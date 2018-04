Das Glück am Strand herausfordern

Lassen sich Strandurlaub und die Lust am Glücksspiel verbinden? an den schönsten Stränden der Welt warten luxuriöse Resorts mit schönen Strandcasinos auf.

Die warmen Tage kommen schon, und es ist an der Zeit, über einen Sommerurlaub nachzudenken. Wenn Sie sich sowohl in der Sonne aalen wollen als auch den Zugang zu verschiedenen Casino-Spielen haben möchten, heißt es, den richtigen Urlaubsort zu finden! Es gibt viele verschiedene Spielbanken, die sich an den Stränden befinden. Also wo kann man am Strand liegen und zugleich Geld verdienen?

Ibiza Gran Hotel & Casino Resort

Ibiza Gran Hotel & Casino Resort gehört zu den schönsten Strandcasinos der Welt. Am Abend können Sie in einem wunderschönen Spielhaus Slot-Maschinen und Kartenspiele genießen. Aber am Tag werden Sie sich auch nicht langweilen. Denn auf dem Territorium dieses Casino-Hotels gibt es Fitnesszentren, Bars, Cafés, Restaurants sowie Einkaufszentren.

Selbstverständlich können die Besucher dieses Spielcasinos auch einfach unter der spanischen Sonne liegen und online Geld verdienen. Auch wenn landbasiertes Spielhaus geschlossen ist, hält die Urlauber nichts davon ab, spannende Glücksspiele in Online-Casinos zu genießen.

Zwei Spielcasinos im Sun City Resort

Ein weiteres Spielcasino, in dem Urlauber wie in einem Paradies fühlen werden, ist der Sun City Resort in Kapstadt. Dieses Resort besteht aus einem 5-Sterne-Hotel, zwei Spielbanken: Jungle Casino und Sun City Hotel Casino und zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten für jeden Geschmack. Sun City Resort wird von vielen klaren Gewässern umgeben, wo Sie Ihre Freizeit verbringen können. Außerdem sehen Sie in diesem Urlaubsort unvergessliche afrikanische Naturdenkmäler.

Sowohl morgens als auch abends werden Reisende in Sun City Resort viel Vergnügen haben. In den Spielcasinos warten freundliche Croupiers, die Casino-Spiele mit hohen Auszahlungsquoten anbieten. Außerdem können die Besucher dieses Urlaubsorts andere Aktivitäten ausprobieren: Bowling, Minigolf, Squash und Billard.

Ein unglaubliches Casino im Hotel Iberostar Dominicana

Wer sich nach einer Atmosphäre voller Luxus sehnt und genug Geld dafür hat, besucht das Hotel Iberostar Dominicana, das sich in der Dominikanischen Republik befindet. Das Hotel liegt direkt am karibischen Strand, wo man Tennis spielen, Yoga machen sowie sich unter den Palmen sonnen kann. In diesem Urlaubsort stehen dem Gast zahlreiche Spieltische und Slot-Maschinen zur Verfügung. Und wem das nötige Kleingeld für das Hotel Iberostar Dominicana fehlt, der kann zunächst einmal spielautomaten kostenlos spielen ohne anmeldung und vielleicht dort den Jackpot knacken! So können Sie Geld verdienen, um in die Dominikanische Republik zu reisen!

Hotel Pestana Casino Park – ein wahres Paradies

Das Hotel Pestana Casino Park liegt in der portugiesischen Autonomen Region von Madeira. Viele Menschen reisen dorthin, um sich in einem luxuriösen Hotel zu erholen und fesselnde Casino-Spiele am Strand zu zocken. Das 5-Sterne-Hotel besteht aus 379 prächtigen Zimmern und verfügt über Schwimmbäder und Tennisplätze für aktive Gäste.

Das Wichtigste in diesem Urlaubsort ist ein Spielhaus, das Casino da Madeira heißt. Die Spielbank bietet Roulette, verschiedene Varianten vom Black Jack und über 200 Automatenspiele an. Und wer müde geworden ist, kann die warmen Sonnenstrahlen am Strand genießen, Live-Musik hören und exotische Pflanzen entdecken.

Es scheint also nicht unmöglich, am Strand zu liegen und Geld zu verdienen…

