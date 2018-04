Die Steuertricks der Konzerne

Arbeitnehmer können sich dem Fiskus nicht entziehen. Weltweit agierende Konzerne müssen dazu nicht einmal das Recht brechen. Ihre illlegalen und legalen Tricks.

Die Steuertricks der Großknzerne sind ein weit verbreitetes und bekanntes Thema, das durch Veröffentlichungen von Dokumenten wie den Panama Papers oder den Paradise Papers immer mal wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Allerdings bleibt es meist nicht allzu lange in den Schlagzeilen.

Doch wie schaffen es die Großkonzerne, immer wieder Steuern aus dem Weg zu gehen und ihre Profite zu maximieren? Zum Teil handelt es sich hierbei schlichtweg um Steuerhinterziehung, allerdings ermöglichen die Gesetze verschiedener Länder den Konzernen ganz legale Methoden, um Steuern zu vermeiden.

Zudem haben alle größeren Konzerne große juristische Abteilungen, die meistens auch aus eigentlich illlegalen Methoden einen Ausweg finden. Die größten Fälle dieser legalen Steuerhinterziehung gab es bei Firmen wie Apple und Google, aber auch Konzerne wie Amazon oder Ikea gehen Steuern aus dem Weg.

Patent- oder Lizenzboxen

Große Unternehmen nutzen sogenannte Patent- oder Lizenzboxen, um ihre Patente und somit ihre Patentgebühren in einem Land mit niedriger Gebühr zu zahlen. So geben Firmen an, das 80% ihres Einkommens durch ihren Namen generiert wird, dessen Patent aber in z.B. Panama angemeldet ist. Daraus folgt, dass 80% ihrer Gewinne nicht besteuert werden, und sie dafür nur die Patentgebühr in Panama zahlen müssen.

Doch dies funktioniert nicht nur für den Firmennamen, sondern auch für einzelne Produkte. So könnte z.B. Audio-Hersteller XY mit Sitz in Deutschland seine neuen Wireless-Kopfhörer in China produzieren und in der ganzen Welt verkaufen. Allerdings könnten sie das Patent dieses Kopfhörers auf den Bahamas anmelden und nur dort die Patentgebühr und die niedrigen Steuern bezahlen.

Konzerninterne Kredite

Konzerne in Niedrigsteuerländern, die einen Mutter- oder Schwesterkonzern in einem anderen Land mit höheren Steuern haben, können diesem einen Kredit geben. Durch die Zinsen, die die der z.B. Mutterkonzern zurückzahlen muss, müssen dann im Niedrigsteuerland billiger versteuert werden.

Allerdings gibt es bei diesem Verfahren schon gesetzliche Regelungen. Beispielsweise darf ein bestimmter Zinssatz nicht überschritten werden. So könnte zum Beispiel die Firma Beats by Dre ihrem Mutterkonzern Apple einen Kredit geben, so dass Apple, statt die normalen Steuern zu zahlen, diese als Zinsen an Beats weitergibt, welche diese geringer versteuern müssen.

Auslandsinvestitionen

Auch mit Auslandsinvestitionen lassen sich Steuern sparen. Dabei wird der Gewinn, der eigentlich versteuert werden müsste, etwa direkt in neue Filialen investiert, um die Steuer zu umgehen. So werden die Kosten der Filialen einfach mit dem Gewinn verrechnet. So geht zum Beispiel IKEA Deutschland vor, dieses gründet nämlich mit den Gewinnen aus Deutschland Filialen in Osteuropa und spart so Steuern.

Tax Ruling

Der Begriff „Tax Ruling” bezeichnet nichts weiter als eine individuelle Vereinbarung eines Unternehmens mit einem Niedrigsteuerland. Amazon einen solchen Steuerdeal mit Luxemburg. Durch diesen Deal zahlt Amazon weniger als 1% Steuern auf alle europäischen Gewinne.

Firmeninterne Handelsgesellschaften

Die Gründung einer eigenen Handelsgesellschaft hat den Vorteil, dass der Konzern seinen Filialen Produkte firmenintern zu hohen Preisen verkaufen kann. Das führt dazu, dass der Gewinn zum Großteil steuerfrei von der Filiale zum Konzern fließt, der wiederum bei richtigen Voraussetzungen weniger Steuern zahlt. So betreibt etwa Starbucks eine solche Handelsgesellschaft in Lausanne am Genfer See, mithin in einem Kanton mit niedrigen Steuersätzen.

Treaty Shopping

Beim Treaty Shopping verschafft sich ein Unternehen die Vorteile eines Doppelbesteuerungsabkommens, obwohl es in dem betreffenden Vertragsstaat nicht ansässig ist. Auf diese Weise können Konzerne zum Beispiel die Besteuerung von Dividenden, also den Aktien-Gewinnen, umgehen. Hierbei nutzet der Konzern diese Methode, wenn im Ursprungsland der Ausschüttung das Gesetz sagt, die Dividende sei im Zielland zu versteuern.

Wertschöpfung auslagern

Das Auslagern von Wertschöpfungen bezieht sich oft auf digitale Dienstleistungen. Anstatt digitale Güter wie Apps zu verkaufen und darauf Mehrwert- und Ertragssteuer zu zahlen, werden diese verschenkt. Die Gewinne, die hierbei wegfallen, werden durch Werbung generiert, welche wiederum in Niedrigsteuerländern versteuert wird.

Übernahme durch Private-Equity-Gesellschaften

In diesem Fall wird eine z.B. deutsch Firma wie Hugo Boss übernommen. Dazu wird zunächst in einer Steueroase wie den Cayman Islands mithilfe von Krediten und Privatinvestoren ein Fond gegründet.

Dieser Fond kauft dann das Unternehmen auf, was dazu führt, dass alle zukünftigen Dividenden auf den Cayman Islands besteuert werden. Um auch den Gewinn und die damit einhergehende Steuerbelastung zu senken, werden dem gekauften Unternehmen die Schulden des Fonds überschrieben.

Double Irish with a Dutch Sandwich

Das klingt erstmal nach einem ausgefallenen Frühstück, ist aber ein beliebter Steuertrick unter Großkonzernen wie Apple, Google und Facebook. Hierbei werden zunächst die Einnahmen aus Ländern wie z.B. Deutschland als Lizenzgebühr an die europäische Firmenzentrale in Irland gezahlt, welche zum verwalten der Lizenzen genutzt wird.

Somit sinkt der Steuersatz des Ursprungslandes zunächstl auf die 12,5% von Irland. Damit aber nicht einmal diese 12,5% anfallen, wird der Großteil der Lizenzzahlungen an ein zweites irisches unternehmen weitergeleitet, welches als offizieller Besitzer der Lizenzrechte für geistiges Eigentum dient, daher “Double Irish”.

Dieses zweite Unternehmen hat seinen Hauptsitz jedoch in einem Steuerparadies wie den Bermudas, wodurch wiederum die irischen Steuern vermieden werden. Da aber für die Überweisung der Gewinne in die Bermudas Steuern anfallen würden, wird der Gewinn zunächst vom ersten irischen Unternehmen an ein niederländisches Unternehmen überwiesen, und von dort dann an das zweite irische Unternehmen mit Hauptsitz auf den Bermudas, daher “Dutch Sandwich”. Dies funktioniert dank einem Abkommen zwischen Irland und den Niederlanden.

Gewinne bleiben im Ausland

Diese Methode ist USA-spezifisch, da nur die Staaten dieses Vorgehen erlauben. Auslandsgewinne müssen nicht in den USA versteuert werden, wenn diese nicht die USA “betreten”. Das heißt im Endeffekt, das die großen amerikanischen Konzerne ihreGewinne in Steueroasen parken und somit kräftig Steuern sparen.



