und Security. Insbesondere in Bahnhöfen tummeln sich die Straftäter fast ungestört. Dass man die Zahl der Straftaten mit Überwachungskameras eindämmen kann, ist offensichtlich eine Illusion. Es braucht harte Manpower auf Sichtweite.

800.000 Wachschützer und Polizisten notwendig

In Polen waren in den wildesten Zeiten am Ende der 90er Jahre. Damals waren dort 11 Prozent der gesamten Beschäftigten im Wachschutz tätig. Vor allem wegen der offenen Grenzen nach Osten, aber auch weil polnische Diebe noch nicht zur Räson gebracht worden waren. Von der Wanderungskriminalität ist Deutschland inzwischen auch betroffen. Folgende Maßnahmen wären zur Aufrechterhaltung eines Restes an Sicherheit angesichts der Einwanderungswellen aus Afrika und Asien erforderlich:

Um auf 49.066 Quadratkilometer deutscher Siedlungs- und Verkehrsfläche alle 1000 Meter eine Doppelstreife bereitzustellen, wären 2 x 3 x 49066 = 300.000 Polizisten oder Security-Mitarbeiter erforderlich. Mit einer nächtlichen Ausgangssperre könnte die Zahl reduziert werden.

Für 33.000 Schulen ergäben sich etwa 132.000 Wachleute für Taschenkontrollen, Entwaffnung der Schüler und Eltern, Pförtnerdienste und Pausenhofüberwachung.

In 5.600 Bahnhöfen der Deutschen Bahn AG mit im Durchschnitt vier Wachmänner pro Haltepunkt ergäben sich noch einmal 22.000 Beschäftigte. Für 35.000 Linienbusse wären es etwa 70.000 Leute. Der Nachtverkehr müsste eingestellt werden, um die dritte Schicht zu sparen.

Bei knapp 500 Einkaufszentren und 25.000 Supermärkten sowie Discountern beläuft sich der Bewachungsaufwand auf noch einmal etwa 160.000 Wachleute. Bei verkürzten Öffnungszeiten, zum Beispiel von 11 bis 19 Uhr, würde man auch mit der Hälfte auskommen.

Insgesamt dürfte sich ein Personalbedarf von etwa 800.000 Polizisten und Wachschützern ergeben, deren Kompetenzen allerdings polizeiähnlich ausgestaltet werden müssten. Auch müssten die Polizeibeamten und Sicherheitsdienste mit Kriegswaffen ausgerüstet werden, wie das in anderen Ländern üblich ist. Denn die Bewaffnung des Feindes wird ständig besser und die Brutalität wächst. Den Lkw-Fahrer in Nizza konnte man nur deshalb nicht stoppen, weil die adäquate Bewaffnung nicht an Ort und Stelle zeitnah verfügbar war. Ähnlich war die Situation im Bataclan. Wenn nur jeder zwanzigste Besucher einer Veranstaltung schwer bewaffnet ist, herrscht zumindest Waffengleichheit.

Wie funktioniert Sicherheitsökonomie?

Nicht bewährt hat sich die Beschäftigung von Moslems in diesem Bereich. Kürzlich musste in der Bundeshauptstadt Polizei gerufen werden, weil ein arabischer Sicherheitsdienst Juden bepöbelte. In Frankreich gab es einen Fall, wo moslemische Polizisten der Ermordung einer Jüdin in ihrer Wohnung tatenlos zusahen. Auf Flughäfen gab es Probleme mit der Sicherheitsüberprüfung von Beschäftigten aus dem Orient. Da nutzen auch vereinzelte Heldentaten von verantwortungsvollen Moslems nichts. Beim Anschlag auf eine Pariser Satirezeitung wurde ein bei der Polizei angestellter Glaubensbruder von den moslemischen Attentätern kaltblütig hingerichtet. Er war mit einem Dienstfahrrad (!) unterwegs, statt in einem gepanzerten Geländewagen.

Die oben genannte Zahl von insgesamt 800.000 Leuten zum elementaren Schutz des öffentlichen Raums entspricht etwa drei Prozent der Vollbeschäftigten. Dank der Asylkrise wird die Arbeit nicht weniger werden. Ich möchte wetten, dass die Zahl der Security-Mitarbeiter 2017 und 2018 schon wieder gestiegen ist.

Auch die meisten Landespolizeien werden aufgestockt. Bei freien Trägern aus dem Sozialbereich wächst die Zahl der Mitarbeiter deutlich, weil Leistungen aus staatlichen Verwaltungen an Träger ausgelagert werden, zum Beispiel bei der Betreuung von angeblich minderjährigen „Flüchtlingen“.

Irgendwann wird sich die Regierung Gedanken über Sicherheitsökonomie machen müssen. Derzeit sind Aufwand und Nutzen nicht optimal aufeinander abgestimmt. Kürzlich waren wegen der Verhaftung zweier Elitaristen mehrere Hundertschaften im Einsatz. Auch die Bekämpfung von Massenschlägereien bei Familienstreitigkeiten erfordert zu viele Einsatzkräfte. Es kann auch nicht sein, dass den Polizisten bei Knöllcheneinsätzen ständig die Knochen gebrochen werden.

Die Einsatzkonzepte und die Richtlinien zum Selbstschutz müssen überarbeitet werden. Das spart 90 Prozent der Kosten. Außerdem wäre es abschreckend, wenn die Behandlung der Verletzten bei Auseinandersetzungen zwischen sogenannten „Gruppen“ nur gegen sofortige Bezahlung erfolgen würde. Es kann nicht sein, dass ethnische, religiöse und Rauschgiftkriege auf dem Rücken von Beitrags- und Steuerzahlern ausgetragen werden.

Das Bewachungs- und Sicherheitsgewerbe sind ebenso wie die staatlichen Sicherheitskräfte Wachstumsbranchen, die viel Beschäftigung generieren. Dazu kommen natürlich die dringend gesuchten Pflegekräfte in der Altenpflege und viele weitere Jobs in Dienstleistungen. Wir müssen uns über Arbeitslosigkeit in der Zukunft keine Sorgen machen. Die Arbeit wird nie alle. Merkel macht uns welche.

Anmerkung

[1] Vergl. GEOLITiCO, Marc Friedrich & Matthias Weik, „Ohne Grundeinkommen geht’s nicht“



