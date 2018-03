Wagenknecht-Bündnis im Sommer

Schon im Sommer soll die von Oskar Lafontaine und Sahra Wagenknecht propagierte neue linke Sammlungsbewegung stehen. Sie soll unter anderem die SPD beerben.

Schon im Sommer könnte eine neue überparteiliche linke Sammlungsbewegung in Deutschland öffentlich auftreten. Das hat die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Sahra Wagenknecht, in einem Interview mit dem „Neuen Deutschland“ angekündigt. Vorbild ist die Bewegung La France insoumise (Unbeugsames Frankreich) des früheren Vorsitzenden der französischen Parti de Gauche, Jean-Luc Mélenchon. „Wir führen Gespräche. Ich könnte mir vorstellen, dass noch vor dem Sommer ein erster öffentlicher Vorschlag erfolgt“, sagte Wagenknecht.

Seit der Bundestagswahl ist bei Wagenknecht und ihr Ehemann Oskar Lafontaine die Idee einer solchen Bewegung gereift. Wichtige Anstöße dazu lieferte Mélenchon, mit dem Lafontaine seit langem befreundet ist. Ihre politischen Positionen decken sich weitgehend. Beide sind scharfe Kritiker des Neoliberalismus und treten für eine radikale Umkehr in der Wirtschafts- und Sozialpolitik ein.

Fehlende Machtperspektive

So fordert Mélenchon etwa den Mindestlohn in Frankreich von monatlich 1480 Euro brutto auf 1700 Euro zu erhöhen. Er will die Wochenarbeitszeit auf 32 Stunden verringern und den Jahresurlaub für Arbeitnehmer um eine Woche auf sechs Wochen verlängern. In der Gesundheitsversorgung will er die privaten Kranken- und Zusatzversicherungen auflösen und in die gesetzliche Versicherung integrieren. Außerdem sollen Arbeitnehmer nach 40 Jahren Berufstätigkeit mit 60 Jahren in Rente gehen können. Ab einem Jahreseinkommen von 400.000 Euro soll ein Einkommensteuersatz von 90 Prozent gelten. Mit solchen Forderungen erzielte sein Bündnis bei den vergangenen Parlamentswahlen immerhin 19,58 Prozent der Stimmen.

Vor kurzem kam eine Umfrage des Erfurter Instituts Insa zu einem ähnlichen Ergebnis. Insa-Chef und CDU-Freund Hermann Binkert überbrachte die frohe Botschaft persönlich ins Abgeordneten-Büro von Sahra Wagenknecht. Demnach könnten sich 18 Prozent der deutschen Wahlberechtigen vorstellen, ein überparteiliches linkes Bündnis zu wählen. Wagenknecht rechnet sogar mit einer noch weit höheren Zustimmung von bis zu 30 Prozent, wenn es gelänge, wenigstens einen Teil der zehn Millionen Wähler, die die SPD seit 1998 verloren hat, für das linke Bündnis zu gewinnen.

„Tatsächlich sind es Mehrheiten, die sich einen höheren Mindestlohn wünschen, ein besseres Rentensystem, eine Vermögenssteuer für sehr Reiche“, sagt Wagenknecht. Nur sei mit der SPD eine solche Politik nicht mehr zu machen, weshalb mögliche Koalitionen zwischen der Linken und der SPD auf längere Zeit unmöglich würden. Will heißen: Mit der neoliberalen Verwandlung und dem daraus resultierenden Niedergang der SPD fehlt der Linken mittelfristig jede Machtperspektive. Es bleibe nur die Option einer Sammlungsbewegung. Denn ansonsten würden die Enttäuschten allesamt zur AfD gehen.

Zur Vorbereitung der Bewegung hatte Wagenknecht bereits von einiger Zeit das „Team Sahra“[1] ins Leben gerufen. Die Gruppe betreibt eine Internetseite, die über das Versagen der Großen Koalition aufklären und den Widerstand gegen Sozialabbau und Krieg organisieren will. Sie propagiert eine „Veränderung hin zu mehr Gerechtigkeit und Sicherheit“ und thematisiert „Armutsrenten, Ausbeutung, hohe Mieten und Zwei-Klassen-Medizin“. Wöchentlich gibt’s eine „Aktionsmail“ und „Neuigkeiten via Whatsapp“.

All das unterscheidet sich wenig bis gar nicht von den Inhalten der Linken. Die zum Teil deutlichen Differenzen ergeben sich erst, wenn Wagenknecht ihre Vorstellungen erläutert. So verteidigt sie etwa die Essener Tafel gegen heftige Kritik aus den eigenen Reihen. Aus der Not heraus habe die Tafel beschlossen, bei einem Migranten-Anteil von 75 Prozent keine weiteren Flüchtlinge aufzunehmen. „Das war nicht rassistisch“, sagt Wagenknecht. „Und die Debatte, die daraufhin begann, fand ich empörend. Die gleichen Politiker, die die Verantwortung dafür tragen, dass es an den Tafeln überhaupt ein solches Gedränge gibt, haben den moralischen Zeigefinger erhoben und auf den Chef der Tafel eingedroschen.“

„Verteilungskonflikte herbeigeführt“

Sie geht noch weiter. Mit den Flüchtlingen habe die Politik „Verteilungskonflikte herbeigeführt“. „Missstände verursacht nicht der, der sie anspricht. Es ist die herrschende Politik, die die Ärmeren in einen Interessengegensatz zu den Flüchtlingen bringt, am krassesten an den Tafeln, aber auch bei der Konkurrenz um Kita-Plätze, Niedriglohnjobs oder bezahlbare Wohnungen, von denen es zu wenige gibt.“ Infolge der Flüchtlingskrise hätten sich viele soziale Probleme verschärft, die es schon vorher gab. „Und es trifft nicht die Besserverdienenden, sondern vor allem die, denen es ohnehin schon nicht gut geht.“

Erfolgreiche Integration sei an Voraussetzungen geknüpft, die aber nicht „in beliebigem Umfang gewährleistet werden“ könnten. Darauf hinzuweisen, sei politische Pflicht. „Wer meint, ein Ansprechen der Probleme sei ,rassistisch‘, weiß nicht, was echter Rassismus bedeutet und trägt dazu bei, ihn zu verharmlosen und unkenntlich zu machen.“

In ihrer eigenen Partei sind Wagenknechts politischen Vorstellungen ebenso umstritten wie der Plan einer linken Sammlungsbewegung. Gregor Gysi ließ Wagenknecht und Lafontaine wissen, „die Linke braucht vieles, aber ich finde: keine neue Partei“. Darin ist er sich mit den Parteivorsitzenden Bernd Riexinger und Katja Kipping einig. Sie moderierten den Vorstoß aus dem Hause Lafontaine/Wagenknecht mit den Worten ab, die Linkspartei sei schon jetzt Sammlung genug.

Anmerkung

[1] http://www.team-sahra.de/



Ihr Beitrag zur politischen Kultur! Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter Invalid email address Selbstverständlich können Sie den Newsletter jederzeit wieder abbestellen.

Vielen Dank für die Anmeldung! Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.