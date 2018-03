Spielen im progressiven Jackpot Casino

Die besten Informationen über Jackpot Casino Spiele und Gewinne. Wer also den Jackpot abräumen will ist hier richtig. Vom Gratisspiel zum Online Spielautomaten – alle Infos nur bei uns.

Die progressiven Jackpot-Spiele gehören mittlerweile zum Standardangebot in den Online Casinos. Diese Spiele zeichnen sich dadurch aus, dass sie dem Spieler Gewinne in Millionenhöhe bescheren können. Wir wollen im Folgenden erklären, wie das progressive Jackpot Casino funktioniert und wie Auszahlungen in solcher Höhe überhaupt möglich sein können. Auf Nachrichtenseiten werden den Lesern die neusten Sensationen rund um die progressiven Jackpot Spiele vermittelt.

Der höchste Gewinn aller Zeiten wurde im Jahre 2015 mit dem legendären Spielautomaten Mega Moolah generiert. Fast 20 Millionen Dollar bescherte dieser progressive Slot seinem glücklichen Gewinner. Und genau aus diesem Grunde sind diese Spiele so beliebt, denn ein einziger Dreh an den bunten Rollen kann für immer das Leben des Spielers verändern. Dabei sind die Slots Mega Moolah von Microgaming und Mega Fortune von NetEnt die beliebtesten Spiele. Das ist auch kein Wunder, denn in der Geschichte der Casino Gewinne haben diese beiden Spiele für die höchsten Auszahlungen gesorgt. Auch das Automatenspiel Arabian Night hat schon fantastische Gewinne generiert.

Wie das progressive Jackpot Casino funktioniert

Nun werden sich einige interessierte Spieler vielleicht fragen, wie es denn möglich ist, dass so hohe Beträge ausgezahlt werden. Die Jackpot Casino Spiele in einem Netzwerk zusammengeschlossen. Das bedeutet, dass die Spieler in aller Welt am gleichen Slot spielen. Dabei fließt ein Anteil deren Einsätze in denselben Pot. Da die Anzahl der Spieler enorm groß ist, wächst dieser Jackpot sehr schnell an und kann sogar achtstellige Beträge ansammeln.

Wie viel sich aktuell in den Jackpot Casinos angesammelt hat, wird auf den Webseiten der Casinos online angezeigt. Der Spieler kann sich dann für das Spiel entscheiden, das die beste Auszahlung verheißt. Dabei spielt es keine große Rolle, für welches Jackpot Casino man sich entscheidet (Wir empfehlen 77jackpot.com Jackpot Casino). Solange man sich für ein renommiertes Casino entscheidet, wird es keine Probleme geben.

Was man beim Spielen im Jackpot Casino beachten sollte

Wer sich den ganz großen Millionengewinn sichern möchte, sollte sich die Regeln des Spiels vor der Session gut durchlesen, denn es ist möglich, dass bestimmte Einsatzhöhen getätigt werden müssen, um den Hauptjackpot beanspruchen zu können. Außerdem wird in den Regeln erklärt, welche Gewinnkombinationen erscheinen müssen, um Anspruch auf den Jackpot zu erhalten. Einige Jackpots werden rein zufällig ausgelöst, andere wiederum setzen eine bestimmte Kombination voraus. Es wäre sehr ärgerlich, wenn man das große Glück hatte, die benötigte Kombination zu erhalten, aber aufgrund der falschen Einsatzhöhe den Jackpot nicht gewinnen zu können. Daher ist es immer wichtig, sich genau über das Spiel zu informieren.

Die Aussicht auf einen riesigen Gewinn motiviert viele Fans, die Rollen an den Jackpot Casino Spielen zum Drehen zu bringen. Es ist übrigens viel wahrscheinlicher, den Jackpot eines progressiven Slots zu knacken als im Lotto den Hauptgewinn zu ergattern.

Das Jackpot Casino mobil

Viele Fans wollen auch unterwegs nicht mehr auf die Chance auf den ganz großen Gewinn verzichten. Die moderne Technologie hat große Fortschritte gemacht und das mobile Casinospiel im Laufe der Zeit enorm verbessert. Daher kann man auch unterwegs mit dem Smartphone oder Tablet mit den progressiven Automatenspielen zocken.

In zahlreichen Casinos online werden Casino Apps zum Download geboten. Die Software wird dann einfach auf dem mobilen Endgerät installiert. Viele Glücksspielanbieter setzen aber mittlerweile auf die Web App, die durch die innovative HTML5 Technologie ermöglicht wurde. Der Spieler kann mit dem mobilen Browser einfach die Webseite des Casinos besuchen, sich einloggen und mit dem Spielen beginnen. Damit gehören auch ärgerliche Probleme wie geringer Speicherplatz oder Schwierigkeiten mit der Kompatibilität der Vergangenheit an und selbst Besitzer der Windows Phone oder BlackBerry Geräte können mobil ihr Glück mit den progressiven Spielen versuchen. Nun gehört Langeweile auf langen Reisen mit der Bahn oder auf dem Weg zur Arbeit durch das mobile Spiel im Jackpot Casino der Vergangenheit an.

Den Willkommensbonus im Jackpot Casino nutzen

Die meisten Anbieter für virtuelles Glücksspiel versuchen, die potentiellen Spieler mit attraktiven Willkommensangeboten auf ihre Seite zu locken. Mithilfe dieser Bonusangebote kann man seine Chancen beim Spiel im Jackpot Casino stark erhöhen. Wenn man zum Beispiel für eine Einzahlung in Höhe von 100 € weitere 100 % des eingezahlten Betrags zum Spielen erhält, spielt man mit insgesamt 200 €, was noch mehr Spaß und Spiel mit den Slots ermöglicht.

Der Willkommensbonus ist eine fantastische Option. Allerdings sollte man sich genau über die Bonusbedingungen informieren, wenn man den Bonus beanspruchen möchte. Das bedeutet, dass es vielleicht bei einigen Boni nicht möglich sein könnte, die mit den progressiven Slots freizuspielen. Mit welchen Spielen der Bonusbetrag umgesetzt werden kann, ist in der Regel detailliert in den AGB vermerkt. Ist es möglich, mit dem zusätzlichen Cash mit den progressiven Jackpot-Slots zu spielen, dann ist das eine tolle Chance auf den ganz großen Gewinn.

Fantastische Gewinne im Jackpot Casino

Und was passiert, wenn der große Tag gekommen ist und auf dem Bildschirm plötzlich die Nachricht erscheint, dass man den riesigen Pot geknackt hat? Jetzt heißt es Ruhe bewahren. Als Erstes sollte man sofort einen Screenshot anfertigen und das Bild gut abspeichern. Es ist immer gut, im Falle von Schwierigkeiten einen Beweis vorlegen zu können. Aber in den seriösen Online Casinos wird so etwas kaum passieren. In der Regel wird der Spieler dann von den Mitarbeitern des Casinos kontaktiert. Oft wird man dann eingeladen, um den Scheck persönlich in Empfang zu nehmen. Für die Betreiber der Casinos ist das eine tolle Werbung, für den glücklichen Gewinner ein aufregendes Abenteuer. Man kann gespannt darauf sein, was die progressiven Jackpot Spiele den zahlreichen Fans auch künftig bescheren werden.