Die NZZ hält über Höcke Gericht

Ein Bericht der Neuen Zürcher Zeitung über Björn Höcke (AfD) kratzt an der Glaubwürdigkeit des renommierten Blattes: Suggestion durch einen Korrespondenten.

Im Leben gibt es immer wieder mal Missverständnisse. Schwierig wird es dann, wenn sie in einem Gerichtsurteil begründet sind. Als jetzt das Landgericht Köln die Kopie des Holocaust-Mahnmals neben dem Wohnhaus des Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke als Kunst deklarierte, tauchte in den Akten auch ein Bericht der Neuen Zürcher Zeitung auf. Den Akten zufolge soll Höcke behauptet haben, dem Bericht, der sowohl wörtliche Zitate als auch Schilderungen seines Wohnortes enthält, liege kein Interview mit der NZZ zugrunde.

Doch das hatte der AfD-Politiker gar nicht gesagt. Vielmehr hatte Höcke dem Gericht mitgeteilt, dass das für den Bericht geführte Interview mit der NZZ nicht in seinem privaten Wohnhaus, sondern in seinem Thüringer Landtagsbüro geführt worden war. Diese Differenzierung war ihm in seiner Auseinandersetzung mit den Aktionskünstlern des „Zentrums für politische Schönheit“ (ZPS) wichtig. Er wollte deutlich machen, wie sehr er auf den Schutz seiner Privatsphäre bedacht ist.

Obwohl dieses Missverständnis letztlich ausgeräumt werden konnte, schrieb der zuständige NZZ-Korrespondent einen bemerkenswerten Beitrag mit dem Titel „Das angebliche Phantominterview des Björn Höcke“[1], dessen Entstehungsgeschichte ich hier noch einmal aus meiner Sicht nachvollziehen will:

Ein Anruf und was darauf folgte

Es ist schon später Nachmittag und ich bin auf dem Weg in den Feierabend, als mich am vergangenen Donnerstag im Auto ein Anruf erreicht. Es ist der NZZ-Berlin-Korrespondent Benedict Neff. Er fragt mich vorwurfsvoll, ob ich denn seine Mail heute nicht gelesen hätte. „Nein“, sage ich und bitte um Verständnis, denn ich sei den ganzen Tag über im Bundestag in Gesprächen gewesen und noch nicht dazu gekommen, meine Post zu lesen. Sichtlich beleidigt meint Herr Neff nun, Herr Höcke habe in seiner Klageschrift behauptet, seinem NZZ-Bericht vom 15. November 2017 liege kein Interview zugrunde.

„Was sagen Sie dazu?“, fragt er sinngemäß. Und ich antworte ihm:

„Selbstverständlich haben Sie ihn interviewt, ich bin doch dabei gewesen. Haben Sie schon mal bei Gericht nachgefragt, wie diese Darstellung in die Akten gelangt ist?“

Darauf antwortet Herr Neff:

„Nein, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Das werde ich gleich nachholen. Aber was sagen Sie dazu?“

Ich entgegne:

„Zu dem von Ihnen geschilderten Sachverhalt kann ich erst einmal gar nichts sagen, denn ich kenne weder das Gerichtsurteil noch die ihm zugrundeliegende Klageschrift. Um Ihnen Auskunft geben zu können, muss ich mich erst einmal schlaumachen.“

In Neffs Bericht heißt es dazu verkürzt:

„Günther Lachmann, Höckes Kommunikationsberater, will am Telefon zur Sache zunächst nichts sagen.“

Das ist schlicht falsch. Ich berate die Thüringer AfD-Landtagsfraktion und nicht allein Herrn Höcke. Zur Sache konnte ich nichts sagen, weil ich die Gerichtsunterlagen nicht kannte. Da Herr Neff aber behauptet, ich hätte ihm nichts sagen wollen , suggeriert er dem Leser, dass ich etwas zu vertuschen oder zu verbergen suchte.

Diesen Eindruck verstärkt Neff noch, indem er schreibt:

„Dass das Interview nicht stattgefunden hat, könnte er (Anm.d.R.: Günther Lachmann) schlecht behaupten. Er sass neben Höcke, als das Gespräch geführt wurde.“

Mit diesem Satz unterstellt der NZZ-Korrespondent, ich hätte möglicherweise die Absicht gehabt, das Interview in Abrede zu stellen. So führt er den Leser auf perfide Art und Weise in die Irre. Er sucht mit allen Mitteln den Eindruck zu erwecken, hier gehe etwas nicht mit rechten Dingen zu.

Weiter schreibt Neff:

„Er scheint das alles ebenfalls ein bisschen verwunderlich zu finden, auch wenn er offiziell an dem Gespräch ja nicht teilgenommen habe.“

Auch hier ist der Subtext eindeutig darauf angelegt, meine Reaktion ins Zwielicht zu rücken. Dazu dient der Halbsatz, „auch wenn er offiziell an dem Gespräch ja nicht teilgenommen habe“. Herr Neff weiß, wie jeder andere Journalist auch, dass Kommunikationsberater zuweilen Interviews beiwohnen. Weil sie sich inhaltlich nicht am Gespräch beteiligen, sondern zuhören, werden sie im gedruckten Interview später nicht erwähnt. Herr Neff jedoch hat es bereits in seinem Beitrag vom 15.11.2017 anders gehalten und ausdrücklich betont, dass ein Berater anwesend gewesen sei. Folglich widerspricht er sich mit dem Halbsatz selbst. Kurz: Ich war „offiziell“ dabei.

Weiter im Text:

„Ganz geheuer scheint Lachmann die Sache aber nicht zu sein, und so hakt er noch einmal bei Höckes Anwalt nach.“

Hier entlarvt sich Neffs kompromittierende Absicht gänzlich. Richtig ist: Herr Neff hatte Höckes Anwalt um eine Stellungnahme gebeten, jedoch keine erhalten. Also sicherte ich Herrn Neff meine Unterstützung bei der Aufklärung des Sachverhalts zu.

Zunächst klingelte ich den Justitiar der Thüringer AfD-Landtagsfraktion aus dem Krankenbett. Dieser musste sich erst mit den Gerichtsakten vertraut machen und nahm seinerseits Kontakt mit dem zuständigen Anwalt auf. Nach etwa einer Stunde war der Sachverhalt aufgeklärt, und Herr Neff erhielt eine schriftliche Stellungnahme des Anwalts.

Dazu schreibt Neff:

„Wenig später bezieht dieser (Anm.d.R.: Anwalt) doch noch schriftlich Stellung. «Herr Höcke hat vor Gericht nicht behauptet, dass es kein Interview mit Ihnen gegeben habe», schreibt der Anwalt. Es sei lediglich dargestellt worden, «dass entgegen dem durch den Artikel möglicherweise vermittelten Eindruck kein Interview in den Privaträumen von Herrn Höcke in Bornhagen stattgefunden hat und dass die geschilderten persönlichen Umstände im Wesentlichen auf Recherche vor Ort beruhen». Die Darstellung im Urteil sei «schlicht verkürzt».

Diese Klärung des Sachverhalts war offensichtlich nicht die von Neff erhoffte, weshalb er sie in seinem Text kommentierend abmoderierte:

„Die ersten Aussagen im Namen Höckes, wonach ein Gespräch nie stattgefunden haben soll, irritieren umso mehr bei einem Politiker, der sich stets abfällig über den Wahrheitsanspruch der deutschen Medien geäussert hat. Die Kommunikationsstrategie entspricht aber einem bei AfD-Politikern bekannten Muster: Erst wird eine unhaltbare Aussage in die Welt gesetzt, in einem nächsten Schritt will man damit nichts mehr zu tun haben, am Ende wurde man falsch verstanden oder «verkürzt» wiedergegeben.“

Tatsächlich ging es in dem in Rede stehenden Satz aus den Gerichtsakten um Schilderungen aus Höckes Wohnort, die Neff in seinen Beitrag vom 15.11.2017 hatte einfließen lassen. Doch diese Schilderungen beruhten auf einem Besuch des NZZ-Korrespondenten im Eichsfeld, der nach dem Interview stattgefunden hatte. Neff hatte sich nach dem Interview auf den Weg in das 137 Kilometer entfernte Eichsfeld gemacht, um dort Eindrücke für seinen Bericht zu sammeln. In seinem Schreiben hatte Höckes Anwalt hervorgehoben, dass diese in den Bericht eingeflossenen Schilderungen der Örtlichkeit unabhängig von dem Interview entstanden sind.

Das stimmt. Warum kann Herr Neff sich das nicht einfach eingestehen? Stattdessen hat nun er das getan, was er anderen vorwirft: Er hat unhaltbare Aussagen in die Welt gesetzt.

Anmerkung

[1] https://www.nzz.ch/feuilleton/hoecke-zeigt-ein-bei-afd-politikern-bekanntes-muster-ld.1368780



